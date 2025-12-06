В Турции спасли россиян из унесенных в море автофургонов

Российских туристов спасли из автофургонов, унесtнных в море ливнем в Кемере

Tекст: Мария Иванова

Российские туристы были спасены из затопленных автофургонов в районе Кемер турецкой провинции Анталья, передает Lider Gazetesi.

Два автомобиля оказались в воде после сильного ливня, который обрушился на курорт в субботу утром и усилился к полудню.

По информации издания, туристы из России находились внутри затопленных фургонов и были спасены с помощью сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям и Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT), передает РИА «Новости».

Спасательная операция проводилась на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море. Туристов доставали из воды с помощью экскаватора управления технических работ муниципалитета Кемер. Второй автофургон, который также был унесён водой, подняли на берег – в нем, по данным издания, никого не было.

Власти Кемера призвали жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, так как стихия, согласно прогнозам, будет бушевать до вечера 9 декабря. Спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Напомним, на этой неделе в турецкой Аланье умер российский турист.

Ранее в провинции Мугла 37-летний россиянин столкнулся со скалой на высоте 1,7 тыс. метров во время полета с горы Бабадаг и погиб.

В конце октября российский гражданин умер во время отдыха на турецком курорте Аланья.