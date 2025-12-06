Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
В Турции спасли россиян из унесенных в море автофургонов
После сильного ливня на побережье Чамьювы в турецкой Анталье два автофургона с россиянами оказались в море, туристов эвакуировали с помощью спасательных служб.
Российские туристы были спасены из затопленных автофургонов в районе Кемер турецкой провинции Анталья, передает Lider Gazetesi.
Два автомобиля оказались в воде после сильного ливня, который обрушился на курорт в субботу утром и усилился к полудню.
По информации издания, туристы из России находились внутри затопленных фургонов и были спасены с помощью сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям и Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT), передает РИА «Новости».
Спасательная операция проводилась на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море. Туристов доставали из воды с помощью экскаватора управления технических работ муниципалитета Кемер. Второй автофургон, который также был унесён водой, подняли на берег – в нем, по данным издания, никого не было.
Власти Кемера призвали жителей и туристов соблюдать меры предосторожности, так как стихия, согласно прогнозам, будет бушевать до вечера 9 декабря. Спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
Напомним, на этой неделе в турецкой Аланье умер российский турист.
Ранее в провинции Мугла 37-летний россиянин столкнулся со скалой на высоте 1,7 тыс. метров во время полета с горы Бабадаг и погиб.
В конце октября российский гражданин умер во время отдыха на турецком курорте Аланья.