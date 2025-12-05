Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.5 комментариев
ВС России нанесли за неделю массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России с 29 ноября по 5 декабря ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ.
В результате были поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, ракетного топлива и горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.
За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства, перечислили в оборонном ведомстве.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», снаряд американской РСЗО HIMARS и 1120 беспилотников.
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 422 беспилотника, 638 ЗРК, 26 387 танков и других бронемашин, 1626 боевых машин РСЗО, 31 723 орудия полевой артиллерии и миномета, 48 391 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.
ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.
ВС России за прошлую неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия.