  • Новость часаДело о квартире Долиной передали судье Верховного суда
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинский кризис движется в тоннеле

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    4 декабря 2025, 11:58 Мнение

    Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Кому мешает неслабеющий рубль
    Путин: Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев хотел воевать
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    Макрон предложил мораторий на удары по инфраструктуре Украины зимой

    Состоявшихся переговоров Владимира Путина с конфидентами Дональда Трампа – его спецпредставителем Стивеном Уиткоффом и спецзятем Джаредом Кушнером – ждали с колоссальным нетерпением. Однако по итогам этих переговоров никакой новой информации никто не получил – советник президента Юрий Ушаков лишь дал понять, что переговоры прошли хорошо. Последующей встречи Уиткоффа и Кушнера с Зеленским, который так стремился встретиться с ними в Европе, тоже многие ждали – однако эта встреча вообще не произошла.

    Кто-то, наверное, расстроился. Кто-то сделал выводы. Однако на самом деле все шло так, как должно было идти. Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    Киевский режим в лице его главы Владимира Зеленского отказывается заключать мирное соглашение как таковое. Согласие на российско-американские требования (прежде всего о выводе войск с Донбасса) повлечет за собой стихийный майдан, возможный переворот и, как следствие, отстранение Зеленского от власти. Отказ от российско-американских требований повлечет за собой разрыв отношений с США и также риски серьезных внутренних пертурбаций. Поэтому Владимир Зеленский, на словах поддерживая мирный процесс, старается его всячески саботировать. Как в ходе самих переговоров (например, через отказ принять ключевые российские требования), так и через дополнительные действия – например, атаки на танкеры в Черном море в качестве демонстрации собственной безбашенности и готовности воевать до конца в случае, если Москва и Вашингтон не пойдут на уступки.

    Позиция Европы похожа на украинскую. Европа тоже выступает категорически против мира, поскольку он сейчас может быть заключен только на российских условиях, неприемлемых для нынешних евроэлит. Европа точно так же демонстрирует собственную безбашенность – например, в виде демонстрации готовности окончательно украсть российские активы. Однако при всем этом Европа, в отличие от Зеленского, задумывается о долгосрочных последствиях своих действий. О том, что надо как-то изыскать средства на финансирование киевского режима в 2026 году (а там только дыра в бюджете составляет 45 миллиардов долларов). О том, что нельзя допустить, чтобы Москва и Вашингтон договорились без Европы – ведь они будут решать задачи не только украинской, но и общеевропейской безопасности. Наконец, Европа задумывается о собственной институциональной слабости – для единой внешней политики нужен консенсус всех стран – членов ЕС, а сейчас все больше и больше из них начинают рассуждать об отношениях с Москвой через призму прагматизма, что полностью контрастирует с идеологизированным курсом Евросоюза. Поэтому Брюссель и находится в постоянных метаниях.

    США по сравнению с Евросоюзом ведут себя конструктивно. Администрация Трампа всерьез намерена завершить украинскую войну и восстановить отношения с Россией. Именно поэтому Вашингтон продолжает диалог с Москвой.

    Однако позиции Трампа слабы. У него нет полного консенсуса внутри страны – не только демократы, но и часть республиканцев не разделяют прагматизма Белого дома. А значит, процесс снятия санкций с России даже внутри США серьезно затормозится.

    У него нет инструментов для продавливания Европы и Украины, которые должны как минимум не мешать реализации сделки. А значит, он не может на переговорах с Москвой говорить от имени всего западного блока, что снижает его возможности и лишает ряда рычагов давления. Наконец, он не может дать России слишком много – ведь тогда весь мир посчитает, что Вашингтон сдался Москве.

    Да, всегда можно сказать, что Трамп, отдав России многое, спас Украину от уничтожения – а значит, это победа Запада. Но для этого ситуация должна разрешиться как минимум до того момента, пока она не станет для Украины совсем катастрофической.

    Россия готова в любой момент подписать мирное соглашение, а также вести переговоры о нем с любой конструктивной стороной. Однако Москва четко выставила свои красные линии и не собирается от них отступать. Систематическая неспособность США выполнить свои обязательства не вызывает какого-то ожесточения со стороны Москвы – российские власти понимают все ограничения, которые сейчас существуют для администрации Трампа, и поэтому готовы ждать до тех пор, пока США либо не наберутся сил для решительного разговора с союзниками, либо не умоют руки.

    Сочетание всех этих позиций и создает туннельный эффект, который ведет украинскую историю к закономерному финалу, а именно выходу (полному или частичному) США из конфликта, перенапряжению Европы и военному поражению киевского режима. В этой ситуации переговорный процесс становится лишь имиджевой ширмой – все продолжают заниматься дипломатией лишь потому, что отказ от нее будет осуждаться по всему миру.

    Однако существуют варианты, при которых в тоннеле процесса будет пробито окно, и ситуация начнет развиваться по иному, более оптимистичному, сценарию.

    Например, если США устанут от украинско-европейского саботажа и организуют конституционный переворот в Киеве (после которого власть возьмет Верховная рада). Тогда депутаты могут пойти на предложенные США и Россией условия.

    Вторым сценарием является перенапряжение и коллапс единой европейской политики, после чего Киев лишится европейского плеча и вынужден будет идти на любые требования Вашингтона.

    Наконец, третьим вариантом станет коллапс всего украинского фронта, после чего то, что останется от украинского режима, будет вынуждено идти на любые условия, для того чтобы сохранить под своим контролем хотя бы часть нынешней украинской территории.

    Да, на данный момент шанс возникновения окошек в украинском тоннеле невелик. Но он есть, а значит, есть и надежда на то, что война закончится до момента полного военного истощения киевского режима. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Кадыров попросил Путина не сердиться, если Европа начнет «добровольно извиняться»
    Долгов объяснил ликвидацию Совета Россия–НАТО
    Польша запретила компартию
    Bloomberg: Финляндия десятилетиями несправедливо ассимилировала саамов
    Костя Цзю заступился за Ларису Долину
    Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске
    Исус Христос получил условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев в Казани

    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что его сможет-таки сломить? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

    Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровались в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации