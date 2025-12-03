  • Новость часаЕврокомиссия подготовила юридическую основу для конфискации российских активов
    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились через пять часов
    Покупательница квартиры Долиной потребовала вернуть ей жилье
    Российские ученые нашли в Арктике поедающие пластик бактерии
    Ушаков заявил о договоренности с США не раскрывать суть переговоров в Кремле
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    Каллас пообещала Армении 15 млн евро перед выборами
    Times рассказала, как Рубио оттеснили с переговоров по Украине
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз даёт Москве время военным путём сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    6 комментариев
    3 декабря 2025, 08:50 • Политика

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве.

    Не посылать ответственного представителя куда-то, где его ждут – давняя манера США. Таким образом они окатывают холодным презрением союзников и партнеров, которые ведут себя не так, как хотелось бы Вашингтону.

    В случае с ведущими европейскими членами НАТО повод для этого как будто есть – серьезные расхождения в том, какую политику вести в отношении России и Украины. Несмотря на все усилия, Берлину, Брюсселю, Лондону, Парижу и прочим не удалось отговорить Вашингтон от решения добиваться мира путем давления на Киев и уступок со стороны Украины.

    Но и американцы не преуспели в том, чтобы заставить европейцев подписаться под своей миротворческой инициативой.

    В итоге произошло размежевание. Европа как бы сказала: ладно, помешать вам мы не можем, но и вы не можете решать что-либо за нас. Так изначальный вариант американской мирной концепции потерял шесть пунктов: было 28, осталось 22. Журналистом ряда западных изданий удалось выяснить: вычеркнули то, что касается непосредственно Европы.

    Среди вычеркнутого есть вещи незначимые, например, восстановление «Большой восьмерки» за счет повторного приглашения России в G7. Есть и весомые, например, снятие антироссийских санкций и признание так называемых новых территорий полноправной частью РФ. Пока США могут обещать это только от своего имени, а не от имени Запада в целом.

    Хуже того, несмотря на крайне уязвимое положение Украины и то, что у Владимира Зеленского земля под ногами горит, Вашингтону пока не удалось уломать Киев на некоторые из самых важных условий России, включая окончательный вывод ВСУ из Донбасса.

    Таким образом, «пакетное предложение», которые американцы привезли в Москву, выглядело скромным относительно российских требований, хотя и прорывным, если сравнивать с повесткой Киева и Вашингтона в 2022-2024 годах. Это не позволяло надеяться на то, что встреча в Кремле принципиальным образом все изменит.

    Конкретика, которую президент России Владимир Путин почти пять часов обсуждал с гостями из США, останется в тайне, по крайней мере, пока. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил лишь об одной принципиальной договоренности двух стран – не разглашать суть переговоров. Но одно известно наверняка: глава американской дипломатии – госсекретарь Марко Рубио – в них не участвовал. Он – «плохой полицейский», который будет до поры сидеть в участке.

    По сути, его оттеснили от украинского вопроса, на что указывают многие «ястребы» (то есть сторонники бескомпромиссного противостояния с Россией) как в Европе, так и в США. Они переживают, потому что Рубио и сам «ястреб». Самый влиятельный в окружении Дональда Трампа.

    Минимальность его участия в урегулировании важна в том числе для того, чтобы обеспечить конфиденциальность переговоров. Трамп неоднократно убеждался, что не может рассчитывать на аппарат Госдепартамента.

    Во внешнеполитическом ведомстве засело слишком много его врагов, идейных противников России и другого рода винтиков глубинного государства.

    Так попытка завершить конфликт замкнулась на семью президента США. Ключевые переговорщики от него в Москве – старый друг Стив Уиткофф, который исполнил эту роль в шестой раз, и потомок белорусских партизан Джаред Кушнер, о значительном участии которого стало известно совсем недавно. При этом каких-либо официальных полномочий у Кушнера нет, его статус – зять Трампа.

    Тем временем полномочный руководитель официальной дипломатии США (то есть Рубио), будучи очень амбициозным человеком, не ропщет на такое положение дел. Он занят более приятными вещами, за которыми ждет своего часа.

    Как ведущий «ястреб» в Белом доме, самый высокопоставленный латиноамериканец в истории США и ярый антикоммунист Рубио сейчас поглощен Венесуэлой. Президента этой страны Николаса Мадуро принуждают к капитуляции, а вероятность того, что он может на нее пойти, как и того, что Пентагон при отказе начнет наземную операцию, довольно высока. Посылая в Брюссель на посиделки с европейцами безликого заместителя, госсекретарь имеет полное право сослаться на занятость:

    у него сейчас не русофобия на уме, а другие зловещие планы.

    Но есть и еще одна видимая причина того, почему Рубио не полетит на саммит НАТО. Для госсекретаря так политически безопаснее и по-человечески комфортнее.

    Поскольку европейцев сейчас ничто, кроме Украины, не интересует, на саммите альянса все вопросы были бы о ней, а госсекретарь, во-первых, немногое знает, во-вторых, рискует проговориться в том духе, что согласен с Европой, а это уронит его в глазах начальства.

    Начальство (то есть Трамп) уже заявило, что на сей раз не задает никаких временных рамок для попытки рационалистов-оптимистов (Уиткоффа, Кушнера, а также вице-президента Джей Ди Вэнса) договориться с Россией и Украиной. Но эти рамки все-таки есть – что-то около года. Ноябрьские выборы в Конгресс 2026-го республиканцы наверняка проиграют. После этого демократы и примкнувшие к ним «ястребы» не только будут препятствовать попыткам Вашингтона и Москвы договориться между собой, но и заставят вернуть управление внешней политикой в Госдепартамент, на который имеют влияние.

    Рубио – системный политик, аффилированный с Конгрессом: это в команде Трампа он чужак, а при назначении в Сенате за него проголосовали сто человек из ста. И для него принципиально важно сохранить свой пост до января 2027-го, когда его будет значительно сложнее уволить, а Трамп начнет превращаться в «хромую утку».  

    Если к тому моменту Украина еще сохранит способность к сопротивлению, Рубио с удовольствием прилетит в Брюссель для обсуждения с европейцами новых стратегий по сдерживанию России, а местные «ястребы» примут его с распростертыми объятиями.

    Кстати говоря, на это рассчитывает и Зеленский: всеми правда и неправдами дотянуть до победы демократов на выборах. У него это, правда, навряд ли получится, а вот у Рубио шансы есть, если он будет избегать провокационных для себя проектов, сосредоточившись на Латинской Америке – единственном внешнеполитическом направлении нынешней администрации США, где ей сопутствует удача.

