  • Новость часаЕврокомиссия отказалась гарантировать вступление Украины в Евросоюз
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Иран будет сражаться против агрессии США
    Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Россияне стали пить меньше пива, но больше сидра и медовухи
    Москва отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    12367 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    4 комментария
    30 января 2026, 18:10 • Новости дня

    В ДТП с санитарным автомобилем в Прикамье погибли четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием санитарного автомобиля Карагайской центральной районной больницы, сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

    Авария случилась около 16.00 по местному времени, когда машина возвращалась с пациентами после процедуры гемодиализа из Кудымкара в Карагай, сообщила министр в Telegram-канале. По словам Крутень, в результате происшествия погибли водитель санитарного автомобиля «Лада Ларгус» и три пациента.

    Еще один пациент и водитель второго автомобиля получили травмы и были доставлены в Кудымкарскую больницу.

    В прошлом году в ДТП со скорой в Белгороде погибли два фельдшера.

    В октябре медики пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Москве.

    30 января 2026, 15:00 • Новости дня
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

    Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах
    @ Пресс-служба Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая в Национальном центре «Россия», представил пять мегатрендов, определяющих мировое развитие на ближайшие десятилетия.

    Его выступление прозвучало в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных Национальным центром «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

    Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры.

    «Глобализация не закончилась, она стала другой…

    Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

    Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем.

    «Особенность платформ – повышение эффективности традиционного рыночного механизма или даже отход от традиционного рынка. Это становится возможным благодаря внедрению алгоритмов – самонастраивающихся систем», – считает замруководителя администрации президента.

    Страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели.

    Санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается.

    Орешкин подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

    Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Если 30 лет назад среднее число рождений на одну женщину в мире составляло 2,8, то к 2024 году этот показатель снизился до 2,2. В результате к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек. Это будет происходить при одновременном росте доли пожилых, даже в Африке до 30% от населения, а в мире в целом – до 56%.

    В результате расходы на образование будут снижаться из-за сокращения числа детей, но спрос на услуги здравоохранения резко возрастет.

    Пятый мегатренд связан с развитием человеческого капитала в условиях развития новых технологий.

    Искусственный интеллект упрощает и обесценивает стандартный интеллектуальный труд, который выполняется по правилам и шаблонам, а биотехнологии расширят физические и умственные возможности человека.

    Это повлияет на систему общего образования во всех странах и потребует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования. А передовые технологии в социальной сфере «необходимы для обеспечения активного долголетия в новую демографическую эпоху».

    Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

    «Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – резюмировал Орешкин.

    В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 20:59 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах

    Хинштейн рассказал о переломах ребер, позвоночных отростков и бедренной кости

    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    У губернатора Курской области Александра Хинштейна диагностировали перелом бедренной кости, трех ребер и двух поперечных отростков позвонка после аварии.

    «Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно, реабилитация займет определенное время», – сказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Губернатор заверил, что намерен восстановиться как можно быстрее и вновь приступить к работе. Несмотря на травмы, он продолжает контролировать ситуацию в регионе даже из больничной палаты.

    Хинштейн отметил непростой характер полученных травм и поблагодарил медицинских специалистов за профессионализм и оперативную помощь. По его словам, врачи делают все возможное, чтобы ускорить его выздоровление.

    Напомним, автомобиль Хинштейна вылетел в кювет из-за непогоды в Курской области. Ранее он сообщил о переломе тазобедренной кости в результате ДТП.

    Комментарии (9)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 11:07 • Новости дня
    Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России
    @ Bernd Elmenthaler/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семь известных представителей киноиндустрии, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского (включен в список иноагентов России), лишились членства в Союзе кинематографистов России из-за многолетней неуплаты взносов.

    Семеро представителей культурного сообщества, включая Ингеборгу Дапкунайте и Александра Роднянского, были исключены из Союза кинематографистов России за многолетнюю неуплату членских взносов, передает РИА «Новости».

    Такое решение было принято по итогам XII съезда Союза, прошедшего 22 декабря 2025 года.

    Помимо Дапкунайте и Роднянского, также были исключены актеры Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, режиссер документального кино Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина и продюсер Анастасия Павлович.

    Ранее компания «Скиллз Академи» уехавшей из России актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила свое существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».

    Басманный суд в Москве заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского к восьми годам и шести месяцам колонии по обвинению в распространении ложной информации о действиях российской армии.

    Комментарии (7)
    29 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке

    Начальник ГРУ Костюков: Переговоры по Украине ведутся на русском языке

    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, США и Украины проходят на русском языке, рассказал начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

    «На великом русском языке», – ответил Костюков на вопрос журналистов о том, на каком языке ведутся обсуждения, передает «Российская газета».

    Кроме того, он подтвердил, что представители Киева понимают российскую сторону, кивнув в ответ на соответствующий уточняющий вопрос.

    Ранее Костюков заявил, что российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов.

    Он также прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной без участия США.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию в теплой куртке, подаренной ему президентом России Владимиром Путиным.

    Куртка была вручена Аль Нахайяну во время его первого визита в Россию в октябре 2022 года – тогда президент России лично накинул ее на плечи гостя, передает РИА «Новости».

    Путин, провожая гостя после переговоров в Кремле, с улыбкой поинтересовался судьбой этого предмета гардероба, сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Шейх рассказал Путину, что в ходе нынешнего визита специально взял с собой эту куртку для январской погоды в столице.

    Напомним, в четверг Путин встретил президента ОАЭ в Кремле. Российский лидер выразил благодарность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Президент ОАЭ поблагодарил Путина за теплый прием в России.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза.

    Губерниев подчеркнул, что будет поддерживать Россию и российский спорт вне зависимости от санкционных ограничений.

    «Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за Российский Спорт!» – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Совет ЕС опубликовал решение о введении санкций против российских тележурналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и Марии Ситтель, а также артистов Романа Чумакова и Сергея Полунина.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает западные антироссийские санкции незаконными и неприемлемыми.

    Комментарии (9)
    29 января 2026, 22:11 • Новости дня
    Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить

    Психолог Тамурова: Большинство начавших «жизнь заново» с Нового года срываются к концу января

    Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить
    @ Ulrich Niehoff/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Люди, которые решили изменить жизнь с Нового года, обычно к концу января уже теряют мотивацию и срываются. И этому есть вполне конкретное объяснение, рассказала газете ВЗГЛЯД практикующий семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова. Она объяснила, какое время лучше выбрать для того, чтобы, например, бросить пить или курить.

    Новый год, объясняет специалист, создает иллюзию «чистого старта», но мотивация быстро угасает без поддержки и стратегий. Исследования показывают провал к концу января трех из пяти попыток бросить курить, так как люди недооценивают триггеры вроде стресса или социальных ситуаций.

    «Самое благоприятное время для бросания вредных привычек – это когда человек испытывает высокую внутреннюю мотивацию, а не привязан к календарным датам вроде Нового года. Новый год часто провоцирует неудачи из-за внешнего давления и отсутствия плана, где до 60–87% обещаний срываются в первые недели», – говорит Тамурова.

    Тем не менее начать жизнь без вредных привычек вовсе не сложно – важно лишь подобрать подходящий момент, отмечает специалист. «Выбирайте период максимального комфорта, когда у вас меньше всего стрессов. Для сложных привычек, например, таких как алкоголь, курение, отказ организовывать стоит тогда, когда есть поддержка и план. При таком подходе тяга снижается через две–три недели, а полная автоматизация новой привычки формируется в среднем за 66 дней. Попросите поддержки у близких – это снизит риск срыва», – делится эксперт.

    Готовиться к полному отказу от вредной привычки она советует заранее:  специально выбрать дату, рассказать об этом решении  близким, поменять среду во избежание триггеров. Негативную привычку можно заменить на полезную, приносящую положительный эффект. Например, стоит заняться спортом или дыхательными практиками. Хорошо помогает ежедневно использовать методику «дыхание 4-7-8»: вдох на четыре секунды, задержка на семь, выдох на восемь. Это эффективный способ снизить стресс и бороться с бессонницей, действующий как «естественный транквилизатор» для нервной системы.

    «Отслеживайте прогресс. Для этого лучше всего вести дневник, где еженедельно нужно будет отмечать свои успехи. И не забывайте благодарить себя. Важно: даже если вы вернетесь к старым привычкам, то не ругайте себя. Начинайте заново, когда будете готовы», – заключила Тамурова.

    Ранее врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для легкого возвращения в рабочий режим после праздников стоит временно снизить свою привычную нагрузку, начинать с мелких задач, делать более частые, но короткие перерывы, а также можно придумать приятный ритуал во время похода в офис, чтобы смягчить отношение к каким-то нелюбимым делам.

    Комментарии (2)
    29 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта

    Эксперт Степура: Снег на тротуарах должны начать убирать после выпадения двух сантиметров

    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка призводится уже после завершения снегопада, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. При этом он подчеркнул, что данные правила невыполнимы в случае аномальных снегопадов.

    «Уборка снега сильно зависит от конкретных условий. Например, в центре города, где высокая стесненность строений и много стальных кровель, сложность всегда будет выше. Наиболее эффективна механизированная уборка. Поэтому чем шире улицы, проезды и тротуары, тем проще проводить уборку снега», – говорит Степура.

    Нормативы, продолжает он, как правило, рассчитаны на обычные снегопады. Он подчеркивает, что в Московском регионе, например, сейчас наблюдаются обильные и аномальные снегопады.

    «Но в любом случае основные принципы уборки снега остаются теми же: в первую очередь убирают выходы из многоквартирных домов, основные пешеходные тротуары и проходы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы на улицах. Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка производится уже после того, как снегопад завершился», – заключил Степура.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете качество уборки снега в вашем районе этой зимой?







    Результаты

    Ранее в парке техники Московской железной дороги появилась новейшая универсальная снегоочистительная машина с возможностью круглосуточной работы на заснеженных участках.

    Комментарии (4)
    30 января 2026, 11:36 • Новости дня
    Зеленский отказался приезжать в Москву для переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Владимир Зеленский сообщил, что не намерен приезжать в Москву для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В ходе беседы с украинскими СМИ он заявил: «Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве».

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Помощник президента России Юрий Ушаков пообещал, что Москва обеспечит Зеленскому безопасность и условия для работы во время визита.

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу

    Лавров заявил о разнице подходов ООН к праву на самоопределение Гренландии и Донбасса

    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу
    @ Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о серьезных вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по ситуации на Украине, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Гутерриш не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 100 Устава ООН, где говорится о необходимости беспристрастности и нейтральности, а также о недопустимости получения инструкций от правительств.

    Лавров отметил, что руководство секретариата ООН явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине», что, по его мнению, выходит за рамки полномочий генсека. Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.

    Министр отметил, что Россия официально запрашивала у ООН разъяснения по вопросу, какой из принципов – территориальная целостность или право на самоопределение – считается приоритетным. По словам Лаврова, в ООН постоянно уклонялись от прямого ответа на этот запрос.

    Лавров также обратил внимание на противоречия в подходах к Косово и Крыму, указав, что в случае Косово Запад признал независимость без референдума, а в Крыму, несмотря на всенародное голосование, право на самоопределение было проигнорировано. Глава МИД подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии населению запрещали использовать родной язык и лишали других прав, в отличие от ситуации с албанцами в Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН и представил российское видение реформы Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    А постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников на резиденцию Путина говорит о политической ангажированности ведомства и покрывательстве терроризма со стороны Киева.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Структура «Шереметьево» выиграла аукцион по продаже «Домодедово»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Структура аэропорта Шереметьево ООО «Перспектива» стала победителем нового аукциона по продаже аэропорта Домодедово.

    Компания предложила цену 66 млрд 132 млн 908 тыс. рублей на повторных торгах, что почти в два раза ниже стартовой стоимости, составлявшей 132 млрд 300 млн рублей, передает РИА «Новости».

    «ПСБ и РТС-тендер сообщают о продаже аэропорта Домодедово – по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО «Перспектива», предложившее цену в размере 66 132 908 002,5 рублей», – сообщил ПСБ.

    Ранее Шереметьево информировало о подаче заявки своей структурой ООО «Перспектива» на участие в этих торгах.

    Напомним, первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово проводился 20 января, но был отменен после недопуска единственного участника.

    Комментарии (2)
    30 января 2026, 11:17 • Новости дня
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии под лозунгом сдерживания России начали масштабное перевооружение и переоснащение армии, ставя цель создать сильнейшие вооруженные силы Европы с адаптацией инфраструктуры под военные нужды, заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

    Германия реализует масштабные программы перевооружения и адаптации инфраструктуры под военные нужды под предлогом сдерживания России, заявил замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Берлине объявили о намерении сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией Европы. Дипломат отметил, что подобные планы вызвали обеспокоенность у ряда соседних государств.

    Любинский также сообщил, что Москва не видит перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Германией.

    «Считаю важным подчеркнуть: никого уговаривать мы не будем. Свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали», – отметил замглавы МИД.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне наращивания военной мощи в Германии.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Фридрих Мерц использует тему мнимой угрозы со стороны России для активной милитаризации страны.

    Комментарии (7)
    30 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Захарова предложила Украине запретить таблицу Менделеева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг запрета русского культурного наследия на Украине.

    Она саркастически предложила киевским властям «идти до конца» и запретить даже таблицу Менделеева после скандала с исполнением балета «Лебединое озеро» украинскими артистами, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» – заявила Захарова во время брифинга.

    Она подчеркнула, что подобный скандал «возможен только в анекдоте и на Украине», добавив, что «так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью».

    Напомним, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро».

    Финская телерадиовещательная компания Yle в 2023 году сообщала, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Лавров назвал главную проблему украинского кризиса

    Лавров: Нацистский режим на Украине является главой проблемой конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что корень конфликта на Украине не связан с территориальными вопросами.

    Как отметил министр в интервью турецким СМИ, суть проблемы заключается в существовании нацистского режима, который, по его словам, стремится уничтожить все русское, что формировалось на этих территориях веками, передает ТАСС.

    «Говорят, что проблема в территории. Проблема не в территории, а проблема в нацистском режиме, который хочет изничтожить, истребить все русское, что столетиями укреплялось русскими людьми на этих территориях», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Лавров заявил о приоритете восстановления прав русскоязычных на Украине.

    В июне Россия передала на Украину меморандум, в котором предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Лавров: Москва не видела план Зеленского из 20 пунктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва до сих пор не видела в глаза так называемый мирный план Владимира Зеленского из 20 пунктов.

    Министр подчеркнул, что Украина и Евросоюз пытаются убедить США принять их версию мирного соглашения, из которой исключены все ключевые для российской стороны пункты, передает «Комсомольская правда».

    «Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит Владимир Зеленский, его министр иностранных дел Андрей Сибига и ряд других украинских деятелей», – сказал Лавров.

    Министр отметил, что среди первоначальных 28 пунктов первого плана, согласованного Россией и США в Анкоридже, значились положения об обеспечении прав национальных меньшинств на Украине, включая вопросы языка и религии. Лавров сообщил, что Киев и Евросоюз вычеркнули эти пункты из обсуждаемых документов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «план Зеленского» оказался вбросом и имитацией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова предложила Украине запретить таблицу Менделеева
    На Украине заявили о планах Макрона освободить захваченный танкер Grinch
    Зеленский признал существование проблемы «бусификации»
    Трамп выдвинул Уорша на пост главы ФРС
    Эксперт назвал пять опасных тропических инфекций на курортах для россиян
    Большунов снят с ночной гонки в Италии
    Дочь Этери Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на Играх в Милане

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Иран будет сражаться против агрессии США

    На фоне концентрации крупных американских сил на Ближнем Востоке и прямых угроз со стороны США Иран заявляет о своей готовности к сопротивлению. Похоже, Ирану предстоит битва на выживание. Каковы сильные и слабые стороны иранских вооруженных сил и как могут выглядеть их ответные военные операции в случае американской агрессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации