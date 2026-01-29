Прыгунья Клишина заявила, что ее квартиру отдали военному

Tекст: Алексей Дегтярёв

Серебряный призер чемпионата мира сообщила, что ее выписали из жилья в Твери, которое она получила в 2011 году, а ключи отдали военному, передает РБК.

По ее словам, она лишилась единственного места регистрации.

«Это было единственное место, где я прописана. Условия этой квартиры были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет», – рассказала атлетка.

Спортсменка уточнила, что юристы гарантировали ей переход недвижимости в собственность, однако в 2025 году ситуация изменилась. Ей объяснили, что для приватизации необходимо оставаться действующим атлетом. Сейчас прыгунья жалуется на отсутствие прописки и называет себя человеком без определенного места жительства.

Дарья Клишина живет и тренируется в США с 2013 года. В 2016 году она стала единственной российской легкоатлеткой, которую допустили до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее Клишина сообщала, что российскую сборную по легкой атлетике дисквалифицировали, чтобы устранить сильного соперника.