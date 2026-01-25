Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

Tекст: Александр Гулин

Ампуломет создавался в конструкторском бюро завода № 145. Идея оружия состояла в том, чтобы метать специальные ампулы, начиненные горючей смесью. Иначе говоря, это был один из видов огнемета, но крайне своеобразный. Уже весной 1941 года он был принят на вооружение и стал одним из самых необычных и малоизвестных образцов советского оружия военного времени.

В системе вооружений РККА ампулометы должны были занять положение между ранцевыми огнеметами, стрелявшими на небольшое расстояние струей жидкой огнесмеси, и артиллерийскими орудиями, способными вести огонь специальными зажигательными снарядами. 125-мм ампуломет образца 1941 года представлял собой стальную трубу, заглушенную в казенной части и опирающуюся на колесный либо лыжный станок – своеобразную «мини-мортиру». Выстрел производился с помощью холостого патрона от охотничьего ружья 12-го калибра. Прицельная же дальность стрельбы составляла до 30 м с основным зарядом и до 500 – с дополнительным.

В качестве боеприпасов использовались авиационные жестяные ампулы АЖ-2 и стеклянные АК-1, начиненные самовоспламеняющимся сгущенным керосином марки КС. В смеси также присутствовали белый фосфор и сера, вспыхивавшие от малейшего контакта с кислородом. При столкновении с преградой стеклянная ампула разбивалась, а жестяная разрывалась по паечным швам.

При этом огнесмесь выплескивалась и воспламенялась с образованием густого белого дыма. Температура горения смеси достигала 800 градусов Цельсия. Ни водой, ни песком потушить это пламя было невозможно.

Авиационными такие ампулы именовались потому, что первоначально они проектировались для сброса с самолетов и заражения местности, а также поражения живой силы противника ядовитыми веществами. При снаряжении ампул жидкими огнесмесями в диапазон их применения вошло задымлении или поджог бронетехники, кораблей и различных огневых точек.

Первый опыт применения такого оружия осенью 1941 года, в бою близ подмосковной деревни Таширово оказался неудачным. Из 67 выпущенных по немецким позициям ампул сработали только 8. Остальные, изготовленные из особо прочного стекла, не разбились при ударе о грунт.

Это событие стало толчком для скорейшей модернизации ампулометов. Были созданы новые ампулы из более тонкого стекла, активизировалось производство жестяных снарядов. Чтобы снизить вес оружия, вместо колесного станка сконструировали деревянный лафет. Для скорейшего снаряжения боеприпасов стали использоваться полевые разливочные станции, заправлявшие горючей смесью по 240 снарядов в час. Испытания доработанных образцов оказались успешными, и 4 июля 1942 года постановление Государственного Комитета Обороны о выпуске 4 тысяч ампулометов было утверждено Верховным Главнокомандующим. Массовое производство развернули на военном заводе в Горьком и на химической базе №138 в Калинине.

Согласно опубликованным выдержкам из боевых донесений, 125-мм ампуломет отлично показал себя во время боев за Великие Луки в декабре 1942 года.

За два часа боя расчеты нескольких ампулометных рот «вылили» на вражеские позиции около полутора тонн горючей жидкости. После 10 дней упорных боев остатки немецкого гарнизона сдались.

Ампулометы оставались на вооружении до конца войны, хорошо зарекомендовав себя на Карельском фронте и во время боев в Сталинграде. Но уже в 1943 году их производство практически прекратилось. В первую очередь, сказывалась ненадежность боеприпасов при выстреле и опасность самовоспламенения при транспортировке. Кроме того, к 1943 году в СССР был налажен массовый выпуск обычных минометов, которые оказались гораздо более надежными, а, главное, дешевыми в производстве.

Помимо ампуломета, заряды с огнесмесью использовались в так называемом бутылкомете Цукермана, который прошел полигонные испытания в июле 1942 года.

Испытания чуть не стоили жизни создателю нового оружия: произошло возгорание одной из бутылок с огнесмесью, в результате чего Вениамин Цукерман, руководивший разработкой, был госпитализирован с тяжелыми ожогами.

Бутылкомет Цукермана представлял собой дульнозарядный ампуломет, крепившийся на ствол винтовки. Конструкция состояла из двух металлических трубок, первая из которых являлась продолжением винтовочного ствола, а вторая представляла собой 75-мм «стакан». В него вкладывалась бутылка из стекла, снаряженная уже упомянутым керосином марки КС. Прицельная дальность стрельбы составляла около 80 м, а максимальное расстояние, на которое можно забросить заряд, колебалось в районе 180 м.

Изначально для стрельбы предполагалось использовать стандартные бутылки емкостью 0,5 л, но их аэродинамические свойства не устроили конструктора, который спроектировал боеприпас новой формы, напоминающий артиллерийскую мину. Специально для бутылкомета была разработана более густая огнесмесь с добавлением канифоли и гудрона – она не растекалась и дольше горела.

Несмотря на то, что испытания бутылкомета госкомиссией были признаны успешными и небольшая партия нового оружия практически сразу же поступила в войска, уже осенью 1942 года производство данного образца вооружения было свернуто.

Бутылкомет Цукермана проигрывал конкуренцию серийно выпускавшимся к тому времени противотанковым ружьям и минометам.

Похожим по своей конструкции на бутылкомет Цукермана был ружейный гранатомет Дьяконова, принятый на вооружение в РККА еще в 1928 году и переживший конфликты на Дальнем Востоке, Советско-Финскую и Великую Отечественную войну. Состоявшая из винтовки с надеваемой на дульную часть специальной ружейной мортиркой конструкция весила 8 кг. Боеприпасом служила граната весом около 370 граммов, которая при взрыве разлеталась на 330-340 стальных осколков.

Однако к 1942 году ружейный гранатомет Дьяконова вычеркнули из штатного арсенала стрелковых подразделений. Процесс приведения оружия в боевую готовность был сложным и длительным, в условиях подвижной войны это превращало гранатомет в малоэффективное средство. Боеприпасы не отличались высокой надежностью, часто отсыревали и выходили из строя. Кроме того, стрельба из гранатомета сопровождалась большой отдачей, что негативно сказывалось на точности.

Созданные на базе винтовочной гранаты боеприпасы предполагалось использовать и в уникальном для своего времени образце вооружения – автоматическом гранатомете Таубина, разработка которого началась еще в начале 1930-х гг. В 1937 году 40,8 мм автоматический гранатомет прошел испытания в трех стрелковых дивизиях, получив в целом весьма неплохие отзывы. Испытывали новое оружие и на бронекатерах Днепровской военной флотилии, и даже в частях НКВД на Дальнем Востоке.

Согласно отчету о полевых испытаниях 1937 года, гранатомет длиной 1630 мм в боевом положении весил 45,5 кг и мог вести огонь на расстояние в 1250 м с боевой скорострельностью 57 выстрелов в минуту. Боеприпасом служила 40,8 мм осколочная граната, ими снаряжались 5-зарядные магазины, кроме того, был предусмотрен вариант и ленточного питания, значительно увеличивавшего скорострельность оружия.

В ограниченных количествах гранатомет Таубина применялся в ходе Советско-Финской войны. Пробную партию для установки на бронекатерах в 1939 году заказало управление вооружения ВМФ. Однако в серийное производство образец так и не пошел – производство минометов оказалось гораздо дешевле, чем создание принципиально нового для тогдашней армии оружия. Что-то подобное Советская армия получила лишь три десятилетия спустя – автоматический гранатомет АГС-17.

Таким образом, работы по созданию новых образцов оружия в СССР в 1930 – начале 1940-х гг. показали, что решающим фактором для принятия того или иного образца на вооружение являлась не только надежность и эффективность, но также дешевизна производства и простота конструкции. В связи с этим такие своеобразные образцы вооружения, как однозарядные ружейные гранатометы или ампулометы, а также опередившие свое время автоматические гранатометы так и стали массовыми системами.