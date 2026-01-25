  • Новость часаВ Мурманской области решили ввести режим ЧС из-за аварий на электросетях
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Академик Гинцбург объяснил особую опасность вируса Нипах
    NYT сообщила о победе Дании над планом Трампа по Гренландии
    Дмитриев назвал экс- еврокомиссара Бретона ненавистником человечества
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на ключевых направлениях
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Гладков рассказал об аварийных работах после обстрела Белгорода
    МЧС доставило дополнительную спецтехнику на Камчатку
    Times: На учениях в Норвегии финнов попросили не «громить» армию США
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    12 комментариев
    25 января 2026, 15:01 • Общество

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия
    @ wikipedia.org

    Tекст: Александр Гулин

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд?

    Ампуломет создавался в конструкторском бюро завода № 145. Идея оружия состояла в том, чтобы метать специальные ампулы, начиненные горючей смесью. Иначе говоря, это был один из видов огнемета, но крайне своеобразный. Уже весной 1941 года он был принят на вооружение и стал одним из самых необычных и малоизвестных образцов советского оружия военного времени.

    В системе вооружений РККА ампулометы должны были занять положение между ранцевыми огнеметами, стрелявшими на небольшое расстояние струей жидкой огнесмеси, и артиллерийскими орудиями, способными вести огонь специальными зажигательными снарядами. 125-мм ампуломет образца 1941 года представлял собой стальную трубу, заглушенную в казенной части и опирающуюся на колесный либо лыжный станок – своеобразную «мини-мортиру». Выстрел производился с помощью холостого патрона от охотничьего ружья 12-го калибра. Прицельная же дальность стрельбы составляла до 30 м с основным зарядом и до 500 – с дополнительным.

    В качестве боеприпасов использовались авиационные жестяные ампулы АЖ-2 и стеклянные АК-1, начиненные самовоспламеняющимся сгущенным керосином марки КС. В смеси также присутствовали белый фосфор и сера, вспыхивавшие от малейшего контакта с кислородом. При столкновении с преградой стеклянная ампула разбивалась, а жестяная разрывалась по паечным швам.

    При этом огнесмесь выплескивалась и воспламенялась с образованием густого белого дыма. Температура горения смеси достигала 800 градусов Цельсия. Ни водой, ни песком потушить это пламя было невозможно.

    Авиационными такие ампулы именовались потому, что первоначально они проектировались для сброса с самолетов и заражения местности, а также поражения живой силы противника ядовитыми веществами. При снаряжении ампул жидкими огнесмесями в диапазон их применения вошло задымлении или поджог бронетехники, кораблей и различных огневых точек.

    Первый опыт применения такого оружия осенью 1941 года, в бою близ подмосковной деревни Таширово оказался неудачным. Из 67 выпущенных по немецким позициям ампул сработали только 8. Остальные, изготовленные из особо прочного стекла, не разбились при ударе о грунт.

    Это событие стало толчком для скорейшей модернизации ампулометов. Были созданы новые ампулы из более тонкого стекла, активизировалось производство жестяных снарядов. Чтобы снизить вес оружия, вместо колесного станка сконструировали деревянный лафет. Для скорейшего снаряжения боеприпасов стали использоваться полевые разливочные станции, заправлявшие горючей смесью по 240 снарядов в час. Испытания доработанных образцов оказались успешными, и 4 июля 1942 года постановление Государственного Комитета Обороны о выпуске 4 тысяч ампулометов было утверждено Верховным Главнокомандующим. Массовое производство развернули на военном заводе в Горьком и на химической базе №138 в Калинине.

    Согласно опубликованным выдержкам из боевых донесений, 125-мм ампуломет отлично показал себя во время боев за Великие Луки в декабре 1942 года.

    За два часа боя расчеты нескольких ампулометных рот «вылили» на вражеские позиции около полутора тонн горючей жидкости. После 10 дней упорных боев остатки немецкого гарнизона сдались.

    Ампулометы оставались на вооружении до конца войны, хорошо зарекомендовав себя на Карельском фронте и во время боев в Сталинграде. Но уже в 1943 году их производство практически прекратилось. В первую очередь, сказывалась ненадежность боеприпасов при выстреле и опасность самовоспламенения при транспортировке. Кроме того, к 1943 году в СССР был налажен массовый выпуск обычных минометов, которые оказались гораздо более надежными, а, главное, дешевыми в производстве.

    Помимо ампуломета, заряды с огнесмесью использовались в так называемом бутылкомете Цукермана, который прошел полигонные испытания в июле 1942 года.

    Испытания чуть не стоили жизни создателю нового оружия: произошло возгорание одной из бутылок с огнесмесью, в результате чего Вениамин Цукерман, руководивший разработкой, был госпитализирован с тяжелыми ожогами.

    Бутылкомет Цукермана представлял собой дульнозарядный ампуломет, крепившийся на ствол винтовки. Конструкция состояла из двух металлических трубок, первая из которых являлась продолжением винтовочного ствола, а вторая представляла собой 75-мм «стакан». В него вкладывалась бутылка из стекла, снаряженная уже упомянутым керосином марки КС. Прицельная дальность стрельбы составляла около 80 м, а максимальное расстояние, на которое можно забросить заряд, колебалось в районе 180 м.

    Изначально для стрельбы предполагалось использовать стандартные бутылки емкостью 0,5 л, но их аэродинамические свойства не устроили конструктора, который спроектировал боеприпас новой формы, напоминающий артиллерийскую мину. Специально для бутылкомета была разработана более густая огнесмесь с добавлением канифоли и гудрона – она не растекалась и дольше горела.

    Несмотря на то, что испытания бутылкомета госкомиссией были признаны успешными и небольшая партия нового оружия практически сразу же поступила в войска, уже осенью 1942 года производство данного образца вооружения было свернуто.

    Бутылкомет Цукермана проигрывал конкуренцию серийно выпускавшимся к тому времени противотанковым ружьям и минометам.

    Похожим по своей конструкции на бутылкомет Цукермана был ружейный гранатомет Дьяконова, принятый на вооружение в РККА еще в 1928 году и переживший конфликты на Дальнем Востоке, Советско-Финскую и Великую Отечественную войну. Состоявшая из винтовки с надеваемой на дульную часть специальной ружейной мортиркой конструкция весила 8 кг. Боеприпасом служила граната весом около 370 граммов, которая при взрыве разлеталась на 330-340 стальных осколков.

    Однако к 1942 году ружейный гранатомет Дьяконова вычеркнули из штатного арсенала стрелковых подразделений. Процесс приведения оружия в боевую готовность был сложным и длительным, в условиях подвижной войны это превращало гранатомет в малоэффективное средство. Боеприпасы не отличались высокой надежностью, часто отсыревали и выходили из строя. Кроме того, стрельба из гранатомета сопровождалась большой отдачей, что негативно сказывалось на точности.

    Созданные на базе винтовочной гранаты боеприпасы предполагалось использовать и в уникальном для своего времени образце вооружения – автоматическом гранатомете Таубина, разработка которого началась еще в начале 1930-х гг. В 1937 году 40,8 мм автоматический гранатомет прошел испытания в трех стрелковых дивизиях, получив в целом весьма неплохие отзывы. Испытывали новое оружие и на бронекатерах Днепровской военной флотилии, и даже в частях НКВД на Дальнем Востоке.

    Согласно отчету о полевых испытаниях 1937 года, гранатомет длиной 1630 мм в боевом положении весил 45,5 кг и мог вести огонь на расстояние в 1250 м с боевой скорострельностью 57 выстрелов в минуту. Боеприпасом служила 40,8 мм осколочная граната, ими снаряжались 5-зарядные магазины, кроме того, был предусмотрен вариант и ленточного питания, значительно увеличивавшего скорострельность оружия.

    В ограниченных количествах гранатомет Таубина применялся в ходе Советско-Финской войны. Пробную партию для установки на бронекатерах в 1939 году заказало управление вооружения ВМФ. Однако в серийное производство образец так и не пошел – производство минометов оказалось гораздо дешевле, чем создание принципиально нового для тогдашней армии оружия. Что-то подобное Советская армия получила лишь три десятилетия спустя – автоматический гранатомет АГС-17.

    Таким образом, работы по созданию новых образцов оружия в СССР в 1930 – начале 1940-х гг. показали, что решающим фактором для принятия того или иного образца на вооружение являлась не только надежность и эффективность, но также дешевизна производства и простота конструкции. В связи с этим такие своеобразные образцы вооружения, как однозарядные ружейные гранатометы или ампулометы, а также опередившие свое время автоматические гранатометы так и стали массовыми системами.

    Главное
    Названа дата следующего раунда переговоров России, США и Украины
    Центробанк решил ввести единый QR-код для любых платежей
    Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов
    МВД РФ сообщило о новых случаях вымогательства с помощью ИИ-порнографии
    Суд арестовал обвиняемую за аферу с похищением подростка в Красноярске
    София и Михаил стали самыми популярными именами в новых регионах России
    Дочь Маргариты Тереховой сообщила о состоянии здоровья актрисы

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    К переговорам США с Россией подключен специалист по очень большим деньгам

    В прошедших на этой неделе переговорах президента России с представителями США с американской стороны впервые участвовал новый фигурант – Джош Грюнбаум. Почему ряд подробностей его юности почти неизвестны – и какую именно функцию Дональд Трамп отвел этому человеку в рамках текущих российско-американских контактов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Как США копают под Китай через Иран

      Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

      0 комментариев
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Русские возвращаются сами к себе

      На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

      32 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Почему Запад лишился объединяющих ценностей

      Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации