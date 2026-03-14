Подозреваемый в убийстве москвички был под влиянием мошенников с Украины

Задержанный по подозрению в убийстве москвички оказался двадцатилетним Даниилом Секачем, который с детства занимался футболом и играл в составе молодежной сборной, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, Секач прилетел в Москву из Ставропольского края, следуя указаниям мошенников с Украины. Он проник в квартиру женщины, где совершил убийство под четким руководством преступников.

В момент преступления в квартире находилась дочь погибшей. По словам собеседника агентства, именно девочка открыла дверь подозреваемому, после чего он вскрыл сейф, а, встретив хозяйку, убил ее, забрал деньги и скрылся.

Известно, что убитая женщина занималась бизнесом. Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что подозреваемый убил женщину в одной из квартир на Строгинском бульваре в Москве ради денег, находившихся в сейфе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Москве и при нем обнаружили похищенные деньги.