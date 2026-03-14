  Число сбитых над Москвой БПЛА превысило 30
    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 20:48 • Новости дня

    Подозреваемый в убийстве москвички был под влиянием мошенников с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве женщины в Москве оказался футболистом и действовал под влиянием мошенников с Украины, сообщили в правоохранительных органах.

    Задержанный по подозрению в убийстве москвички оказался двадцатилетним Даниилом Секачем, который с детства занимался футболом и играл в составе молодежной сборной, передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, Секач прилетел в Москву из Ставропольского края, следуя указаниям мошенников с Украины. Он проник в квартиру женщины, где совершил убийство под четким руководством преступников.

    В момент преступления в квартире находилась дочь погибшей. По словам собеседника агентства, именно девочка открыла дверь подозреваемому, после чего он вскрыл сейф, а, встретив хозяйку, убил ее, забрал деньги и скрылся.

    Известно, что убитая женщина занималась бизнесом. Правоохранители продолжают расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Ранее сообщалось, что подозреваемый убил женщину в одной из квартир на Строгинском бульваре в Москве ради денег, находившихся в сейфе.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Москве и при нем обнаружили похищенные деньги.

    12 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале марта москвичи массово начали скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты. Рост спроса на эти товары связывают с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    Продажи раций, пейджеров, стационарных телефонов и бумажных карт в Москве резко выросли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries. В период с шестого по десятое марта по сравнению с аналогичными датами февраля спрос на эти товары значительно увеличился. В компании объяснили это необходимостью оставаться на связи при возможных перебоях в мобильном интернете.

    По словам представителей Wildberries, оборот бытовых радиостанций вырос на 27%, а пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%. Продажи стационарных телефонов также увеличились на четверть. При этом интерес к Wi-Fi роутерам остается стабильным: в 2025 году их закупали активнее – продажи выросли на 70% по сумме и на 60% по количеству, но в последние дни значительного роста не отмечено.

    Особое внимание москвичи стали уделять бумажным картам. Заказы на автодорожные карты увеличились в 2,7 раза, а складные карты стали покупать на 70% чаще. Карты самой Москвы приобрели на 20% больше покупателей по сравнению с февралем.

    В компании считают, что рост спроса на бумажные карты может быть связан с опасениями по поводу нестабильного доступа к интернету. При этом продажи карт России и мира, а также учебных карт либо не изменились, либо снизились, а настенные карты Москвы показали минимальный прирост – всего 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что временные перебои в работе мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева. Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах Москвы с вопросами безопасности. Песков отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города, и призвал ведомства обратить на это внимание.

    14 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Число сбитых над Москвой БПЛА превысило 30

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате работы сил ПВО были нейтрализованы шесть беспилотников, направлявшихся в сторону столицы, общее число сбитых БПЛА при подлете к Москве составило 31 дрон.

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву, сообщил в Max Собянин.

    Всего за сутки было сбито 31 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий и обследованием территории.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 25 беспилотников, летевших к столице.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    14 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Отражена атака 14 БПЛА, летевших на Москву

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Отражена атака шести БПЛА, летевших на Москву, общее число сбитых дронов достигло 14, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Атака шести беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, была успешно отражена, сообщил в Max Собянин. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на места падения обломков для ликвидации возможных последствий и проведения необходимых работ.

    Таким образом общее число сбитых дронов к этому часу составило 14 БПЛА.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к городу.

    13 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    В Москве раскрыли убийство девочки более четверти века назад

    Следователи Москвы раскрыли убийство девочки в 1999 году по ДНК-экспертизе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сложные судебные экспертизы, включая молекулярно-генетическую, помогли спустя 27 лет установить личность мужчины, убившего девятилетнюю девочку в Москве в 1999 году, сообщает СК России.

    Убийство девятилетней девочки в Москве в 1999 году, было раскрыто благодаря современным судебным экспертизам, сообщает СК РФ. По данным следствия, преступник под предлогом заманил ребенка в подвал жилого дома на улице Грекова, где совершил изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, а затем убил девочку в заброшенном доме, чтобы скрыть совершенное преступление.

    На момент расследования преступления установить личность подозреваемого не удалось из-за отсутствия необходимых технологий. Позднее, при анализе материалов дела и проведении молекулярно-генетической экспертизы, был выявлен мужской генотип, что позволило определить личность преступника.

    Экспертный анализ показал, что следы принадлежат 73-летнему уроженцу Тамбовской области, который ранее был неоднократно судим и сейчас отбывает наказание за другое убийство. Фигуранта доставили в Москву, где во время допроса он дал признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления.

    В ближайшее время следователи планируют провести проверку показаний подозреваемого на месте и предъявить ему официальное обвинение.

    Ранее в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого, который скрывался за границей.

    До этого в столице заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек с применением вафельницы 30 лет назад.

    А в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад, когда в Кашире мужчина убил свою восьмилетнюю падчерицу и спрятал тело в подвале.


    14 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Жителей Подмосковья предупредили о сбоях мобильного интернета

    Tекст: Денис Тельманов

    В Подмосковье ожидаются перебои с мобильной связью и интернетом из-за федеральных мер безопасности, при этом доступ к важным сервисам сохранят.

    Временные сложности с мобильной связью и доступом к интернету могут возникнуть на территории Московской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

    Коркин пояснил, что ограничения связаны с принятием мер на федеральном уровне для обеспечения безопасности в России. Он рекомендовал по возможности использовать Wi-Fi для выхода в интернет, а для звонков и сообщений – технологию VoWiFi.

    Депутат отметил, что в регионе заранее организовали доступ к социально значимым онлайн-ресурсам на случай угрозы атаки беспилотников и возможных ограничений мобильного интернета. К таким ресурсам отнесены мобильное приложение РПГУ, портал здравоохранения, сервис единой аутентификации, ЖКХ-Контур, а также цифровые сервисы системы 112, включая мобильные приложения и видеочаты.

    Коркин подчеркнул, что работа по обеспечению доступа к этим платформам уже проведена во всех районах Московской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблемы у предпринимателей, возникшие из-за перебоев связи в центре Москвы, должны стать предметом работы для ведомств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что временные перебои с мобильной связью в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    В начале марта москвичи стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты, связав рост спроса на эти товары с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    14 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    На подлете к Москве сбито четыре дрона ВСУ

    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четыре беспилотника были уничтожены при подлете к Москве, обломки упали, специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий, сообщают власти столицы.

    Система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

    Он отметил, что ранее поступала информация об уничтожении двух БПЛА, однако после уточнения число увеличено до четырех.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить возможные повреждения и обеспечить безопасность жителей. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Ранее шесть дронов, летевших на Москву, были сбиты в Международный женский день 8 марта.

    До этого, 27 февраля власти Москвы сообщили об уничтожении 19 БПЛА на подлете к городу. А 4 января был зафиксирован максимум атак ВСУ за сутки в этом году – тогда сбили 42 дрона.


    12 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая

    @ Денис Воронин/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная весенняя уборка охватит столичные дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки и завершится к 1 мая при благоприятных погодных условиях, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что весеннюю уборку и благоустройство столицы завершат к первому мая. По словам Сергея Собянина, в порядок приведут городские и дворовые территории, обновят детские и спортивные площадки, а также контейнерные зоны.

    Рабочие уберут мусор, восстановят газоны и цветники, отремонтируют малые архитектурные формы, промоют цоколи и фасады зданий. Также специалисты уделят внимание входным дверям, козырькам подъездов, подвалам и чердакам домов.

    В рамках работ планируется привести в порядок дорожно-транспортную инфраструктуру: отремонтируют и покрасят дорожные ограждения и остановки, начнут обновлять разметку, промоют дорожные знаки, указатели, памятники, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады. Начнется также подготовка к запуску городских фонтанов.

    Кроме того, специалисты займутся объектами энергоснабжения и территориями городских организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. Пройдет промывка и покраска уличных фонарей, текущий ремонт и обслуживание коллекторов, вентиляционных шахт, трансформаторных подстанций, центральных тепловых и газорегуляторных пунктов, а также витрин магазинов.

    Собянин отметил, что все запланированные работы начнутся, как только позволит погода.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе всех городских служб над устранением последствий сильного снегопада.

    12 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Москва побила суточный температурный рекорд

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве температура воздуха днем достигла двенадцати градусов тепла, превысив прошлогодний максимум ровно на один градус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Москва побила очередной температурный рекорд, написал Леус в Telegram-канале. По данным базовой метеостанции ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что на целый градус выше прежнего максимума, установленного ровно год назад.

    Леус подчеркнул: «Как и ожидалось, в столице сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который сумел продержаться всего один год». Он также отметил, что окончательное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие пятницу и воскресенье в Москве также возможны новые температурные рекорды. Специалисты отмечают, что март в столице продолжает удивлять аномально тёплой погодой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масштабная весенняя уборка охватит дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что отопление в домах могут начать отключать после пяти суток при температуре выше плюс восьми, а завершение отопительного сезона возможно уже с 19 по 24 апреля из-за потепления.

    13 марта 2026, 13:51 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 10 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Число получивших различные травмы в аварии с такси и маршруткой в столице возросло до 10 человек, сообщил департамент по делам гражданской обороны в пятницу.

    В числе пострадавших есть дети, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Двухлетнего ребенка вместе с мамой доставили в больницу по воздуху.

    По предварительным данным прокуратуры, водитель такси потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция сообщила о семи пострадавших в столкновении маршрутки и такси в Новой Москве.

    13 марта 2026, 19:48 • Новости дня
    В Москве побит температурный рекорд 2002 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице зафиксировали максимальное значение температуры 13 марта за 24 года, причем показатель превысил прежний рекорд почти на два градуса.

    Температура воздуха в Москве установила новый рекорд за последние 24 года, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра России, 13 марта на станции ВДНХ в 15:00 воздух прогрелся до 13,8 градуса. К 16:00 температура снизилась до 12,8 градуса, что также превышает прежний максимум.

    «Сегодня днем в 15:00 мск на станции ВДНХ температура воздуха прогрелась до 13,8 градуса. Сейчас понемногу температура снижается, и по состоянию на 16:00 мск воздух в столице остыл до 12,8 градуса, что все равно выше предыдущего рекорда», – сообщили в Гидрометцентре.

    В Гидрометцентре отметили, что ожидали побития температурного рекорда 2002 года. Тогда максимальная температура составила 11,5 градуса тепла.

    Ранее в пятницу коммунальные службы снизили температуру в батареях московских квартир до минимально допустимого уровня.

    Накануне Москва также побила суточный температурный рекорд, когда столбик термометра днем достиг 12 градусов тепла. А синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за гололедицы на дорогах до утра 15 марта.

    13 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Батареи в московских домах остыли до минимума из-за потепления

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Коммунальные службы снизили температуру в батареях московских квартир до предельно низких значений, достаточных лишь для поддержания нормативного нагрева воды, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

    Из-за резкого повышения средних круглосуточных температур воздуха городские власти решили перевести систему теплоснабжения на минимальные параметры, сказал Бирюков, передает РИА «Новости».

    Сейчас теплоноситель нагревают ровно настолько, чтобы обеспечить температуру горячей воды в кранах на уровне 60 градусов. Бирюков назвал межсезонье самым сложным периодом для регулировки отопления, так как ночью еще холодно, а днем воздух значительно прогревается.

    Отмечается, что корректировка системы производится автоматически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва 12 марта побила суточный температурный рекорд.

    12 марта 2026, 05:44 • Новости дня
    Назван возможный срок отключения отопления в Москве

    Синоптик Тишковец: Отопление в Москве могут начать отключать ранее 19 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    Отопление в домах в Москве могут начать отключать после пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, возможные даты – с 19 по 24 апреля, но из-за ожидаемого потепления отопительный сезон может завершиться раньше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец отметил, что апрель будет заметно теплее нормы – температура ожидается на три-четыре градуса выше обычного уровня, передает РИА «Новости».

    «Интерес вызывает и наступление «коммунальной» весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах», – пояснил Тишковец.

    Он подчеркнул, что из-за «мощной весны» завершение отопительного сезона может произойти раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается аномальное тепло, которое может привести к обновлению исторических максимумов температуры в ближайшие двое суток. В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд на метеостанции ВДНХ.

    13 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    В Москве за неделю скачали 1,8 млн офлайн-карт города

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Москвы за неделю скачали офлайн-карту города почти два миллиона раз, что значительно превышает средние показатели прошлого года, подсчитали аналитики.

    Почти два миллиона москвичей загрузили офлайн-карту города за неделю, пишет РИА «Новости» , ссылаясь на данные аналитиков «Яндекс Карт». В период с 6 по 12 марта 2026 года приложение скачали 1,8 млн раз, что примерно на 15% превышает средний показатель за прошлый год.

    Кроме того, эксперты отметили, что количество построенных офлайн-маршрутов выросло на 26,5% по сравнению с предыдущей неделей. Напомним, что в офлайн-режиме пользователи могут искать организации, просматривать расписание работы, контакты, рейтинг, а также строить маршруты и пользоваться навигацией, однако без учета текущей дорожной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, москвичи также начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты из-за проблем со связью. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перебои мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    Он также отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города и призвал ведомства обратить на это внимание.


    13 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе поселения Десна в Новой Москве столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль, травмы получили семь человек, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    Дорожный инцидент зафиксирован на Калужском шоссе, столкнулись маршрутка и такси, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний», – добавили там.

    Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Инспекторы выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

    В начале марта при столкновении маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкино погибли два человека. В конце февраля в результате аварии с участием маршрутной «Газели» в Подмосковье пострадали семь человек. В ноябре на Ленинградском шоссе в столице водитель маршрутного такси врезался в стоявший на остановке автобус.

    12 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    На северо-востоке Москвы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    Возгорание случилось на втором этаже, к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на втором этаже административного здания», – рассказали в ведомстве.

    Из здания эвакуируют людей. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Сервис «Яндекс. Карты» указывает, что по указанному адресу располагается гостиница.

    В ноябре в отеле Radisson Blu в центре столицы эвакуировали сотни постояльцев из-за возгорания.

    В октябре в Красноярском крае загорелся отель, пострадал человек.

    Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию
    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска
    Пентагон сообщил об ударах по 90 военным объектам Ирана на острове Харк
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Израиль заявил об уничтожении космического исследовательского центра Ирана
    Война на Ближнем Востоке грозит исчезновением одного продукта из магазинов
    Лепс назвал срок завершения своей музыкальной карьеры

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
