Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Месячная норма осадков обрушилась на Москву менее чем за два часа
В некоторых округах Москвы за два часа выпало до 85 мм осадков, что соответствует месячной норме, непогода продлится до конца суток.
В отдельных районах Москвы за два часа выпала месячная норма осадков, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
Больше всего дождя зафиксировано в Северном административном округе – до 85 миллиметров, в Восточном – до 75 миллиметров, в Юго-Восточном – до 66 миллиметров и в Северо-Восточном – до 64 миллиметров.
Синоптики прогнозируют, что непогода сохранится до конца суток. Для предотвращения подтоплений на улицах города работают аварийные бригады и спецтехника «Мосводостока», а также сотрудники инженерных и коммунальных служб.
Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, быть осторожными, не прятаться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее в столице объявили экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде.
Между тем накануне в энергосистеме Москвы зафиксировали новый рекорд потребления из-за жары.