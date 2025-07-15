Месячная норма осадков обрушилась на Москву менее чем за два часа

Tекст: Мария Иванова

В отдельных районах Москвы за два часа выпала месячная норма осадков, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Больше всего дождя зафиксировано в Северном административном округе – до 85 миллиметров, в Восточном – до 75 миллиметров, в Юго-Восточном – до 66 миллиметров и в Северо-Восточном – до 64 миллиметров.

Синоптики прогнозируют, что непогода сохранится до конца суток. Для предотвращения подтоплений на улицах города работают аварийные бригады и спецтехника «Мосводостока», а также сотрудники инженерных и коммунальных служб.

Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, быть осторожными, не прятаться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в столице объявили экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде.

Между тем накануне в энергосистеме Москвы зафиксировали новый рекорд потребления из-за жары.