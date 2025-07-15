Москвичей предупредили о сильном ливне с градом

Tекст: Мария Иванова

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о непогоде, передает ТАСС.

По данным Росгидромета, с 10 утра 15 июля и до полуночи 16 июля в Москве ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, гроза и крупный град. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с, уточнили в пресс-службе столичного МЧС.

В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды. Спасатели подчеркнули, что меры предосторожности помогут снизить риск травм и ДТП в условиях ухудшения погоды.

Ранее сообщалось, что днем во вторник в Москве ожидается до 27 градусов тепла, возможны сильные дожди, гроза и град с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Накануне в энергосистеме Москвы зафиксировали новый рекорд потребления из-за жары.

Синоптики отмечали, что аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, после чего установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.