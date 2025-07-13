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Синоптик пообещал москвичам тропические ливни и бархатное лето
Синоптик пообещал тропические ливни и бархатное лето в столице
Аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.
Жара уступает место сильным тропическим ливням, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, до конца июля на Москву обрушится более 100 литров осадков на квадратный метр, что в полтора раза превышает обычный месячный уровень. Самым дождливым днем станет вторник, 15 июля, когда за сутки может выпасть до 42 мм осадков – это половина всей июльской нормы. В среду ливни продолжатся, а температура ночью опустится до 14–17 градусов, днем до 21–24 градусов.
К концу недели ситуация начнет меняться: в четверг погода стабилизируется, ночью столбики термометров будут показывать 11–14 градусов, а днем потеплеет до 23–26. В пятницу возможен приход холодного фронта, но уже на выходных антициклон принесет по-настоящему бархатное лето – по ночам ожидается 10–15 градусов, а днем 22–27 градусов.
Тишковец отметил, что несмотря на климатическую макушку лета в конце июля, «сегодня – экватор лета, а дальше оно начнет поступательно падать по температурной нисходящей». Впереди москвичей ждет комфортная и солнечная погода, которую специалист назвал «лучшей в мире».
Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, в Москве за сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков. 13 июля жителей столицы ожидают кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до 34 градусов при восточном ветре.