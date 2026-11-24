Вице-премьер Хуснуллин заявил о снижении объемов ввода жилья по итогам года

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2026 году объем ввода жилой недвижимости в эксплуатацию окажется немного ниже значений прошлого года. Об этом заместитель председателя правительства рассказал в эфире «Вестей».

«У нас несколько ниже в этом году будет ввод жилья, но это было планово. Мы понимали, что удерживать больше 100 млн каждый год в такой ситуации будет непросто. Но 100 млн в переводе на душу населения больше, чем в Китае. Где-то около 100 млн кв. м сдадим жилья», – сказал Хуснуллин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин спрогнозировал строительство около 100 млн квадратных метров жилой недвижимости по итогам года.

Также Хуснуллин сообщил о планах масштабной модернизации каждого пятого квадратного метра жилья в стране.

Кроме того, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин пообещал возвести 100 млн квадратных метров недвижимости.