ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами

Tекст: Вера Басилая

Законопроект предусматривает введение механизма определения рыночных цен по сделкам с товарами, ввозимыми с территории стран Евразийского экономического союза, особенно для товаров, подлежащих обязательной маркировке. Налоговые органы получат полномочия контролировать цены в таких сделках и корректировать их при несоответствии рыночным уровням, передает РИА «Новости».

Документ также обязывает банки информировать налоговые органы об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у физического лица нет ИНН, его должны будут присваивать до открытия счета.

Законопроект предусматривает расширение полномочий Федеральной налоговой службы, которая сможет получать от Банка России сведения о физических лицах, потенциально ведущих незадекларированную предпринимательскую деятельность. Инициаторы документа отмечают, что в действующей системе контроля доходы граждан, поступающие в безналичной форме от других физлиц, фактически выпадают из налогового администрирования, поскольку такие переводы не всегда признаются объектом налогообложения. При этом значительная часть подобных операций может представлять собой оплату товаров или услуг.

По оценке ФНС, реализация этих мер обеспечит дополнительные поступления в бюджет не менее 49,3 млрд рублей ежегодно с 2027 года, однако потребует дополнительных расходов на доработку информационных систем. Если закон будет принят, он вступит в силу спустя девять месяцев после его официального опубликования.

Ранее Минфин предложил расширить полномочия ФНС и обязать Банк России передавать ей информацию о переводах между физическими лицами.

До этого в России ограничили доступ к сайтам с инструкциями по уклонению от уплаты НДС и оформлению фиктивных операций.



