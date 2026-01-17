Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?0 комментариев
Глава российских католиков отказался осудить гонения на православных христиан
Архиепископ Павел Пецци не подписал заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК), в котором осуждались гонения на христиан в ряде стран.
Документ был опубликован на сайте ХМКК и содержал осуждение использования религии в политических целях, в том числе на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и других государствах. При этом среди подписавших заявление не оказалось Пецци, который сопредседательствует в ХМКК, передает РИА «Новости».
Источник в Русской православной церкви выразил удивление отсутствием подписи Пецци, отметив, что в других регионах мира представители католической церкви нередко очень активно выступают в поддержку благих инициатив, продиктованных ответственностью христиан перед Богом.
Генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов пояснил, что Пецци не обладает юрисдикцией для подписания официальных заявлений о других странах, как того требуют внутренние установления Римско-католической церкви. Он добавил, что архиепископ сочувствует заявленной позиции, но не вправе делать подобные заявления.
Отмечается, что ранее глава католиков латинского обряда на Украине архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий поддержал закон, направленный против канонической Украинской православной церкви.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала прекратить выделение Украине денежных средств. Она объяснила свою позицию рейдами на церкви и задержаниями священников.
Эксперты ООН выразили тревогу по поводу ограничения свободы вероисповедания для Украинской православной церкви на Украине.