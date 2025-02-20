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Стало известно о поджоге ВСУ тел сослуживцев в Волчанске
ВСУ в Волчанске поджигали тела сослуживцев для уничтожения идентичности
Российские военные, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаружили, что солдаты ВСУ для обезличивания погибших сослуживцев срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела, создавая так называемые «братские могилы».
Российские военнослужащие, продвигаясь по Волчанску Харьковской области, находят захоронения украинских солдат, сообщает ТАСС. По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ срывают шевроны с форменной одежды погибших, забирают документы и поджигают тела, чтобы обезличить их.
Марочко отметил, что в Волчанске, на улице Чехова, российские войска обнаружили три места складирования трупов в подвалах. По улице 8 Марта таких мест было пять. Также большое количество тел было выявлено в районе местной поликлиники и больницы.
Эксперт добавил, что в районе переправы южнее центральной городской больницы тела разбросаны на открытой местности. По его информации, эвакуация тел украинскими силами не проводилась с начала февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в крематорий для скрытия потерь. Сальдо заявлял о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ, оставленных на улицах города. Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области.