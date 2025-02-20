  • Новость часаПотери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
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    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги
    Автопроизводитель из Кореи заявил о начале сборке кроссоверов в России
    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    Путину показали док-станцию для вертолетных БПЛА
    Шольц объявил сторонников роста помощи Киеву «провинциальными придурками»
    Американцы рассказали о жизни в России и удивились экономике
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    17 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    22 комментария
    20 февраля 2025, 06:28 • Новости дня

    Стало известно о поджоге ВСУ тел сослуживцев в Волчанске

    ВСУ в Волчанске поджигали тела сослуживцев для уничтожения идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаружили, что солдаты ВСУ для обезличивания погибших сослуживцев срывают шевроны, забирают документы и поджигают тела, создавая так называемые «братские могилы».

    Российские военнослужащие, продвигаясь по Волчанску Харьковской области, находят захоронения украинских солдат, сообщает ТАСС. По данным военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ срывают шевроны с форменной одежды погибших, забирают документы и поджигают тела, чтобы обезличить их.

    Марочко отметил, что в Волчанске, на улице Чехова, российские войска обнаружили три места складирования трупов в подвалах. По улице 8 Марта таких мест было пять. Также большое количество тел было выявлено в районе местной поликлиники и больницы.

    Эксперт добавил, что в районе переправы южнее центральной городской больницы тела разбросаны на открытой местности. По его информации, эвакуация тел украинскими силами не проводилась с начала февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в крематорий для скрытия потерь. Сальдо заявлял о риске вспышки инфекции в Херсоне из-за трупов солдат ВСУ, оставленных на улицах города. Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области.

    19 февраля 2025, 11:52 • Новости дня
    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США

    Германский политолог Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся

    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции провести новую встречу по Украине с 11 странами ЕС и Канадой.

    «Макрон в полной истерике. Он хочет сколотить «антитрамповский интернационал» для спасения «либеральной Европы». Изначально казалось, что вместе с Лондоном и Берлином ему удастся быстро создать европейскую армию, дистанцировать Европу от НАТО, создать новый альянс для поддержки Украины. Но все его планы рушатся», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «У Европы кончились деньги на спасение Украины. Шольц отказал Макрону в усилении помощи Украине, хотя вчера еще говорил обратное. Видимо, европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает», – продолжил собеседник.

    По его словам, вместо того чтобы влиться в процесс по урегулированию конфликта на Украине, политик пытается усилить противостояние на стороне Киева. «На удивление либеральных элит Запада, Трамп, по-видимому, действительно договаривается с Путиным о мире», – считает аналитик.

    «Для французов это неприемлемо, они понимают, что их и ЕС в этом процессе полностью маргинализируют. Можно ожидать сенсацию: США согласятся с требованиями России не расширять дальше НАТО и заставят Зеленского провести выборы, на которых он с треском проиграет», – детализировал эксперт. В заключение Рар допустил, что после этого Россия может согласиться остановить боевые действия по нынешней границе фронта и перейти к переговорам с Киевом.

    Франция планирует провести в среду вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности. На этот раз приглашены европейские страны, не присутствовавшие на первом саммите, и союзник по НАТО – Канада, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

    Во встрече примут участие Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко объяснил газете ВЗГЛЯД, почему первый неформальный саммит по Украине в Париже закончился провалом. Встреча стала ответом на переговоры России и США, которые вызвали оцепенение Европы.

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    19 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены

    Политолог Скачко: После резкой критики Трампа политические дни Зеленского сочтены

    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена. Единственный вопрос – уйдет ли Владимир Зеленский со своего поста самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер высказался за проведение президентских выборов на Украине.

    «Позиция Трампа по рейтингам Зеленского показывает, что Штаты намерены урегулировать конфликт, но при условии, что итоговый договор будет подписан безупречным в плане легитимности руководителем Украины. Что интересно, позиция во многом обусловлена реальностью, ведь рейтинги Зеленского сейчас катастрофически низкие», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский находится в положении политического цугцванга, когда любое действие ведет к ухудшению ситуации – как его личной, так и страны в целом. Нынешняя украинская власть упустила момент, когда можно было сесть за стол переговоров на более-менее выгодных для них условиях. Киев выбрал войну», – подчеркнул он.

    «Однако прекращения конфликта хотят все, за исключением разве что некоторых военных, националистов и бизнесменов, делающих на происходящем деньги. Не удивлюсь, что это и есть те 4%, а которых говорил глава Белого дома», – иронично заметил аналитик.

    «Слова американского лидера звучат как сигнал о том, что политические дни Зеленского сочтены», – спрогнозировал спикер. Он при этом обратил внимание на то, как украинская пресса пытается подавать заявления Трампа, во многом искажая их. «Я ничего другого и не ожидал», – заключил Скачко.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, указав что его «рейтинг одобрения упал до 4%». «Разве народу Украины не нужны выборы?» – приводит Axios слова американского лидера.

    Глава Белого дома выразил «разочарование» жалобами украинских властей на то, что их не пригласили на встречу с Россией в Саудовской Аравии. «У них было три года, они давно могли бы заключить сделку», – сказал президент США.

    Трамп добавил, что стал «гораздо более уверен» в шансах заключения мирного соглашения после саммита в Эр-Рияде, и допустил встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля. Зеленский же возмутился отсутствию его на переговорах и отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимности» российско-американской встрече, сообщает Reuters.

    Между тем замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским. По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».

    Для решения обозначенных проблем Медведев призывает к «дератизации», подразумевая под этим устранение влияния нынешнего украинского руководства. Он считает, что именно те, кто ранее поддерживал Украину, должны теперь взять на себя ответственность за изменения.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты оценили итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    19 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    Шольц назвал сторонников увеличения помощи Киеву «провинциальными придурками»

    Шольц поругался с немецкими депутатами и назвал сторонников увеличения помощи Киеву «непатриотичными придурками»

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил на критику своей политики в отношении Украины, а требующих увеличить помощь Киеву назвал «непатриотичными провинциальными придурками», пишет Politico со ссылкой на депутата от партии «Зеленых» Себастьяна Шефера.

    Как пишет Politico, Шольц «оказался в центре пристального внимания из-за буйного нрава», передает РИА «Новости».

    Шефер рассказал, что инцидент произошел в январе на мероприятии в канцелярии Шольца, где обсуждался вопрос увеличения помощи Украине. Немецкие депутаты, в том числе Шефер, настаивали на необходимости увеличения поддержки Киева и обвинили канцлера в медлительности по вопросу поставок вооружений. Они заявляли, что вклад Германии якобы слишком мал, учитывая ее ВВП.

    В ответ на это Шольц не сдержал эмоций. «Канцлер ответил бранью, заявив, что только «антипатриотичные провинциальные придурки» будут делать такие заявления», – сообщает Politico.

    Другой источник издания, который также был на мероприятии, сообщил, что канцлер выругался дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину до утверждения плана мира. Шольц также призвал прекратить гонки вооружений для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

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    19 февраля 2025, 07:14 • Новости дня
    Очевидец рассказал о расстреле украинскими военными детей в Новогродовке

    Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новогродовке, расположенной на территории ДНР, украинские военные, по словам очевидца, расстреляли четырех детей.

    Украинские военные открыли огонь по детям в Новогродовке, в результате чего погибли четверо несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости». По словам местного жителя, это произошло на улице Тургенева в районе соседнего дома. Он стал очевидцем происшествия и рассказал, что видел, как дети пытались спастись, выпрыгивая из окон.

    Очевидец отметил, что в момент атаки было пятеро детей. Однако один из них смог спрятаться и избежать трагической участи. Семья, чьи дети стали жертвами обстрела, проживала в доме рядом с местом событий. Мужчину зовут Сергей, его жену – Марина, а самому старшему из детей было 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке. Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в этом населенном пункте. Сообщалось, что ВСУ использовали заложника для разминирования в Новогродовке.

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    19 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины
    Российские средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, сбиты пять французских управляемых авиабомб Hammer, две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также 123 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации были уничтожены 654 самолета, 283 вертолета, 43 895 беспилотников, 594 ЗРК, 21 519 танков и других бронемашин, 1518 боевых машин РСЗО, 21 838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 815 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в начале февраля истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины

    Как отметил тогда председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов, сбитый украинский Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

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    19 февраля 2025, 22:50 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в Черниговской области

    Подполье сообщило об ударе по украинским военным в Николаевке Черниговской области

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Николаевка в Черниговской области, где украинские военные разместились на территории свинофермы, в результате атаки российских сил были ранены и ликвидированы около 15 военнослужащих ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, полтора десятка украинских военнослужащих были ранены и ликвидированы в результате удара российских сил в селе Николаевка Черниговской области, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что украинские бойцы разместились на территории свинофермы, где их обнаружили российские дроноводы, которые нанесли удары с беспилотников при помощи гранат. Операция началась с точного попадания в дымоход.

    Кроме ударов в Николаевке, российские войска также атаковали украинских военнослужащих в селах Тимоновичи и Гремячка, где те попытались расквартироваться в покинутых домах. Лебедев отметил, что обстрелы в этих районах проводились как из ствольной артиллерии, так и из минометов. В результате атаки была поражена позиция украинских военных в одном из домов, после чего они попытались покинуть здание.

    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК на Украине.

    Кроме того, российские войска нанесли удар из ОТРК «Искандер» по подразделению ВСУ у Боромли Сумской области.

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    20 февраля 2025, 02:59 • Новости дня
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области

    Российские войска освободили 64% захваченной ВСУ территории Курской области

    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В условиях утраты стратегической инициативы на всех участках фронта киевскому режиму нужна была провокация для западных спонсоров», – заявил Рудской в интервью «Красной звезде», комментируя решение ВСУ вторгнуться в Курскую область.

    Он подчеркнул, что украинское руководство добилось кратковременного медийного эффекта, однако главная цель – срыв наступления в Донбассе – не была достигнута. Темпы продвижения Вооруженных сил России возросли за счет снятия значительного количества украинских войск с данного направления.

    «Ни одно из наших подразделений с приоритетных направлений снято не было. Для разгрома противника и освобождения захваченной территории была создана группировка войск, основу которой составили хорошо подготовленные соединения ВДВ и морской пехоты», – сообщил он.

    По словам Рудского, инициатива в Курской области находится на стороне российских войск, которые продолжают наступление на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает, несмотря на переброску дополнительных резервов. Территория, ранее контролируемая ВСУ, сократилась более чем в два раза, а наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие те, которые были на Запорожском и Южнодонецком направлениях в 2023 году.

    «Освобождено свыше 800 кв. км, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1268 кв. км)», – сказал Рудской.

    На фоне этих событий на Западе начали говорить о стратегической ошибке киевского режима, поскольку украинским силам не удалось создать «красивую картинку», на которую рассчитывали, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

    За се время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.

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    20 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Советник президента США объявил об окончании «эры войны» на Украине

    Советник президента США Уолтц заявил о завершении «эры войны» на Украине и потребовал поддержать политику Вашингтона

    Советник президента США объявил об окончании «эры войны» на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все стороны конфликта должны поддерживать стремление США к урегулированию ситуации на Украине, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    Уолтц объявил, что «эра войны», которая стоила многих жизней и «миллиардов» долларов, завершена. Белый дом «ясно дал понять, что намерен положить конец» вооруженному конфликту. «Все стороны должны поддерживать это», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Уолтц также выразил недовольство «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики» со стороны Киева в связи с предложением США по использованию украинских ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уолтц принимал участие в переговорах высокопоставленных делегаций России и США в Эр-Рияде. Уолтц отметил, что США поддержат европейских союзников в их стремлении усилить вклад в оборону Украины. Он заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата значительной части своих вложений в Украину, и США не потерпят критики Киева из-за экономических инициатив Вашингтона.

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    20 февраля 2025, 06:16 • Новости дня
    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек

    Первый замначальника российского Генштаба Рудской сообщил о потерях ВСУ убитыми и ранеными в 1 млн человек

    Потери ВСУ убитыми и ранеными за время СВО превысили 1 млн человек
    @ Mykola Myalshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    Рудской в интервью «Красной звезде» рассказал, что российскими войсками в 2024 году было освобождено почти 4,5 тыс. кв. км территории, занятой противником. За первые два месяца 2025 года этот показатель составил более 600 кв. км. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях освобождено около 75% территорий, в ЛНР осталось освободить менее 1%.

    Он подчеркнул, что 2024 год стал переломным в достижении целей специальной военной операции, и отметил, что киевский режим уже не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя. Производственная способность Украины в отношении вооружения и боеприпасов существенно снижена, а мобилизация носит принудительный характер и не позволяет компенсировать высокие потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рудской сообщил, что российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе.


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    19 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих

    Общие потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих

    Потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Мария Иванова

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты и 228 бронетранспортеров, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, среди потерь противника значатся 1937 бронемашин, 2088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковые установки ЗРК, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Никольского, Рубанщины и Суджи.

    Были отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Бондаревкой, Дмитрюковым, Замостьем, Куриловкой, Мартыновкой, Меловым, Николаевкой, Олешней, Старой Сорочиной, Черкасским Поречным в Курской области, а также Басовкой, Беловодами, Боромлей, Веселовкой, Журавкой и Ободами в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 бронемашины, две самоходные артиллерийские установки, в том числе немецкая Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха», две станции РЭБ, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду сообщалось, что российские десантники взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области.

    Накануне ВСУ за сутки потеряли более 220 человек на Курском направлении. А днем ранее российские войска освободили Свердликово в Курской области.

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    19 февраля 2025, 08:56 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитный батальон «Птицы Мадьяра» под Константиновку

    Командование ВСУ направило спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра» под Константиновку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Под Константиновку переброшена часть элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра», который помогает ВСУ удерживать линию обороны и сдерживать продвижение российских войск.

    Командование ВСУ перебросило часть элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра» под Константиновку, сообщает ТАСС. По информации российских силовых структур, операторы батальона уже работают в этом районе.

    Целью переброски является удержание линии обороны на константиновском направлении. Украинские военные стремятся не допустить продвижения российских войск, используя возможности спецбата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР, укрепив свои позиции в регионе. ВСУ перебросили польских наемников под Константиновку для усиления своей обороны. Освобождение Дзержинска открыло ворота в северную часть ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

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    19 февраля 2025, 11:55 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Искандером» по позициям ВСУ у Боромли

    ОТРК «Искандер» нанес удар по позициям ВСУ у Боромли Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар из ОТРК «Искандер» по подразделению ВСУ у Боромли Сумской области, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны заявило об успешном ударе из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по позициям Вооруженных сил Украины у населенного пункта Боромля в Сумской области, передает ТАСС.

    По информации оборонного ведомства, целью атаки стала 27-я ракетно-артиллерийская бригада ВСУ, которая дислоцировалась в лесополосе.

    Ранее ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт Вооруженных сил Украины в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    Российские беспилотники нанесли точечные удары по штабу с иностранными инструкторами в Броварах под Киевом, повредив важную инфраструктуру и ликвидировав британского наемника.

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    19 февраля 2025, 11:19 • Новости дня
    Дезертира ВСУ повторно отправили в зону СВО, он попал в плен в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий Михаил Проць, скрывавшийся два года после дезертирства, был вновь мобилизован и отправлен в Курскую область, где попал в плен.

    Украинский военнослужащий Михаил Проць, который был мобилизован в 2022 году, рассказал, что после дезертирства два года скрывался от властей, сообщает ТАСС. Проць ранее служил на Одесском авиационном заводе, а в марте 2022 года был мобилизован и направлен в 28-ю часть под Херсоном для подготовки оборонительных позиций. В конце 2022 года он ушел в отпуск и не вернулся, после чего начал скрываться, зарабатывая на жизнь неофициальными работами.

    В октябре 2024 года полиция задержала Проця, когда он шел домой к родителям. После этого его передали в территориальный центр комплектования и отправили в 25-й отдельный стрелковый батальон на должность стрелка. Новый этап службы начался с переброски в Курскую область, в район села Гуево.

    Там Проць и его сослуживцы попали в плен к российским военным после стрелкового боя и атаки с гранатами. Проць рассказал, что они прятались в блиндаже от артиллерийского обстрела, а когда огонь прекратился, их окружили российские военнослужащие. В результате двое украинских военных получили ранения, и после этого Проць и его товарищи были взяты в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис массового дезертирства охватил украинскую армию, что приводит к серьезным проблемам с дисциплиной и комплектованием подразделений. Половина украинской армии помышляет о бегстве, что свидетельствует о низком моральном духе среди военнослужащих. В результате обострения ситуации, заградотряды ВСУ обстреляли сбежавших пограничников у Свердликова, что подчеркивает крайние меры, к которым прибегает командование для поддержания дисциплины.

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    19 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    ВС России заняли высоты вокруг Часова Яра в ДНР

    Кимаковский сообщил о контроле ВС РФ над высотами вокруг Часова Яра в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска захватили ключевые высоты вокруг Часова Яра в ДНР, укрепив свои позиции.

    Российские войска успешно заняли все высоты вокруг Часова Яра в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российские силы достигли значительных успехов на юге от Часова Яра.

    Кимаковский отметил, что населенный пункт Ступочки уже взят в полукольцо, а доминирующие высоты находятся под контролем российских войск. Он подчеркнул: «Мы можем работать артиллерией. И в сумме мы фактически заняли все высоты вокруг Часова Яра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о том, что украинские военные использовали живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. ВС России освободили три западных квартала Часова Яра в ДНР. Ударные дроны сорвали ротацию украинских военных в Часовом Яре.

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    19 февраля 2025, 08:05 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила девять украинских БПЛА над российскими регионами
    ПВО за ночь сбила девять украинских БПЛА над российскими регионами
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе четыре над Черным морем и три над Брянской областью.

    В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Три украинских дрона были обезврежены над территорией Брянской области, один – над территорией Республики Татарстан. Кроме того, четыре беспилотника были уничтожены над акваторией Черного моря.

    Помимо этого, еще один дрон был подавлен над территорией Тульской области.

    Противовоздушная оборона продолжает активно защищать воздушное пространство страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сызранский НПЗ подвергся атаке со стороны киевского режима, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того сообщалось, что поздним вечером российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника над территорией Крыма.

    Прошлой ночью российская ПВО в ночное время сбила пять беспилотников Украины над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

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