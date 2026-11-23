Tекст: Антон Антонов

С 2014 по 2023 год процедуре принудительного возвращения подверглись 2149 граждан Украины, а еще 41157 прошли через административное возвращение, передает РИА «Новости».

Принудительное возвращение применяется, как правило, к мигрантам, задержанным при незаконном пересечении границы США, либо к тем, кто соглашается покинуть страну вместо формальной депортации. В 2023 году число украинцев, выдворенных по этой процедуре, почти в десять раз превысило показатель 2022 года, увеличившись со 113 до 1060 человек.

Административное возвращение используют, когда иностранец добровольно отказывается от въезда в США; эта мера рассматривается, в том числе как альтернатива депортации и последующему запрету на въезд сроком до 20 лет или пожизненно в случае использования поддельных документов. Опубликованные американскими ведомствами данные охватывают период только до 2023 года включительно, статистика за 2024–2026 годы пока не раскрывалась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность лишения около 100 тыс. украинских беженцев права на дальнейшее пребывание в стране.

Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под риском потери правового статуса из-за задержек рассмотрения заявлений на его продление.