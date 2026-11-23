NYT: Фигурантка скандала с экс-главой Nvidia Элис Хуанг общалась с разведкой Китая

Tекст: Антон Антонов

Элис Хуанг общалась с офицером разведки Китая с весны 2025 года до осени 2026 года. Этот период совпадает по времени с ее отношениями с Дженсеном Хуангом, который тогда руководил Nvidia, пишет New York Times.

Кроме того, американская разведка, по данным издания, собрала доказательства того, что деловой партнер женщины Кан Вэй, которого часто представляли как ее мужа, работал на ту же спецслужбу.

Контакты Элис Хуанг с разведкой помогли властям США прийти к выводу, что Дженсен Хуанг стал мишенью разведывательной операции. В это время компания китаянки Megaspeed приобретала большие объемы передовых чипов Nvidia, часть которых поступала в центры обработки данных в Юго-Восточной Азии, обслуживающие китайские технологические компании, а часть, как подозревается, переправлялась в Китай контрабандой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Соединенных Штатов начали расследование в отношении предполагаемой китайской шпионки Элис Хуанг.

В тот же день директор национальной разведки США Джей Клейтон признал возможную утечку передовых микрочипов корпорации Nvidia в Китай.

В субботу у связанных с Элис Хуанг компаний нашли обширные связи с оборонной промышленностью Китая.