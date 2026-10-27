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    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    14 комментариев
    27 октября 2026, 09:02 • Новости дня

    В Челябинской области запретили ввоз 18 тонн китайских мандаринов

    В Челябинскую область не пустили фуру с 18 тоннами мандаринов из Китая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Челябинской области на пункте пропуска «Бугристое» предотвратили незаконный ввоз 18 тонн китайских мандаринов, следовавших из Казахстана в Свердловскую область без обязательной маркировки, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

    При досмотре грузового автомобиля инспекторы обнаружили отсутствие маркировки на части полимерных корзин с фруктами, указало ведомство в Max.

    В связи с выявленными нарушениями правил карантина растений Евразийского экономического союза ведомство составило акт и вынесло предписание о запрете ввоза партии. Под контролем специалистов грузовик вернули на территорию сопредельного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россельхознадзор остановил импорт посадочного материала из Мексики, Чехии и Молдавии. Весной ведомство приостановило ввоз сельскохозяйственной продукции от ряда зарубежных компаний Узбекистана из-за нарушений фитосанитарных норм. В мае Челябинская таможня отправила обратно не прошедшие ветеринарный контроль большегрузы с пчелами.

    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась

    Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина уже началась.

    «Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – заявил Ушаков.

    Он добавил, что китайские коллеги очень серьезно подошли к проведению предстоящих переговоров, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связываемых в мире надеждах на переход от глобального хаоса к стабилизации благодаря возможной встрече лидеров России, США и Китая.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о нацеленности Москвы на проведение трехстороннего саммита.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    24 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун

    Ким Чен Ын прибыл в КНР и встретился с членом ПК Политбюро ЦК КПК

    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун
    @ Belarussian Presidency/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР и посетил китайский город Даньдун, передает агентство Синьхуа.

    В ходе визита он провел встречу с членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Ван Хунин заявил о намерении использовать открытие нового моста через Ялуцзян для расширения контактов и торгово-экономического сотрудничества с КНДР.

    «Китайская сторона готова использовать открытие нового моста как возможность для расширения контактов между людьми и торгово-экономического сотрудничества, чтобы лучше содействовать благополучию народов двух стран», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с корейской стороной.

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    24 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Китай предупредил США об ответных мерах на инвестиционные ограничения

    Минкоммерции КНР пообещало ответить на новые инвестиционные ограничения США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    Власти Китая примут надлежащие меры, если США введут новые ограничения на исходящие инвестиции, пишет РИА «Новости».

    «Это типичный пример чрезмерного обобщения национальной безопасности, который нарушает важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, препятствует нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями и подрывает международный торгово-экономический порядок», – заявили в министерстве коммерции Китая.

    В ведомстве отметили, что Пекин выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против действий Вашингтона. Там подчеркнули, что инвестиции в КНР являются вложениями в будущее благодаря огромному потребительскому потенциалу страны.

    Ограничения наносят ущерб интересам американских компаний, поэтому США следует перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, добавили в министерстве.

    Ранее американское министерство финансов предложило включить биотехнологии в категорию, подпадающую под ограничения в рамках программы безопасности исходящих инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина принять ответные меры в случае применения США санкций из-за сотрудничества с Ираном.

    До этого Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта под угрозой исключения из американской коалиции. А официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан пообещал защищать интересы государства в случае введения США пошлин на покупку российских энергоносителей.

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    24 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил автомобильный завод в китайском Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в китайский город Даньдун на северо-востоке страны посетил автомобильный завод, где осмотрел производственные цеха.

    В ходе визита в город Даньдун китайской северо-восточной провинции Ляонин лидер КНДР Ким Чен Ын посетил автомобильный завод и осмотрел цеха производства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что северокорейского лидера сопровождал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин.

    После посещения завода Ван Хунин проводил Ким Чен Ына до недавно открывшегося моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына с визитом в КНР. Позже журналисты сообщили, что он прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР.

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    24 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын почтил память китайских добровольцев Корейской войны

    Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу китайским добровольцам в Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в китайский город Даньдун отдал дань уважения китайским добровольцам, принимавшим участие в Корейской войне.

    Северокорейский лидер прибыл в приграничный город Даньдун 24 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин встретил Ким Чен Ына на площади перед мемориалом войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи Корее. Далее они вместе возложили корзину с цветами к мемориальной стеле, уточняет китайское агентство.

    Глава Северной Кореи подчеркнул, что специально посетил Даньдун для почитания памяти китайских народных добровольцев. Руководитель страны добавил, что в критический исторический момент эти люди ценой своих жизней оказали поддержку КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в китайский город Даньдун. Во время поездки глава Северной Кореи осмотрел производственные цеха местного автомобильного завода.

    А на встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином северокорейский руководитель заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.

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    24 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о широких перспективах сотрудничества с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.

    У КНДР и Китая есть широкие перспективы для углубления практического сотрудничества двух стран. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    «В этом году исполняется 65 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНР и КНДР. Мы выражаем благодарность Китаю за многолетнюю поддержку и помощь делу социализма в КНДР, перспективы сотрудничества между нашими странами весьма обширны», – сказал Ким Чен Ын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности. Позже стало известно, что Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун.

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    24 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту

    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан, соединяющему КНДР и КНР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в китайский город Даньдун из северокорейского Синыйджу по открытому 15 октября мосту через реку Амноккан, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

    Цель и сроки визита, а также планы о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пока не раскрываются.

    Новый мост, по которому проехал Ким Чен Ын, имеет длину 3026 метров и четыре полосы. Его строительство обошлось Китаю в 2,2 млрд юаней. Возведение завершили в 2014 году, однако из-за проблем с инфраструктурой, пандемии и отношений двух стран объект открыли только девять дней назад.

    Открытие моста считают одним из результатов соглашений Пекина и Пхеньяна о расширении сотрудничества, и поездка Ким Чен Ына по нему придает событию политическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с Северной Кореей. Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.


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    24 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обстановка возле северокорейской дипломатической миссии в Пекине остается спокойной, несмотря на сообщения западных изданий о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай.

    Усиленных мер безопасности, патрулей полиции и других силовых ведомств возле дипломатического представительства КНДР в Пекине не наблюдается, передает ТАСС.

    Охраняющие посольство военнослужащие просят прохожих не фотографировать ворота и здание. На территории миссии идет ремонт одной из построек, у юго-западного крыла возведены строительные леса.

    Ранее сообщалось о прибытии Ким Чен Ына в Китай. МИД КНР пока не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с корейской стороной. Летом китайский лидер посетил Северную Корею для укрепления двусторонних отношений.

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    25 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тибете

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    В китайском Цинхай-Тибетском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Подземные толчки зафиксированы в 14:25 мск в 217 км от Нагчу и 421 км от Лхасы. Очаг залегал на глубине 10 км, передает РИА «Новости».

    Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в китайской провинции Цинхай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

    В пятницу к поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибета привлекли более пяти тысяч человек.

    В тот же день число пострадавших при землетрясении возросло до 76.

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    24 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая

    На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Tекст: Мария Иванова

    В китайской провинции Цинхай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, сообщил китайский сейсмологический центр.

    В уезде Цзадо Юйшу-Тибетского автономного округа зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 16:39 по местному времени (11:39 мск). Очаг сейсмического события находился на глубине 10 км.

    Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, сообщает агентство со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр этих толчков располагался в 510 км от столицы страны Порт-Вилы, а очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

    Ранее Геологическая служба США сообщала о более мощном землетрясении магнитудой 7,2 у берегов Вануату. Позднее сейсмологи регистрировали в этом же районе толчки магнитудой 5,8 и 5,5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу китайское телевидение сообщило об увеличении количества пострадавших в результате землетрясения магнитудой семь в Тибетском автономном районе до 65 человек.

    В четверг в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1.

    В прошлом месяце Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Китае вблизи границы с Непалом сильные подземные толчки магнитудой 5,3.

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    26 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Депутат Сейма Польши выступил с речью с помощью китайских умных очков

    Депутат Сейма Польши Сахайко выступил с речью с помощью китайских умных очков

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал высокотехнологичные «умные очки» со скрытым телепромптером во время выступления, что вызвало споры о безопасности.

    Использование депутатом Ярославом Сахайко «умных очков» с управляющим «умным кольцом» китайского производства стоимостью около 1,1 тыс. долларов вызвало скандал в Сейме. Устройство может работать как скрытый телепромптер: проекторы выводят текст на внутреннюю сторону линз, а движения пальца по кольцу позволяют прокручивать строки, передает РИА «Новости».

    Первым гаджет на трибуне заметил автор популярного технологического блога. Сам депутат не стал скрывать использование устройства и заявил, что современные технологии помогают эффективнее работать. «Все, что помогает депутатам лучше подготовить выступление и эффективнее коммуницировать не только между собой, но прежде всего с миллионами поляков, является ценным и свидетельствует об уважении к избирателям», – подчеркнул Сахайко.

    Он добавил, что регулярно пользуется устройством для чтения сообщений и проверки расписания, назвав претензии оппонентов необоснованными.

    Бывший офицер польской разведки майор Роберт Хеда назвал применение подобных устройств «полной безответственностью». По его словам, использование китайских гаджетов с беспроводными модулями связи в здании парламента создает «прямые риски для кибербезопасности и потенциальную угрозу утечки конфиденциальных данных». Ранее власти Польши уже ужесточили требования к защите стратегических объектов, запретив въезд машин китайского производства на территорию военных баз.

    В КНР заявляли, что китайские технологии безопасны, а заявления об их угрозе «фальсифицируют факты, искажают правду и представляют собой вопиющее технологическое запугивание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце данные шести депутатов польского Сейма внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Депутат Сейма Польши от партии «Право и справедливость» Доминика Хоросиньская залаяла во время речи главы национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

    Летом депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни.

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    26 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Китайская нейросеть обошла американских конкурентов по качеству видео

    SCMP: Нейросеть ByteDance обошла ИИ от Google и OpenAI по качеству видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи Гонконгского университета выяснили, что китайские модели искусственного интеллекта для генерации видео превосходят ведущие американские аналоги по визуальному качеству, но уступают им в безопасности.

    Нейросеть Seedance 2.0 Pro от компании ByteDance заняла первое место в рейтинге 12 ведущих моделей искусственного интеллекта для генерации видео. Она набрала 3,84 балла из пяти за визуальное качество, пишет SCMP.

    В рамках исследования, которым руководил профессор Гонконгского университета Чжэньхуэй Джек Цзян, китайская разработка опередила модель Veo 3.1 от Google DeepMind, получившую 3,47 балла, и Sora 2 Pro от OpenAI с результатом 3,27 балла.

    Модель ByteDance также стала лидером по визуальной согласованности, физической реалистичности, эстетическому качеству и соблюдению инструкций. При учете звуковых возможностей китайская нейросеть сохранила первенство, набрав 3,86 балла против 3,51 у Veo и 3,35 у Sora.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американский стартап Reflection при поддержке Nvidia подготовил к выпуску мощную нейросеть для конкуренции с китайскими разработками.

    До этого китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек в первом раунде финансирования более 7,4 млрд долларов.

    Кроме того, зимой крупнейшие киностудии Голливуда начали борьбу за защиту авторских прав после появления способной создавать гиперреалистичные видео нейросети Seedance 2.0.

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    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После первого провального квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

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    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира

    Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, опередив Флавио Болсонару вопреки всем прогнозам. Проигравший кандидат намерен оспорить результаты, однако эксперты считают такой исход маловероятным. По их мнению, победа Лулы стала ударом по стратегии США в Латинской Америке и позволит Бразилии продолжить сотрудничество с Россией в рамках БРИКС. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Грядки умеют ждать

      Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

      Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      Как бороться с медвежьей напастью

      История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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