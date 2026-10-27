Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.