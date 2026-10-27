Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
В Челябинской области запретили ввоз 18 тонн китайских мандаринов
В Челябинскую область не пустили фуру с 18 тоннами мандаринов из Китая
В Челябинской области на пункте пропуска «Бугристое» предотвратили незаконный ввоз 18 тонн китайских мандаринов, следовавших из Казахстана в Свердловскую область без обязательной маркировки, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
При досмотре грузового автомобиля инспекторы обнаружили отсутствие маркировки на части полимерных корзин с фруктами, указало ведомство в Max.
В связи с выявленными нарушениями правил карантина растений Евразийского экономического союза ведомство составило акт и вынесло предписание о запрете ввоза партии. Под контролем специалистов грузовик вернули на территорию сопредельного государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россельхознадзор остановил импорт посадочного материала из Мексики, Чехии и Молдавии. Весной ведомство приостановило ввоз сельскохозяйственной продукции от ряда зарубежных компаний Узбекистана из-за нарушений фитосанитарных норм. В мае Челябинская таможня отправила обратно не прошедшие ветеринарный контроль большегрузы с пчелами.