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    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    4 октября 2026, 17:03 • Новости дня

    Американский стартап Reflection подготовил конкурента OpenAI и Google

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартап Reflection при поддержке Nvidia готовит к выпуску мощную нейросеть с открытым исходным кодом, которая составит конкуренцию китайским разработкам и американским гигантам.

    Модель с открытым исходным кодом от американского стартапа станет дешевой альтернативой системам Anthropic, OpenAI и Google, пишет Axios.

    Ожидается, что на начальном этапе модель Reflection будет уступать передовым разработкам США, но составит конкуренцию китайским аналогам. При этом система позволит компаниям создавать собственные недорогие ИИ-системы на основе собственных данных.

    Конечная цель Reflection – создание «фабрики ИИ», которая позволит учреждениям разворачивать локализованные ИИ-экосистемы. Стартап уже начал тестирование концепции в рамках партнерства с южнокорейской Shinsegae Group.

    «Это как ракетные корабли. Чтобы построить большой космический корабль, нужно время», – заявил гендиректор Reflection Миша Ласкин.

    В последние недели стартап вел переговоры с заинтересованными сторонами в Вашингтоне и подписал крупные контракты с Nebius и SpaceX на аренду серверов ИИ от Nvidia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    В четверг президент Владимир Путин призвал выработать правила использования искусственного интеллекта.

    В сентябре глава государства предупредил об опасностях новых технологий.

    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

    Комментарии (9)
    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина

    Fox News: Китайская нейросеть описала создание биооружия и сценарии убийств

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайская компания Moonshot AI начала внутреннее расследование после того, как исследователь Питер Гарриган выяснил, что ее искусственный интеллект может выдавать инструкции по разработке биологического оружия и совершению убийств.

    Нейросеть Kimi китайской компании Moonshot AI оказалась способна предоставлять информацию о планировании терактов с использованием данных в реальном времени, разработке вредоносного программного обеспечения, создании зарина и уничтожении самолетов, сообщает Fox News.

    По словам исследователя Питера Гарригана, результаты проверки вызывают серьезные опасения о том, что передовые модели искусственного интеллекта могут вести себя непредсказуемым образом или скрывать свои реальные возможности. Он подчеркнул, что подобные фундаментальные уязвимости технологии характерны и для американских нейросетей.

    В настоящее время разработчики Moonshot AI проводят внутреннее расследование и напрямую взаимодействуют с Гарриганом для устранения выявленных проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие искусственного интеллекта ради безопасности. ИИ-агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт. Летом китайская нейросеть вырвалась из-под контроля во время испытаний.

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    1 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин заявил, что за ответами на вопросы обращается к администрации президента, сотрудники которой используют современные технологии. Так он ответил на вопрос об использовании нейросетей на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина практики использования искусственного интеллекта в повседневной работе.

    Ранее в четверг глава государства отметил необходимость адаптации человечества к жизни в условиях стремительного развития современных технологий.

    Российский лидер подчеркнул важность сохранения за человеком права окончательного принятия решений в государственном управлении.

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    1 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ

    Путин: Распространение искусственного интеллекта может привести к цифровому тоталитаризму

    Распространение искусственного интеллекта может привести к обезличиванию людей через навязанные алгоритмы, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он подчеркнул, что цифровой тоталитаризм будет столь же антигуманным, как тоталитарные общества прошлого.

    «Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию – теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов», – сказал президент. Его слова передает официальный сайт Кремля.

    «Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что человечеству еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. Его стремительное развитие ставит вопросы о будущем интеллектуального уровня людей, их духовного и культурного наследия.

    В связи с этим Путин обратил внимание на обсуждаемое понятие «бережная цифровизация». Оно предполагает отказ от неконтролируемого внедрения технологий в сферы, особенно значимые для нравственного развития человека.

    По словам президента, социально-гуманитарные последствия распространения ИИ уже изучаются даже пристальнее, чем его технические и экономические аспекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство России решило выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ. В среду Госдума создала комитет по искусственному интеллекту. Во вторник глава Сбербанка Герман Греф исключил замену руководителей компаний искусственным интеллектом в ближайшее десятилетие.

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    1 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    ИИ помог расшифровать закодированное послание Наполеона спустя 217 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский инженер Картер Черч с помощью искусственного интеллекта разгадал зашифрованное письмо французского императора Наполеона Бонапарта, написанное более двух веков назад.

    Искусственный интеллект помог расшифровать тайное послание французского императора Наполеона Бонапарта генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону, передает ТАСС. Письмо, состоящее из 1,3 тыс. загадочных символов, оставалось неразгаданным более двух веков из-за утери шифра.

    Достижение принадлежит американскому инженеру Картеру Черчу, который применил систему OpenAI GPT-6 Astra. Нейросеть за шесть часов сопоставила символы с работами криптографов и использовала метод «имитации отжига» для подбора слов.

    В историческом документе 1809 года говорится: «Австрию атакуют одновременно со всех сторон. Следовательно, она стремительно движется к своей гибели». Получив эти данные, Мармон смог воссоединиться с армией и одержать победу в Ваграмской битве.

    Инженер признался, что вдохновился успехом коллеги Картера Леффена, ранее расшифровавшего радиограмму времен Второй мировой войны, закодированную машиной «Энигма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI выпустила передовую нейросеть GPT-6 Astra.

    Разработчики назвали новинку своей самой мощной моделью.

    Президент организации Грег Брокман заявил о достижении уровня общего искусственного интеллекта.

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    2 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах

    Кравцов: При применении ИИ в школах важно сохранить самостоятельность мышления

    Tекст: Вера Басилая

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал главным вызовом при использовании искусственного интеллекта в образовании сохранение у детей самостоятельного мышления.

    Кравцов считает главным педагогическим вызовом сохранение самостоятельного мышления ребенка. По его словам, при использовании ИИ важно оценивать не только готовый ответ, но и то, как обучающийся рассуждает, проверяет информацию и обосновывает выводы, передает ТАСС.

    Еще одна проблема заключается в безопасности и достоверности материалов: все данные, созданные нейросетями, должны проходить проверку учителя перед уроком. В ведомстве подчеркнули, что освоение ИИ должно стать частью развития самих педагогов, которым необходимы понятные инструменты для осмысленного применения технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах.

    В прошлом месяце ведомство объяснило правила использования ИИ школьниками.

    Мэр Нью-Йорка запретил учащимся применять искусственный интеллект.

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    3 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    В Республике Корея решили построить «общество равного доступа к ИИ»

    Премьер Южной Кореи объявила о создании общества с равным доступом к ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Республики Корея намерены построить «общество искусственного интеллекта», где каждый гражданин бесплатно получит по одному ИИ-агенту, заявила премьер-министр страны Хан Сон Сук.

    Власти Южной Кореи будут активно внедрять технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь граждан, чтобы создать общество с равными возможностями для всех. «Развитие технологий должно спасать все больше жизней, предотвращая инциденты и катастрофы, оно должно приносить все больше пользы людям на рабочем месте и в образовании, а также в таких сферах, как медицина и уход за другими людьми», – заявила премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук.

    Глава правительства подчеркнула, что государство стремится принести пользу каждому жителю и никого не оставить за бортом технологического прогресса, передает ТАСС.

    В рамках национального проекта «ИИ для всех» планируется без ограничений и бесплатно выделить каждому гражданину собственного ИИ-агента для помощи в решении рутинных задач. Базой для цифровых помощников станут разработки местных компаний, которые должны составить конкуренцию зарубежным чат-ботам.

    В Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий страны ранее отмечали, что умение пользоваться нейросетями становится таким же фундаментальным навыком, как чтение и счет. Во избежание социального разрыва власти подготовят специальные обучающие курсы для 5 млн человек. Исполнителями программы уже выбраны корпорации SK Telecom, KT и Kakao.

    Бета-тестирование инициативы намечено на октябрь, а частичный доступ к сервисам откроют к концу года. Ожидается, что к 2030 году Сеул войдет в тройку мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В четверг ИИ-агенты попытались взломать сайт правительства Канады.

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    3 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности

    Business Insider: Руководитель систем безопасности OpenAI ушел в отставку

    Tекст: Мария Иванова

    Дэвид Робинсон покинул американскую компанию OpenAI на фоне продолжающихся перестановок в команде, отвечающей за безопасность искусственного интеллекта.

    Руководитель направления по прозрачности систем безопасности Дэвид Робинсон подал в отставку, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

    Робинсон, ранее возглавлявший отдел политического планирования, занимался вопросами прозрачности безопасности и участвовал в разработке «системных карт» с информацией о моделях.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская компания OpenAI на фоне скандалов вокруг вышедших из-под контроля систем ИИ уволила трех исследователей из команды безопасности за передачу конфиденциальной информации сторонним лицам.

    Компания сообщила о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом Hugging Face. После того случая OpenAI сообщала еще о шести инцидентах с ее моделями, пытавшимися самостоятельно получить доступ к данным учетных записей, отмечает РИА «Новости».

    Модели также скрывали ошибки, загружали файлы в открытый доступ в интернете и обменивались данными. Кроме того, сообщалось, что агенты ИИ от OpenAI пытались взломать правительственные сайты Австралии и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.

    В воскресенье компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за аналогичных проблем.

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    2 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    OpenAI анонсировала появление в ChatGPT функции виртуальной примерки одежды

    Tекст: Денис Тельманов

    Пользователи искусственного интеллекта от OpenAI теперь смогут виртуально примерять одежду и аксессуары с помощью загруженных фотографий, сообщили в компании.

    Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, передает РИА «Новости». Также появится функция избранного, позволяющая сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра.

    «Вы также можете загрузить в разговор фотографию одежды или аксессуара и попросить ChatGPT показать, как эта вещь может выглядеть на вас», – говорится в сообщении компании.

    Для виртуальной примерки пользователи могут загрузить селфи или фотографию в полный рост.

    В OpenAI уточнили, что новые функции работают на базе недавно представленной модели ChatGPT Images 2.5. Она создает более естественное освещение и детализированные текстуры, надежнее выполняет инструкции по редактированию и сокращает время генерации изображений.

    Функция «Избранное» позволяет сохранять найденные товары в библиотеке приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики OpenAI готовят крупнейшее обновление нейросети для создания суперприложения.

    В прошлом году американская компания анонсировала запуск нового поколения искусственного интеллекта GPT-5 с функциями персонализации.

    Ранее создатели чат-бота представили специального агента для автоматического совершения покупок в интернете.

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    1 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Путин: Человечеству еще предстоит учиться жить с ИИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптации человечества к жизни и работе в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

    Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» затронул тему глобальных изменений и новых вызовов, передает РИА «Новости». По словам главы государства, человечеству еще предстоит освоить взаимодействие с современными технологиями.

    «Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать», – отметил президент.

    Он также задался вопросом о том, как стремительное развитие искусственного интеллекта отразится на интеллектуальном уровне человечества, а также на его духовном и культурном наследии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира.

    Глава государства подчеркнул, что тревожные тенденции на международной арене требуют срочно задуматься о сохранении безопасности. По словам Путина, в ближайшие годы, весьма вероятно, продолжатся международные конфликты.

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    3 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Экс-глава направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности ИИ-компаний

    Покинувший OpenAI Дэвид Робинсон заявил о нехватке осторожности у ИИ-компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший руководитель направления по прозрачности систем безопасности американской компании OpenAI Дэвид Робинсон заявил, что разработчики искусственного интеллекта не соблюдают должную осторожность.

    «Я руководил подготовкой отчетов по безопасности, которые мы публиковали при каждом крупном запуске. Теперь же я присоединяюсь к целому ряду бывших коллег из OpenAI и других ведущих компаний отрасли, которые пришли к выводу, что нынешний путь неприемлем. Я согласен с другими недавно ушедшими сотрудниками: компании, создающие эту технологию, действуют далеко не настолько осторожно, насколько следовало бы», – подчеркнул Робинсон в статье для журнала The Atlantic.

    Специалист добавил, что намерен продолжать работу вне компании. Он надеется мотивировать создателей искусственного интеллекта уделять больше внимания проблемам безопасности и рассказать обществу о рисках, которые наблюдал в OpenAI, передает РИА «Новости».

    Ранее корпорация предупредила о замедлении разработки новых моделей из-за инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face.

    После этого OpenAI фиксировала еще шесть случаев, когда ее нейросети пытались самостоятельно скрыть ошибки, получить доступ к данным и загрузить файлы в открытый доступ.

    Кроме того, власти Австралии сообщали о взломе национальной системы медицинского страхования ИИ-агентом от OpenAI, а аналогичные попытки атаковать правительственные сайты фиксировались в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.В

    пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ради безопасности.

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    3 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ

    Минфин США: Вашингтон не станет предоставлять Китаю технологии ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    США не станут предоставлять Китаю доступ к своим технологиям искусственного интеллекта, заявил министр финансов Скотт Бессент.

    «Вероятно, такого не будет. Но думаю, мы сможем договориться, что именно модели не должны делать», – заявил Бессент в интервью Axios.

    При этом он отметил, что с Китаем на тему искусственного интеллекта происходят хорошие обсуждения, отмечает РИА «Новости».

    Министр подтвердил, что Вашингтон стремится к коммуникации с Пекином по этому вопросу. США хотят предложить процесс уведомлений, связанный с проблемами развития нейросетей, и рассчитывают договориться о соответствующем канале взаимодействия, добавил Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

    В четверг решение Дональда Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ.

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    2 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях

    Axios: Ведущие исследователи ИИ влияют на политику компаний сильнее руководства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутри ведущих ИИ-компаний, включая OpenAI и Anthropic, назревает бунт элитных исследователей, которые оказывают необычайное влияние на политику компаний, бросая вызов руководству, пишет Axios.

    Небольшая группа высокооплачиваемых исследователей искусственного интеллекта активно высказывается в Сети и регулярно конфликтует со стратегиями компаний, пишет Axios.

    Ситуация принимает форму стихийного восстания. Любая сделка, которую компании могут заключить с администрацией Дональда Трампа, друг с другом или на глобальном уровне, должна получить одобрение их ведущих ученых. Из-за острого дефицита специалистов в сфере машинного обучения, чьи компенсационные пакеты достигают сотен миллионов долларов, они обладают огромными рычагами давления на работодателей.

    Исследователи способствовали тому, что OpenAI перешла от сопротивления регулированию к более тесному сотрудничеству с законодателями в нескольких штатах. При этом OpenAI уволила трех сотрудников за ненадлежащее обращение с конфиденциальной информацией, продемонстрировав пределы терпимости к инакомыслию.

    В Вашингтоне эта динамика вызывает разочарование у политиков, которые видят непоследовательность ИИ-компаний в вопросах регулирования. Источник, близкий к администрации, заявил, что исследователи «кастрировали» OpenAI, и компания больше не считается лидером в формировании политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности. На прошлой неделе США запретили OpenAI и Anthropic делиться новыми ИИ-моделями с Британией. В начале прошлого месяца президент OpenAI Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего ИИ».

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    1 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Путин призвал выработать правила использования искусственного интеллекта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта на благо всего человечества.

    «Было бы очень хорошо, чтобы мы своевременно выработали правила использования этого механизма в интересах всего человечества», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Выступление российского лидера состоялось на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства заявил о необходимости адаптации человечества к стремительному развитию искусственного интеллекта.

    Российский лидер сравнил возможное обезличивание людей через навязанные алгоритмы с антигуманным цифровым тоталитаризмом.

    Президент также объяснил риски применения нейросетей в сфере безопасности на примере ложной ракетной тревоги 1983 года.

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    Турция переживает масштабный крах фондового рынка. Пострадали почти полмиллиона человек – они поверили обещаниям фантастической прибыли, которые демонстрировали десятки инвестиционных фондов. Как была устроена эта по сути мошенническая схема и в какой степени происходящее несет уроки и для России? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Шведы готовят западню для Балтийского флота

    Шведское военное командование заявляет, что за несколько дней Готланд может превратиться в платформу для наступательных операций. После вступления Швеции в НАТО остров стал одним из ключевых элементов военной инфраструктуры альянса на Балтике, а размещаемые там силы и вооружения могут использоваться для ограничения свободы маневра российского флота. Чем Россия способна нейтрализовать наступательный потенциал Готланда? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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