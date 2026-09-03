Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин предупредил об опасностях искусственного интеллекта
Путин призвал предотвращать риски технологий искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин указал на необходимость предотвращения рисков, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, и поддержал соответствующую инициативу Китая.
«Огромные преимущества таят в себе и определенные риски, поэтому мы поприветствовали инициативу председателя Си Цзиньпина, который предложил объединять усилия мирового сообщества в освоении этих инструментов и предотвращении этих рисков», – цитирует заявление президента на Восточном экономическом форуме РИА «Новости».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой об объединении усилий международного сообщества в сфере освоения инструментов на основе искусственного интеллекта. По мнению китайского лидера, странам необходимо вместе работать над предотвращением потенциальных угроз, связанных с развитием нейросетей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Билл Гейтс запланировал обсудить с лидером КНР глобальные меры контроля за развитием искусственного интеллекта.
Весной президент России Владимир Путин призвал внедрить продукты на базе нейросетей во все сферы деятельности к 2030 году.
Ранее глава государства сравнил значимость данной технологии с освоением космоса.