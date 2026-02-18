  • Новость часаРоссийские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    18 февраля 2026, 12:45 • Новости дня

    В ВШЭ впервые ввели правила использования студентами ИИ в работах

    В рамках магистерской программы по международным отношениям НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросети для научной работы, сообщили газете ВЗГЛЯД в вузе.

    Требования основаны на существующих уже в ВШЭ «Правилах использования ИИ студентами», но теперь – одинаково в рамках каждой программы учебной дисциплины и для гуманитариев.

    Авторы идеи – академический руководитель программы Тимофей Бордачев и ведущий преподаватель Анна Сытник – уверены, что в условиях тотального вторжения ИИ в нашу жизнь и научную работу, самое важное – это не запретить или ограничить, а сделать правила его использования максимально простыми и прозрачными для студентов и преподавателей.

    Главная задача нововведения – это ликвидация «серых зон» и двусмысленных толкований, которые ведут к нарушениям и проблемам у студентов.

    Студенты могут использовать ИИ для всех видов поиска информации и источников, их обработки, языковой и стилистической правки текста, других вспомогательных работ. Однако студенты не могут использовать ИИ без декларирования и описания того, зачем и насколько успешно они это делают, а также выдавать созданный ИИ результат за собственный – это запрещено.

    Теперь каждый из обучающихся и профессоров может ознакомиться с единым для всех стандартом использования ИИ при написании курсовых и дипломных работ, а также других исследовательских проектов.

    17 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ по обращению партии «Единая Россия».

    «Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

    По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

    В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

    «Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

    17 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    @ Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легенда латвийского хоккея и двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, Артур Ирбе, заявил о готовности вернуть медали, завоеванные в советские времена. По словам 59-летнего тренера вратарей сборной Латвии на Олимпиаде-2026 в Италии, эти награды ему не нужны, и он не испытывает гордости, но сначала ему необходимо их найти.

    Ирбе сообщил, что при следующей встрече с олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым на чемпионате мира он готов официально передать награды, передает РИА «Новости». «В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я скажу вам, где они находятся, и буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я не ношу их с гордостью», – приводит Iltalehti слова Ирбе.

    Хоккеист пояснил, что тогда он не мог выбирать команду, за которую выступать, однако ценил время, проведённое в составе сборной СССР. До старта Олимпиады-2026 он заявлял, что Россия не должна участвовать в подобных соревнованиях, и не поедет на Игры, если российская сборная будет допущена. В итоге команда России в хоккейном турнире участия не получила.

    После этого двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Ирбе следует вернуть все награды, завоеванные в советское время.

    Ирбе остаеся одной из самых известных фигур в истории латвийского хоккея: дважды участник Матчей звезд НХЛ (1994, 1999), финалист Кубка Стэнли 2002 года в составе «Каролина Харрикейнз» и знаменосец сборной Латвии на Олимпиаде 2006 года. В 1989 и 1990 годах он становился чемпионом мира со сборной СССР, а в 1990 году был признан лучшим вратарем турнира. Голкипер ранее рассказывал, что во время награждения он отказывался смотреть на советский флаг, а в 1991 году окончательно принял решение больше не выступать за сборные СССР и СНГ.

    Ранее бывший тренер сборной России Пихлер призвал не пускать россиян на Олимпиаду.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    17 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    17 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова предложила Варшаве послушать оперу «Иван Сусанин» вместо репараций
    Захарова предложила Варшаве послушать оперу «Иван Сусанин» вместо репараций
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на польские требования о репарациях официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила Варшаве видеозапись оперы Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») об исторических событиях 1613 года, связанных с польским походом на Москву.

    Захарова заявила, что в качестве репарации Россия может предоставить ссылку на видео оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин», передает РБК.

    Содержание оперы связано с событиями 1613 года, когда польское войско совершило поход на Москву. Произведение Глинки известно как «Жизнь за царя» и рассказывает о самоотверженности русского крестьянина, который спас страну от иностранного вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша готовит иск против России с требованием так называемых «репараций» за последствия «советского господства» в стране.

    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    17 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Туле группа цыган окружила подстанцию скорой помощи и морг, требуя оживить умершего мужчину, несмотря на безуспешные усилия медиков реанимировать погибшего.

    Инцидент произошел вечером 16 февраля в районе поселка Плеханово, передает 71.ru. Медики прибыли по вызову к мужчине, у которого, предположительно, остановилось сердце, но на момент приезда он уже не подавал признаков жизни. Родственники настаивали на реанимации, несмотря на отсутствие шансов.

    Бригада скорой помощи пыталась проводить реанимационные мероприятия в течение четырех часов. Все это время толпа цыган не позволяла медикам выйти из автомобиля, угрожая им. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства полиции и главы табора, которые объяснили собравшимся невозможность оживления умершего.

    После того как медики покинули место происшествия, цыгане проследовали за ними к моргу, где продолжили требовать реанимации. В региональном Следственном комитете заявили, что по факту случившегося проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Джалилабадского района Азербайджана Хаяла Гулиева признали умершим по ошибке и доставили в морг. В Курской области медработников привлекли к дисциплинарной ответственности за ошибочное констатирование смерти пациентки, которая затем очнулась в морге.

    17 февраля 2026, 20:45 • Новости дня
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники зимних Олимпийских игр в Италии не получили подарочные телефоны от спонсора, тогда как остальные спортсмены получили устройства при заселении.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не стали вручать российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны. Как рассказали ТАСС сами участники из России, другие спортсмены получили подарочные смартфоны при заселении в Олимпийскую деревню, однако россиянам такие устройства не предоставили.

    Южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, ранее представила специальную версию смартфона для всех спортсменов, приехавших на Игры. Пресс-служба компании заявила, что почти 3800 спортсменов должны были получить дизайнерские мобильные устройства.

    По сведениям агентства, подобная ситуация уже возникала полтора года назад на летней Олимпиаде 2024 года, когда российские спортсмены также остались без подарочных телефонов этого производителя. До этого на всех Олимпиадах россияне получали такие же подарки, как и остальные участники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший тренер сборной России швед Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    До этого Международный олимпийский комитет не пустил российских спортсменов на церемонию открытия Олимпиады. В то же время президент Европейских олимпийских комитетов высказал ожидание скорого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и отметил значимость России в мировом спорте.

    17 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воинской части в Сертолово Ленинградской области произошло обрушение здания военной полиции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    По информации из Telegram-канала Дрозденко, на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов и спасению пострадавших.

    «Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», – заявил глава области. По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас, которые задействованы в поисково-спасательных мероприятиях.

    Дрозденко также отметил, что причины обрушения пока не установлены.

    В январе в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.

    17 февраля 2026, 14:57 • Новости дня
    МИД Франции озвучил условия освобождения танкера Grinch

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержанный ВМС Франции танкер Grinch покинет французские воды после выплаты штрафа в размере нескольких миллионов евро, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Танкер Grinch, задержанный ВМС Франции в Средиземном море, сможет покинуть французские территориальные воды только после выплаты штрафа в размере нескольких миллионов евро, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, подчеркнув, что судно находилось под арестом в течение трех недель в порту Фос-сюр-Мер, передает РИА «Новости».

    Власти Франции задержали Grinch 22 января для проверки подлинности судового флага, подозревая его использование ложных документов. Французская сторона заявляла, что судно якобы следовало из Мурманска, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее опровергла связь танкера с Россией.

    Морская префектура Франции по Средиземному морю уточнила, что владелец Grinch был оштрафован судом Марселя за отсутствие флага. Размер штрафа официально не раскрывается, однако танкер по-прежнему будет находиться под наблюдением до момента выхода из вод Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция отправила задержанный танкер Grinch на стоянку.

    Британия приняла участие в задержании этого танкера в Средиземном море.

    Эксперты обсудили, как остановить морское беззаконие со стороны западных стран.

    18 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО и проваленных с «позором» учениях.

    Божена Рынска в соцсетях описала, как жители Латвии разочаровались в возможностях НАТО. По словам блогера, «надежды на мощь альянса» рухнули после того, как обещанное шоу с пролетом военной авиации НАТО над Юрмалой свелось к появлению двух устаревших самолетов.

    Она отметила, что спустя три года Литва и Эстония провели учения, имитируя «нападение России», но оба государства признали провал своих оборонительных сценариев.

    «Честно сказали: мы просрали все. С разгромным счетом просрали учебное нападение России. Это результат тренировок НАТО за четыре года», – отметила Рынска.

    Латвия, по ее словам, даже не стала проводить подобные мероприятия, чтобы избежать публичного позора. Блогер также выразила скептицизм по поводу возможной поддержки Франции в случае реальной угрозы.

    «И когда мне мой друг, этнический француз, живущий в Риге, бьет себя пяткой в грудь и кричит, что Франция не позволит и будет воевать за Латвию, я ржу как конь. То-то вы во вторую войну за себя повоевали. Видели мы, какие вы вояки», – написала блогер.

    «Франция ни за какую Латвию не впишется. Забудьте. Две балтийские страны учения провалили с позором. Третья даже репетировать не стала. Вот наш итог на сегодняшний день», – подытожила блогер.

    Латвия заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее сообщалось, что военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы.

    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

