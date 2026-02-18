Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
Глава комитета по госзаказу Петербурга Толстых хотел покинуть Россию
Руководитель петербургского комитета по государственному заказу Денис Толстых, задержанный в аэропорту, собирался вылететь из России, сообщили в пресс-службе судов города.
Толстых пытался вылететь в Сочи, чтобы оттуда направиться в другую страну, при себе он имел крупную сумму, в том числе в иностранной валюте, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Следствие запросило арест Толстых, добавили там. Соответствующее ходатайство поступило в Октябрьский райсуд Петербурга.
Во вторник в Пулково задержали главу петербургского комитета по госзаказу Дениса Толстых, его подозревают в организации схемы по незаконному предоставлению преимуществ в конкурсах госзакупок.