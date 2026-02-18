  • Новость часаМединский оценил переговоры в Женеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    18 февраля 2026, 12:26 Мнение

    Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак
    Глава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
    Сын Трампа занялся производством военных дронов
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»

    В эфире Fox News министр финансов США Скотт Бессент бросил фразу, которая всколыхнула глобальные рынки: снятие санкций с российской нефти возможно, если удастся добиться урегулирования по Украине. «На рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», – заявил он, связывая это с потенциальными сделками по Венесуэле, Ирану и, конечно, России. В контексте ведущихся трехсторонних переговоров об урегулировании конфликта заявление Бессента прозвучало как пряник, который должен подсластить недовольство Москвы ходом переговоров, высказанное устами Сергея Лаврова накануне.

    Впрочем, выдавая снятие санкций за уступку, Штаты откровенно лукавят. Нефть и газ – та сфера, санкции с которой снимаются последними, просто потому что Россия – прямой конкурент американских сланцевиков и нефтяных мейджоров. Сейчас Трамп играет на понижение нефтяных цен, в том числе вводя санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Он решает две задачи: расчищает внешние рынки для американских энергогигантов, при этом удерживая низкие цены на внутреннем рынке. Без этого ни промышленность не простимулируешь, ни обывателя не порадуешь – а ведь впереди выборы в Конгресс.

    Однако уже в ближайшем будущем, когда мировая торговля окончательно сегментируется сообразно выстраиваемым макроэкономическим блокам, Трамп захочет, чтобы нефтяные цены на внешних рынках выросли. И тогда санкции нужно будет не вводить, а снимать. И вот почему.

    Сейчас ввиду санкционного давления и безальтернативного сбыта (Китай и нестабильная Индия) российская нефть продается с дисконтами. В ноябре прошлого года разница между Brent и Urals достигла более 24 долларов за баррель – рекордные цифры, неприятные для российского бюджета. Однако если рассматривать американские санкции в контексте жесткой конкуренции с Китаем, будущая отмена ограничений выгодна прежде всего самим Штатам.

    Снимут санкции – и на рынок хлынет больше российской нефти. Добыча и экспорт, которые сейчас тормозят из-за ограничений, стабилизируются. Urals потеряет дисконт, цена постепенно выровняется с Brent. Казалось бы, Россия выиграет: больше доходов, меньше потерь. Штатам, в отличие от Европы, от этого ни холодно ни жарко. А вот Китай вынужден будет платить больше.

    Пекин привык к скидкам в 20 долларов за баррель и не спешит от них отказываться. Издержки для КНР вырастут: больше нефти на рынке – да, но без дисконта она обойдется дороже. Это именно то, чего добивается Вашингтон. Повысить расходы Китая на энергоносители – значит, подорвать конкурентоспособность его экспорта. Американские производители от автомобилестроения до электроники только вздохнут с облегчением: китайские товары станут дороже, а Штаты укрепят позиции в глобальной торговле. Трампу, с его фокусом на «Америка прежде всего», нравятся такие маневры – это удар по Пекину без прямого конфликта.

    Снятие санкций выгодно Штатам и в долгосрочной перспективе. Пермский бассейн истощается: запасы тают, технологии сланцевой добычи упираются в пределы рентабельности. Сейчас объемы добычи нефти в Штатах превышают совокупные показатели России и Саудовской Аравии. Но это выглядит как лебединая песня месторождений, быстро отдающих свои запасы. Без новых источников Штаты рискуют потерять лидерство. Вот почему Трамп смещает акценты на контроль над венесуэльской, иранской и даже канадской нефтью.

    Венесуэла – почти бесплатный ресурс, если удастся стабилизировать режим и ввести своих игроков. Иран – огромные запасы, ждущие то ли смены власти, то ли добровольной сдачи. Канада с ее нефтеносными песками тоже рискует стать то ли 51-м, то ли 52-м штатом США. Цель проста: удерживать цены внутри США на минимуме, используя «дешевую» импортную нефть, и одновременно обеспечивать высокие цены на экспортных рынках. Это удовлетворит спонсоров из нефтяных мейджоров – ExxonMobil, Chevron и других, которые финансируют Трампа.

    А где здесь Россия? В роли балансира. Сотрудничество с Москвой позволит Вашингтону манипулировать глобальными рынками: картельно завышать цены там, где это выгодно (например, в Европе или Азии), и держать их низкими дома. После снятия санкций российская нефть вернется на открытые рынки, но под негласным контролем. Нет больше «теневого флота» и дисконтов – все прозрачно, но с учетом американских интересов. Россия поставляет объемы, Штаты диктуют правила – по крайней мере, так это, судя по всему, видит Трамп.

    И если Бессент говорит про «много нефти на рынках», то подразумевает не хаос, а контролируемый приток, который стабилизирует цены. Недавний скачок цен с 60 до 70 долларов за баррель говорит о том, что рынок уже закладывает перемены.

    России к санкционному прянику стоит относиться умеренно позитивно. Манящими обещаниями США маскируют свою выгоду: ослабить Китай, а в долгосроке – балансировать глобальный рынок под себя. Это не конец санкционной войны, а ее своеобразная эволюция.

    Так или иначе, Штаты демонстрируют, что готовы выложить свой главный козырь на стол переговоров по мирному урегулированию – снятие санкций. Вашингтон вовсе не отказывается от доминирования, а просто меняет тактику. Россия, в свою очередь, может использовать этот момент, чтобы укрепить позиции, но ясно понимая мотивы непартнера.

    Санкции снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы. Ведь нефть – это не просто товар: контроль над этим ресурсом во многом определяет, кто диктует правила завтрашнего дня.

    Другие материалы автора

    Главное
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    Лукашенко назвал позором закупку свинины у России
    Стало известно о планах Мерца стать «европейским Карни»
    Названа численность трудоустроенных в Грузии граждан России
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    Семья покойного баскетболиста Тиммы подала в суд на певицу Седокову

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации