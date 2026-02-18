Захарова заявила о необходимости внимания США к преследованию верующих УПЦ

Tекст: Вера Басилая

Россия надеется, что власти США обратят внимание на гонения киевского режима против христиан на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ситуация с верующими Украинской православной церкви вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы.

«Очень бы хотелось, чтобы американские власти обратили внимание на страдание верующих УПЦ на Украине и увидели, что их там не просто преследуют, над ними творят жестокое надругательство», – заявила Захарова.

По ее словам, поддержка киевского режима со стороны США и Евросоюза фактически означает финансирование масштабных религиозных гонений на христиан в современной Европе.

Ранее Мария Захарова заявила, что Запад использует киевский режим для переделки сознания украинских верующих. Захарова также считаeт, что целью этих действий является фактическое уничтожение Украинской православной церкви.