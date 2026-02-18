У берегов Антарктиды впервые заметили акулу

AP: Ученые впервые зафиксировали трёхметровую акулу у Антарктиды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа австралийских ученых впервые зафиксировала появление акулы в водах Антарктики. Ее увидели у Южных Шетландских островов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По словам профессора Университета Западной Австралии Алана Джеймисона, находка стала неожиданностью для исследователей: «Мы не ожидали увидеть там акул, так как есть эмпирическое правило, что в Антарктике их нет».

Ученые засняли акулу на специальную камеру, установленную на исследовательском аппарате на глубине примерно 490 метров, где температура воды составляет около ноля градусов Цельсия. Длина обнаруженной акулы, по оценкам, составляет 3-4 метра. Джеймисон отметил, что это довольно крупное животное: «Это не маленькая акула. Эти существа – настоящие танки».

Профессор предположил, что в районе Антарктиды могут обитать и другие акулы, которые питаются останками китов и гигантских кальмаров, опускающихся на дно. Снимки были сделаны еще в январе 2025 года, однако университет разрешил их публикацию только на этой неделе.

Ранее ученым были известны антарктические полярные акулы, обитающие в южных частях Тихого, Индийского и Атлантического океанов у побережья Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Однако такая находка у берегов Антарктиды зафиксирована впервые.

