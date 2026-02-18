Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.2 комментария
Суд Москвы отказал в УДО экс-министру культуры Крыма
Бывшей главе Минкультуры Крыма Вере Новосельской отказали в условно-досрочном освобождении по делу о взятке при строительстве театрального центра.
ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшей министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, передает ТАСС. Решение было оглашено утром 18 февраля, сообщает корреспондент агентства из зала суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Замоскворецкий суд Москвы в июле 2023 года приговорил бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к десяти годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Новосельская, отбывающая срок, написала заявление с просьбой отправить ее служить в зону спецоперации.