Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.
Начался второй день переговоров по Украине в Женеве
В Женеве стартовал второй день закрытых переговоров России, США и Украины
В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.
Переговоры по ситуации на Украине стартовали за закрытыми дверями в отеле InterContinental в Женеве, передает ТАСС.
Источник агентства сообщил, что на встречу прибыли представители России, США и Украины.
«Начались встречи за закрытыми дверями», – заявил источник, подчеркнув конфиденциальность обсуждений.
Ранее второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство и работать для достижения сделки.
Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в гостиницу InterContinental для участия во втором дне переговоров по украинскому урегулированию.