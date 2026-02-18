Делегация России прибыла на второй день переговоров по Украине в Женеве

Tекст: Вера Басилая

Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в гостиницу InterContinental для участия во втором дне переговоров по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

Кортеж из 11 автомобилей, сопровождаемый полицией, прибыл к отелю примерно в 8.55 по местному времени, что соответствует 10.55 по Москве.

Второй день переговоров по Украине в Женеве проведут без доступа прессы.

Новый раунд переговоров по Украине начнется в Женеве в 11.00 по московскому времени.