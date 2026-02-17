В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.32 комментария
NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры
Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве, ожидая более жестких условий, сообщает The New York Times.
По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».
По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.
Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.
Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.
Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.