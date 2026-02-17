NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры

Tекст: Вера Басилая

По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».

По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.

Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.