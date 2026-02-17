Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Переговоры по Украине в Женеве проводят в отеле InterContinental.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.