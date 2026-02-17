В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.24 комментария
Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились
Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.
Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.
Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Переговоры по Украине в Женеве проводят в отеле InterContinental.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.