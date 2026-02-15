В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

Tекст: Дмитрий Бавырин

Одно из любых занятий политической журналистики – искать «серых кардиналов» в системе власти. То есть людей (точнее, персонажей), которые одновременно влиятельны, поскольку близки к первому лицу и стоят за многими его решениями, но при этом загадочны, поскольку держатся в тени.

Президент США Дональд Трамп – роскошный кандидат для того, чтоб находить при нем кукловодов и продавать их образы публике. Публика и так уже уверена: не может, мол, такого быть, чтобы «этот» все сам решал, явно же при нем специальные люди есть. И ведь, правда, есть, даже много.

«Серый кардинал» по внутренней политике – это глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс по кличке Ледяная дева. Не будь она ведущим политтехнологом Трампа, Трамп, вероятно, не стал бы президентом.

В том, что касается армии и флота, за ниточки дергает замглавы Пентагона по военно-политическим вопросам Элбридж Колби. Среди его заслуг – переориентация военной машины на противостояние с Китаем в ущерб противостоянию с Россией.

«Серый кардинал» особого назначения – это директор бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, которого Трамп называет «наш Дарт Вейдер». Именно Воуту принадлежат многие заслуги в деле чистки госаппарата, которые приписывали Илону Маску.

А на роль «серого кардинала» по внешней политике СМИ активно сватают Энди Бейкера, который занимает пост заместителя советника президента по национальной безопасности. Якобы именно Бейкер стоит за кризисом в отношениях США и Европы, за отказом Вашингтона от расширения НАТО, за курсом умиротворения на Украине.

Это все, конечно, замечательно. Но Бейкера, вероятно, перехваливают.

Он очень удобный кандидат для того, чтобы приписывать ему особое влияние. Во-первых, не публичен, интервью не дает, заявлений не делает, от фотографов ускользает. Хотите знать, что думает Энди Бейкер о стране и мире, читайте книгу «Становление гегемонии США и истоки холодной войны», основанную на его докторской диссертации.

Во-вторых, созданная Трампом конфигурация власти не позволяет оценить влиятельность Бейкера на основании его поста. Обычно советник по национальной безопасности – это тот, кто уравновешивает главу Госдепа, предлагая другой взгляд и идеи. Сейчас обе должности занимает Марко Рубио, то есть Бейкер является его замом. Это явно не брак по любви, они совсем разные: Бейкер скорее изоляционист, а Рубио лояльный глобалистам «ястреб», из карьерных соображений перебежавший к трампистам. Невероятно, чтобы Бейкер формировал его повестку, как по должности положено.

Но что-то он явно делает, и это «что-то» нравится президенту, поскольку перемещение в аппарат советника – это повышение, подразумевающее работу на первое лицо. До того Бейкер работал на вице-президента Джей Ди Вэнса. Собственно, именно Вэнс и привел его в Белый дом.

Встречаются утверждения, будто бы Бейкер сделал Вэнса противником идеи помогать Украине и конфликтовать с Россией. Это не похоже на правду: у Вэнса своя голова на плечах есть. Когда-то он был единственным сенатором США, кто много и охотно критиковал антироссийскую коалицию Запада, став самым неприятным для Владимира Зеленского человеком в Вашингтоне еще до того, как взял на работу штатного политического аналитика Госдепартамента по имени Энди Бейкер.

Больше похоже, что Бейкер получил работу у сенатора Вэнса из-за совпадения взглядов. А после победы дуэта Трамп – Вэнс на выборах стал ключевым человеком в окружении вице-президента. Это подтверждено казусом, когда переписка руководства США в чате приложения Signal об ударе по хуситам стала общеизвестной из-за редактора журнала The Atlantic (что, кстати, в итоге и привело к усилению Рубио с совмещением им двух постов).

Также известно, что Бейкер помогал Вэнсу написать речь для прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности, которая вызвала у политиков ЕС состояние шока. В ней вице-президент уличил Старый Свет в отходе от демократии (имелось в виду подавление правых партий), намекнув, что такой союзник Америке не нужен.

С тех пор прошел ровно год, и на очередной конференции в Мюнхене американцы об европейцев разве что ноги не вытирают. «Найдите вторую работу, чтобы покупать наше оружие», – орет на немецкого профессора сенатор Линдси Грэм. А госсекретарь Рубио не нашел времени, чтобы встретиться с представителями Еврокомиссии и лидерами стран ЕС из группы поддержки Украины, но нашел его для премьера Венгрии Виктора Орбана, которого в Брюсселе и Киеве считают врагом.

Вероятно, Бейкера назначили могильщиком американо-европейских отношений на основании речи Вэнса. Отчасти это погоня за сенсацией и лихорадочный поиск антигероя, который виноват в кризисе единства НАТО. Но в то же время – что-то вроде команды «фас». Помечен тот, кто представляет угрозу для глобалистских идей, чтоб «вашингтонское болото» и «мировая жаба» знали, кого при случае топить.

При этом отрицание глобалистских идей отнюдь не означает отрицание идеи мирового доминирования США, иначе бы Бейкер на Трампа не работал. Расхождения с атлантистами у него по части методологии и приоритетов. По Бейкеру, приоритеты – это Китай, а от украинского кризиса нужно как-то отвязаться, пусть он остается проблемой Европы.

Но от этого очень далеко до утверждения, будто именно Бейкер внушил необходимость перемен во внешнем курсе Трампу, Вэнсу, Рубио и другим тузам. То, что они делают, не противоречит тому, чего от них ждали, когда о Бейкере еще никто не слышал.

Тот факт, что Бейкер «не по погонам» принял участие в заседании узкого круга, на котором Трамп отдал приказ об ударах по Ирану, трактуется как свидетельство его огромной влиятельности. Но дело в том, что он профильный специалист, в том числе по Ирану, да и владеет персидским языком.

Также он знает русский язык (а еще, что по-настоящему удивительно, болгарский),

поэтому его участие в работе условного отдела по России и Украине вполне понятно, тем более в ближайшем окружении Трампа «великим и могучим» не владеет больше никто (если не рассматривать версию, по которой в этом окружении есть хорошо законспирированные агенты СВР).

В общем, при ближайшем рассмотрении обнаруживается скорее старательный чиновник, облеченный доверием президента и вице-президента, а не «серый кардинал», по тайной воле которого США поссорились с Украиной и Евросоюзом.

Но если Энди Бейкер и правда настолько хорош, то флаг ему в руки. Давай еще!