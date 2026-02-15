Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за неисправности самолета
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог прилететь в Ташкент из Алма-Аты для концерта из-за неисправности самолёта, который был вынужден развернуться и вернуться в аэропорт.
Представитель организаторов сообщил, что артист не успевает к заявленному времени концерта. «Да-да, подтверждаю, всё верно. Причина – неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту», – заявил источник, передает РИА «Новости».
Первоначально выступление должно было пройти в воскресенье в спорткомплексе «Юнусабад» при почти полной продаже билетов – из 5 тыс. мест на 15 февраля оставалось только 64 билета по цене от 495 до 715 тыс. сумов (от 3,1 тыс. до 4,5 тыс. рублей). Билеты самой доступной категории стоимостью 350 тыс. сумов (2,2 тыс. рублей) оказались полностью раскуплены.
Ожидается, что концерт перенесут на 17 февраля, а ранее купленные билеты остаются действительными.
