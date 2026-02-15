Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за неисправности самолета

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель организаторов сообщил, что артист не успевает к заявленному времени концерта. «Да-да, подтверждаю, всё верно. Причина – неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту», – заявил источник, передает РИА «Новости».

Первоначально выступление должно было пройти в воскресенье в спорткомплексе «Юнусабад» при почти полной продаже билетов – из 5 тыс. мест на 15 февраля оставалось только 64 билета по цене от 495 до 715 тыс. сумов (от 3,1 тыс. до 4,5 тыс. рублей). Билеты самой доступной категории стоимостью 350 тыс. сумов (2,2 тыс. рублей) оказались полностью раскуплены.

Ожидается, что концерт перенесут на 17 февраля, а ранее купленные билеты остаются действительными.

Напомним, в сентябре певец из Соединенных Штатов Америки Джейсон Деруло потратил больше суток на перелеты, чтобы добраться на территорию Российской Федерации.