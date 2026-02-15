Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
США задержали танкер Veronica III с иранской нефтью
Американские военные задержали в Индийском океане танкер Veronica III под флагом Панамы, который находился в санкционном списке за перевозку иранской нефти, сообщил Пентагон.
Американские военные задержали нефтяной танкер Veronica III в Индийском океане, передает «Российская газета». Пентагон сообщил, что операция прошла в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США и сопровождалась публикацией видеозаписи захвата.
В ведомстве уточнили, что судно пыталось обойти так называемый карантин, введенный президентом США Дональдом Трампом. «Мы отслеживали его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили», – заявили в Пентагоне. Американская сторона утверждает, что операция прошла без инцидентов.
Танкер Veronica III был построен в 2006 году и ходит под флагом Панамы. Последний раз судно передавало данные о местоположении 67 дней назад, находясь в Балтийском море. В декабре 2024 года Veronica III и ряд других судов были внесены США в санкционный список за участие, по их данным, в поставках десятков млн баррелей нефти для Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили и досмотрели судно в Индийском океане за нарушение карантинного режима для подсанкционных кораблей.
Супертанкер Sophia под флагом Панамы был возвращен венесуэльским властям после того, как ранее числился среди судов, захваченных американскими военными.