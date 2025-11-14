  • Новость часаПутин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    Лукашенко назвал способные заменить доллар валюты
    Вынесен обвинительный приговор блогеру Дудю
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    Лихачев назвал «важнейшим политическим сигналом» снятие санкций США с АЭС «Пакш-2»
    В ВСУ пожаловались на нехватку денег, пилотов и пехоты
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    25 комментариев
    14 ноября 2025, 20:15 • В мире

    Коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией

    Коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией
    @ BELGA PHOTO TONY BEHAR/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские власти отчитались перед американским законодателям о ситуации с громким коррупционным скандалом в «Энергоатоме». В этом деле с участием нескольких человек фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского». Дело об откатах напрямую бьет по главе киевского режима и выгодно главным врагам Зеленского внутри страны. При этом свои интересы в этом расследовании могут иметь и Америка с Европой.

    Украина разъяснила Конгрессу США ситуацию по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где в том числе фигурирует близкий соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Об этом в интервью американским СМИ заявила посол страны в США Ольга Стефанишина.

    Как отмечают зарубежные издания, скандал негативно отражается на имидже Зеленского. По оценке The New York Times, расследование против его ближайшего окружения создает угрозу политическим позициям Зеленского как внутри страны, так и на международной арене. В украинских же СМИ Миндича называют «кошельком Зеленского», поскольку он является совладельцем студии «Квартал 95» и его давним другом.

    Согласно версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), бизнесмен организовал преступную схему в «Энергоатоме», получая принудительные откаты в размере 10-15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей. Ущерб оценивается в 100 млн долларов. Средства отмывались через спецофис в Киеве или использовались для проведения операций за рубежом.

    Любопытно и то, что Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме 10 ноября. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в ходе 15-месячной операции «Мидас» собрали 1000 часов аудиозаписей с деталями проводимых афер. По некоторым данным, на части записей также может присутствовать голос Зеленского.

    По делу также обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман (финансист Миндича) и Игорь Фурсенко, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина.

    Кроме того, обвинения предъявлены бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову – человеку из ближнего круга Зеленского. В результате скандала свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко (ранее возглавлявший Минэнерго) и министр энергетики Светлана Гринчук. Также досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».

    Позже Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана сроком на три года. Оба фигурируют в документах как граждане Израиля. Санкционный пакет включает блокировку активов, запрет на вывод капитала и полное прекращение торговых операций. При этом такие санкции являются «щадящими» на фоне тех, которые Зеленский обычно вводит в отношении своих оппонентов.

    По данным «Украинской правды», Миндич может быть фигурантом расследования ФБР о отмывании средств на Одесском припортовом заводе. Ранее один из подозреваемых по этому делу, Александр Горбуненко, бежал в США, где был арестован, но впоследствии освобожден, что может свидетельствовать о его сотрудничестве со следствием.

    На этом фоне в экспертной среди возник вопрос о конечных бенефициарах данного скандала. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из ключевых требований к Киеву в рамках либерализации визового режима с ЕС. Формально бюро должно было бороться с коррупцией среди украинских чиновников.

    Но на самом деле Запад получил удобный инструмент контроля местной элиты

    и слежки за оборотом их средств. Для этого американцы создали целую сеть подконтрольных структур – помимо НАБУ и САП появились НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), ВАКС (Высший антикоррупционный суд) и АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов), которые позволяли брать на «крючок» любого интересующего чиновника.

    При этом американцы и европейцы не просто прописали новые правила игры для местной элиты, но и занялись кадровыми вопросами. Через специальные конкурсные комиссии, где решающее слово было у «международных экспертов», они проталкивали нужных им людей, а помогала им в этом целая армия «грантоедов» и «соросят», тесно связанных с Демпартией США.

    Примечательно и то, что после второго прихода Дональда Трампа в Белый дом действующий президент попытался перехватить контроль над НАБУ посредством ФБР. По некоторым данным, недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя, и в Киев прибыл новый офицер ФБР, в том числе для обсуждения «Миндчигейта». И это вызывает дискуссию в экспертом сообществе о том, кто же является конечным бенефициаром происходящего.

    «НАБУ – это инструмент западной инфраструктуры влияния.

    Однако из-за океана вообще не было никакой внятной реакции на происходящее на Украине, поэтому вряд ли США были инициаторами этого скандала», – отмечает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050».

    Эксперт напомнил, что во время первого скандала с НАБУ летом этого, когда структура начала расследовать дела против окружения Зеленского, именно европейцы заняли принципиальную позицию, пригрозив прекратить помощь официальному Киеву в случае давления на антикоррупционные органы.

    «Европа заинтересована в войне до последнего украинца, за счет этого она повышает свой аппаратный вес и нагибает страны-смутьяны в ЕС. Плюс – европейцы неплохо зарабатывают на войне, в противном случае лидеры ЕС не ездили бы так часто в Киев. Уверен, что они не просто в теме, но и в доле. Соответственно, евродемократия не заинтересована в свержении Зеленского. Ее интерес в том, чтобы он был подконтролен», – пояснил Лизан.

    По его словам, на самой Украине достаточно тех, кто заинтересован в этом коррупционном скандале. Прежде всего речь может идти о чешском бизнесмене Томаше Фиале, который живет на Украине с конца 1990-х годов и является совладельцем инвестиционной компании Dragon Capital. Помимо этого, он – владелец портала «Украинская правда» (с 2021 года) в 2014 году основал журнал «Новое время», а также новостной сайт и Радио НВ. Его считают крупным бизнес-партнером американского финансиста Джорджа Сороса.

    «Второй интересант – экс-президент Украины Петр Порошенко, признанный в России экстремистом.

    Оба обижены Зеленским и находятся под украинскими санкциями. Сложился ситуативный альянс двух обиженных олигархов. Третьим другим заинтересованным лицом мог бы быть находящийся в СИЗО олигарх Игорь Коломойский (также признан экстремистом), который, как пишет украинская пресса, был информатором по этому коррупционному делу», – напомнил Лизан.

    «Коломойского неоднократно возили на допросы в НАБУ, после которых он возвращался в приподнятом настроении... Поэтому я исхожу из того, что организатор всей этой бузы находится на Украине, а внешние стороны ставят перед фактом», – подчеркнул собеседник.

    Иной точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. По ее словам, «нынешний коррупционный скандал – это игра трампистов». «НАБУ хоть и создавалось при Байдене, но все равно это инструмент влияния со стороны США. Сегодня для американской власти важно продемонстрировать крайнюю коррупционность Украины с целью снизить уровень ее финансовой и военной поддержки», – поделилась своей версией Шеслер.

    «Все общественные опросы в США показывают, что заметная часть избирателей республиканцев поддерживает Украину.

    Поэтому администрации Трампа нужно продемонстрировать, что Украину в ее нынешнем виде поддерживать нельзя – это коррупционное государство, власть которого позволяет разворовывать фактически всю иностранную помощь», – пояснила правозащитник.

    По мнению Лизана, пока недостаточно информации о том, чтобы утверждать об интересах США в подобных расследованиях. «Сотрудники НАБУ летают в США. ФБР поставило своего человека (для курирования НАБУ), на насколько этот офицер руководит процессом, неизвестно. Если это дело заказали американцы, тогда с их стороны было бы логично все это сделать задолго до вручения Нобелевских премий и требовать от Зеленского мира с Россией», – полагает эксперт.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев считает, что скандал вокруг Миндича нужен Западу не для того, чтобы дискредитировать Зеленского или убрать его, а чтобы «оптимизировать» его деятельность. Так, недружественные России правительства сталкиваются с растущим дефицитом ресурсов для финансирования конфликта, что проявляется, в частности, в нежелании предоставлять Украине новые кредиты на прежних условиях.

    «Сокращение ресурсной базы при сохранении ключевой задачи – противостояния России – требует пересмотра бюджетной политики

    и усиления контроля над расходованием средств. Иными словами, Запад настаивает, чтобы каждый доллар и каждый евро направлялись на войну с Россией, а не расхищались окружением Зеленского, которое продолжает воровать так, будто завтра не наступит никогда», – пояснил он.

    «Аналогичные интересы преследует и администрация Дональда Трампа, с той лишь разницей, что американский президент стремится перехватить у демократов инструменты влияния на Украину и получить дополнительные рычаги давления на Зеленского, в том числе через ФБР», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, ключевые бенефициары «Миндичгейта» находятся за пределами Украины. Внутренние же оппоненты Зеленского довольствуются лишь крохами со стола старших партнеров, которые, судя по всему, намерены продолжить политику «оптимизации». Россия, к слову, в этом не заинтересована. Ведь чем выше уровень коррупции на Украине, чем чаще средства идут «мимо кассы» – тем меньше ракет, снарядов и дронов летит в нашу сторону. Поэтому пусть воруют!», – сыронизировал Нечаев.

    Главное
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя
    Медведев объявил о начале борьбе с электоральным неоколониализмом
    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    МИД пообещал выверенные меры России на визовые ограничения ЕС
    Вакансию и.о. Бабы Яги с окладом 250 тыс. рублей открыли в Сочи
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации