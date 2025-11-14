Коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

Украина разъяснила Конгрессу США ситуацию по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где в том числе фигурирует близкий соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. Об этом в интервью американским СМИ заявила посол страны в США Ольга Стефанишина.

Как отмечают зарубежные издания, скандал негативно отражается на имидже Зеленского. По оценке The New York Times, расследование против его ближайшего окружения создает угрозу политическим позициям Зеленского как внутри страны, так и на международной арене. В украинских же СМИ Миндича называют «кошельком Зеленского», поскольку он является совладельцем студии «Квартал 95» и его давним другом.

Согласно версии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), бизнесмен организовал преступную схему в «Энергоатоме», получая принудительные откаты в размере 10-15% от суммы контрактов под угрозой блокировки платежей. Ущерб оценивается в 100 млн долларов. Средства отмывались через спецофис в Киеве или использовались для проведения операций за рубежом.

Любопытно и то, что Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме 10 ноября. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в ходе 15-месячной операции «Мидас» собрали 1000 часов аудиозаписей с деталями проводимых афер. По некоторым данным, на части записей также может присутствовать голос Зеленского.

По делу также обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман (финансист Миндича) и Игорь Фурсенко, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина.

Кроме того, обвинения предъявлены бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову – человеку из ближнего круга Зеленского. В результате скандала свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко (ранее возглавлявший Минэнерго) и министр энергетики Светлана Гринчук. Также досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».

Позже Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана сроком на три года. Оба фигурируют в документах как граждане Израиля. Санкционный пакет включает блокировку активов, запрет на вывод капитала и полное прекращение торговых операций. При этом такие санкции являются «щадящими» на фоне тех, которые Зеленский обычно вводит в отношении своих оппонентов.

По данным «Украинской правды», Миндич может быть фигурантом расследования ФБР о отмывании средств на Одесском припортовом заводе. Ранее один из подозреваемых по этому делу, Александр Горбуненко, бежал в США, где был арестован, но впоследствии освобожден, что может свидетельствовать о его сотрудничестве со следствием.

На этом фоне в экспертной среди возник вопрос о конечных бенефициарах данного скандала. Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ было создано в 2015 году под непосредственным контролем европейских и американских кураторов. Это было одним из ключевых требований к Киеву в рамках либерализации визового режима с ЕС. Формально бюро должно было бороться с коррупцией среди украинских чиновников.

Но на самом деле Запад получил удобный инструмент контроля местной элиты

и слежки за оборотом их средств. Для этого американцы создали целую сеть подконтрольных структур – помимо НАБУ и САП появились НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), ВАКС (Высший антикоррупционный суд) и АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов), которые позволяли брать на «крючок» любого интересующего чиновника.

При этом американцы и европейцы не просто прописали новые правила игры для местной элиты, но и занялись кадровыми вопросами. Через специальные конкурсные комиссии, где решающее слово было у «международных экспертов», они проталкивали нужных им людей, а помогала им в этом целая армия «грантоедов» и «соросят», тесно связанных с Демпартией США.

Примечательно и то, что после второго прихода Дональда Трампа в Белый дом действующий президент попытался перехватить контроль над НАБУ посредством ФБР. По некоторым данным, недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя, и в Киев прибыл новый офицер ФБР, в том числе для обсуждения «Миндчигейта». И это вызывает дискуссию в экспертом сообществе о том, кто же является конечным бенефициаром происходящего.

«НАБУ – это инструмент западной инфраструктуры влияния.

Однако из-за океана вообще не было никакой внятной реакции на происходящее на Украине, поэтому вряд ли США были инициаторами этого скандала», – отмечает экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050».

Эксперт напомнил, что во время первого скандала с НАБУ летом этого, когда структура начала расследовать дела против окружения Зеленского, именно европейцы заняли принципиальную позицию, пригрозив прекратить помощь официальному Киеву в случае давления на антикоррупционные органы.

«Европа заинтересована в войне до последнего украинца, за счет этого она повышает свой аппаратный вес и нагибает страны-смутьяны в ЕС. Плюс – европейцы неплохо зарабатывают на войне, в противном случае лидеры ЕС не ездили бы так часто в Киев. Уверен, что они не просто в теме, но и в доле. Соответственно, евродемократия не заинтересована в свержении Зеленского. Ее интерес в том, чтобы он был подконтролен», – пояснил Лизан.

По его словам, на самой Украине достаточно тех, кто заинтересован в этом коррупционном скандале. Прежде всего речь может идти о чешском бизнесмене Томаше Фиале, который живет на Украине с конца 1990-х годов и является совладельцем инвестиционной компании Dragon Capital. Помимо этого, он – владелец портала «Украинская правда» (с 2021 года) в 2014 году основал журнал «Новое время», а также новостной сайт и Радио НВ. Его считают крупным бизнес-партнером американского финансиста Джорджа Сороса.

«Второй интересант – экс-президент Украины Петр Порошенко, признанный в России экстремистом.

Оба обижены Зеленским и находятся под украинскими санкциями. Сложился ситуативный альянс двух обиженных олигархов. Третьим другим заинтересованным лицом мог бы быть находящийся в СИЗО олигарх Игорь Коломойский (также признан экстремистом), который, как пишет украинская пресса, был информатором по этому коррупционному делу», – напомнил Лизан.

«Коломойского неоднократно возили на допросы в НАБУ, после которых он возвращался в приподнятом настроении... Поэтому я исхожу из того, что организатор всей этой бузы находится на Украине, а внешние стороны ставят перед фактом», – подчеркнул собеседник.

Иной точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. По ее словам, «нынешний коррупционный скандал – это игра трампистов». «НАБУ хоть и создавалось при Байдене, но все равно это инструмент влияния со стороны США. Сегодня для американской власти важно продемонстрировать крайнюю коррупционность Украины с целью снизить уровень ее финансовой и военной поддержки», – поделилась своей версией Шеслер.

«Все общественные опросы в США показывают, что заметная часть избирателей республиканцев поддерживает Украину.

Поэтому администрации Трампа нужно продемонстрировать, что Украину в ее нынешнем виде поддерживать нельзя – это коррупционное государство, власть которого позволяет разворовывать фактически всю иностранную помощь», – пояснила правозащитник.

По мнению Лизана, пока недостаточно информации о том, чтобы утверждать об интересах США в подобных расследованиях. «Сотрудники НАБУ летают в США. ФБР поставило своего человека (для курирования НАБУ), на насколько этот офицер руководит процессом, неизвестно. Если это дело заказали американцы, тогда с их стороны было бы логично все это сделать задолго до вручения Нобелевских премий и требовать от Зеленского мира с Россией», – полагает эксперт.

В свою очередь политолог Алексей Нечаев считает, что скандал вокруг Миндича нужен Западу не для того, чтобы дискредитировать Зеленского или убрать его, а чтобы «оптимизировать» его деятельность. Так, недружественные России правительства сталкиваются с растущим дефицитом ресурсов для финансирования конфликта, что проявляется, в частности, в нежелании предоставлять Украине новые кредиты на прежних условиях.

«Сокращение ресурсной базы при сохранении ключевой задачи – противостояния России – требует пересмотра бюджетной политики

и усиления контроля над расходованием средств. Иными словами, Запад настаивает, чтобы каждый доллар и каждый евро направлялись на войну с Россией, а не расхищались окружением Зеленского, которое продолжает воровать так, будто завтра не наступит никогда», – пояснил он.

«Аналогичные интересы преследует и администрация Дональда Трампа, с той лишь разницей, что американский президент стремится перехватить у демократов инструменты влияния на Украину и получить дополнительные рычаги давления на Зеленского, в том числе через ФБР», – уточнил собеседник.

«Таким образом, ключевые бенефициары «Миндичгейта» находятся за пределами Украины. Внутренние же оппоненты Зеленского довольствуются лишь крохами со стола старших партнеров, которые, судя по всему, намерены продолжить политику «оптимизации». Россия, к слову, в этом не заинтересована. Ведь чем выше уровень коррупции на Украине, чем чаще средства идут «мимо кассы» – тем меньше ракет, снарядов и дронов летит в нашу сторону. Поэтому пусть воруют!», – сыронизировал Нечаев.