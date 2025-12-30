Tекст: Вера Басилая

Сырский заявил, что батальон 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, покидая командный пункт в Гуляйполе Запорожской области, не уничтожил стратегически важные документы, несмотря на то что у его бойцов была на это возможность, передает ТАСС.

Сырский подчеркнул, что назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка. По его словам, будет дана правовая оценка действиям командира батальона.

По его словам, командир батальона получил от комбрига четкий приказ организовать круговую оборону и уничтожить все, что содержит секретную информацию.

Главком ВСУ добавил, что, по его данным, у военных действительно было достаточно времени для уничтожения документов. Сырский уточнил, что бойцы могли просто сжечь все бумаги, однако этого не сделали.

Ранее штурмовики группировки «Восток» захватили командный пункт батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

Представитель украинских сил сообщил, что начато расследование по факту оставления пункта командования с личными вещами.

27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя.