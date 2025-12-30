  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Медведев назвал главный итог 2025 года
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    30 декабря 2025, 11:44

    Сырский обвинил командира батальона ВСУ в утрате документов в Гуляйполе

    Tекст: Вера Басилая

    Батальон 102-й бригады терробороны ВСУ оставил командный пункт в Гуляйполе Запорожской области, но не уничтожил стратегически важные документы, хотя имел на это время, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

    Сырский заявил, что батальон 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, покидая командный пункт в Гуляйполе Запорожской области, не уничтожил стратегически важные документы, несмотря на то что у его бойцов была на это возможность, передает ТАСС.

    Сырский подчеркнул, что назначено соответствующее расследование, которое проводит Военная служба правопорядка. По его словам, будет дана правовая оценка действиям командира батальона.

    По его словам, командир батальона получил от комбрига четкий приказ организовать круговую оборону и уничтожить все, что содержит секретную информацию.

    Главком ВСУ добавил, что, по его данным, у военных действительно было достаточно времени для уничтожения документов. Сырский уточнил, что бойцы могли просто сжечь все бумаги, однако этого не сделали.

    Ранее штурмовики группировки «Восток» захватили командный пункт батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    Представитель украинских сил сообщил, что начато расследование по факту оставления пункта командования с личными вещами.

    27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Гуляйполя.

    29 декабря 2025, 21:37
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина

    Минобороны: Киев атаковал резиденцию Путина с использованием 91 БПЛА

    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим атаковал резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного БПЛА, сообщило Минобороны России.

    «В период с 28 по 29 декабря текущего года средствами противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Как уточнили в Минобороны, в ходе отражения атаки ПВО ночью в Брянской области были перехвачены 49 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Новгородской области. В Смоленской области был сбит еще один дрон.

    Непосредственно в Новгородской области до семи часов утра 29 декабря было уничтожено 18 украинских беспилотников, еще 23 аппарата удалось сбить с семи до девяти утра по московскому времени.

    Напомним, Киев предпринял попытку атаки на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина.

    Сенатор Сергей Перминов заявил, что эта атака была попыткой сорвать мирные инициативы лидеров России и США.

    29 декабря 2025, 18:44
    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах

    Лавров: Россия пересмотрит переговорную позицию после атаки на резиденцию Путина

    Лавров сообщил о пересмотре позиции России на переговорах
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на государственную резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    Лавров отметил: «Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В понедельник Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    29 декабря 2025, 18:10
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    29 декабря 2025, 20:02
    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина

    Ушаков: Трампа шокировала атака Киева на резиденцию Путина

    Трамп отреагировал на атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом глава Белого дома выразил свою реакцию на атаку БПЛА Киева на государственную резиденцию российского лидера.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп был «буквально возмущен» случившимся и признался, что «даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», передает ТАСС.

    В ходе разговора Трамп отдельно подчеркнул, что эта атака несомненно скажется на американских подходах в отношении взаимодействия с Владимиром Зеленским, сообщил Ушаков.

    Напомним, украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина.

    Лидеры России и США в понедельник провели телефонный разговор.

    29 декабря 2025, 23:04
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, передает ТАСС. По его словам, Зеленскому теперь придется скрываться всю оставшуюся жизнь. Зампред Совбеза России считает, что лидер Украины стремится к эскалации и препятствует мирному разрешению ситуации.

    «Этот вонючий киевский ублюдок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Что ж, теперь ему, по крайней мере, придется прятаться до конца своей никчемной жизни», – заявил Медведев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти на Украине предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел России отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции страны после атаки украинских беспилотников на резиденцию главы государства.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    29 декабря 2025, 18:36
    Лавров анонсировал ответный удар после атаки Киева на резиденцию Путина

    Лавров: Россия определила цели для ответного удара после атаки на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что ответ на атаку беспилотника на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области уже подготовлен.

    По его словам, объекты, против которых будут нанесены удары, а также время проведения операции военными России определены, передает ТАСС.

    «Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    В 2023 году Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.

    29 декабря 2025, 19:30
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.

    Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.

    Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.

    29 декабря 2025, 16:24
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    Путин: ВС России прорвали оборону ВСУ в направлении Запорожья

    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    29 декабря 2025, 20:10
    Ушаков рассказал, какие дроны применил Киев для атаки на резиденцию Путина

    Ушаков: Украина атаковала резиденцию Путина дронами дальнего действия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотники дальнего радиуса действия были применены Киевом для атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Киев применил беспилотники дальнего действия для атаки на государственную резиденцию президента России, расположенную в Новгородской области, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге после телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    «Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области», – заявил Ушаков.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на произошедшую атаку. При этом Россия пересматривает свою переговорную позицию после удара украинских беспилотников.

    По словам Лаврова, ответ на нападение подготовлен.

    29 декабря 2025, 17:28
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом

    Герасимов заявил о наступлении ВС РФ в направлении Славянска широким фронтом

    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Российские военнослужащие из Южной группировки ведут наступление на широком фронте в сторону города Славянска в ДНР, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

    «Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике.

    Военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    29 декабря 2025, 22:19
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Трамп заявил о злости из-за атаки БПЛА на резиденцию Путина
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    30 декабря 2025, 09:26
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге уволили двух преподавателей, связанных с радикальной проукраинской псевдорелигиозной организацией, участвовавших в собраниях, где обсуждали спецоперацию на Украине и Владимира Зеленского, сообщил источник в силовых структурах.

    Кураторов радикальной проукраинской религиозной организации «Школа единого принципа» уволили из учебных заведений, где они работали, сказал собеседник РИА «Новости».

    Даутова была профессором академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, Христофоров занимал должность доцента в РГПУ имени Герцена, добавил он.

    Один из организаторов сообщил, что для членов секты был составлен расписание ночных и дневных молитв, чтобы круглосуточно «молиться о защите россиян от мобилизации».

    До этого в Петербурге более 70 членов псевдорелигиозной организации из разных регионов страны стали фигурантами проверки по подозрению в распространении ложной информации об армии России.

    29 декабря 2025, 15:35
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Купянске было замечено прибытие шести украинских групп, сопровождаемых видеосъемкой установки национального флага на позициях, контролируемых подразделениями России, сообщили в Минобороны РФ.

    Командование ВСУ направило в Купянск шесть групп военных для постановочной видеосъемки поднятия флага Украины на территории, которую контролируют российские войска, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России, отмечая, что цель акции – создание видеоматериалов для дальнейшего использования в пиар-акциях Киева.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории и дальнейшего использования этой видеозаписи в пиар-акциях киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.

    29 декабря 2025, 17:42
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья

    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    29 декабря 2025, 20:27
    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина

    Захарова: Киев ответит за все преступления

    Захарова прокомментировала атаку на резиденцию Путина
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что киевские власти должны будут понести ответственность за нападение на госрезиденцию президента России Владимира Путина.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикации в СМИ, где Зеленский отверг заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ударе по резиденции Путина, назвав его ложью. В ответ дипломат заявила: «Ложь – это заявления Зеленского по Буче. Ложь – это заявления Зеленского про якобы украденных Россией детей. Ложь – это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова – это правда, и за эти преступления киевский режим ответит».

    Напомним, в понедельник Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Министр иностранных дел РФ также заявил о пересмотре переговорной позиции России после атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина. По его словам, Россия продолжает переговоры с Соединенными Штатами по Украине, несмотря на атаку ВСУ.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева.

    29 декабря 2025, 13:34
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    Песков не понял намека Зеленского о плане «Б» для России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле не поняли смысл слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что России необходимо готовить план «Б» в конфликте с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В Кремле затруднились пояснить, что означают слова Владимира Зеленского о необходимости подготовить для России план «Б» в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с журналистами: «Не понимаю, что имеется в виду». Таким образом, официальный представитель Кремля подчеркнул, что комментировать высказывание президента Украины затруднительно из-за отсутствия понимания его содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году. Зеленский уточнил, что 60 млрд из этой суммы составляет бюджет самой Украины, а еще 60 млрд необходимо найти на следующий год. Он также назвал планом «А» завершение боевых действий, а планом «Б» – поиск 120 млрд долларов.

