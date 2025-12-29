Кому нужен раздор между государством и церковью

Есть у «Бесогона» антипод – телепрограмма кинорежиссера Владимира Бортко «Взгляд из Петербурга». Тоже про любовь к Родине. Но без веры в Бога, без Русского православия. По формату и стилистически программа лаконично скромная, но идеологически весьма заточенная.

Режиссер Бортко – опытный политик с серьёзным депутатским стажем. Знает, что делает. Декабрьским субботним утром 27-го числа он публично сформулировал в своей программе политическую идеологию новой оппозиции, которая, по мнению автора текста (а это был именно текст – очень внятный политический текст, прочитанный по суфлёру), должна сменить ныне существующую властную систему.

Антирелигиозные идеи Бортко примитивны и вторичны, но от этого они не становятся менее опасными. Поэтому я решил обратить на них внимание читателя.

Начнем с перечисления основных тезисов Владимира Бортко. Их много, около десятка:

- После любого сильного «авторитарного» правителя в истории России начинается смута, элитная борьба за власть, что приводит к разрушению государственности (Иван Грозный, Петр Первый, Иосиф Сталин…).

- Правление президента Владимира Путина рано или поздно неизбежно завершится. Региональные, национальные, финансовые и прочие элиты могут дестабилизировать страну.

- Начнется хаос, который усугубится тем, что народ России стал религиозным. Религиозное возрождение в России в 1990-х годах является угрозой российской государственности, потому что религия разъединяет, а не соединяет.

- Консервативное православие особенно опасно. Если исламизм может вести к терроризму и сепаратизму, то консервативное православие – маргинализирует атеистов и иноверцев, пропагандирует ксенофобию и нетерпимость. Православие – особая угроза российской государственности.

- В России происходит клерикализация государства, которое вовлекает религиозные организации в общественную жизнь.

- СССР делал правильно, что боролся с религией. Так сохранялась общая гражданская идентичность – советский народ.

- Религия – частное дело, а не общественное. Личную религиозность нельзя показывать публично.

- Религия – помеха развитию и прогрессу государства. России нужно равняться на страны, в которых религия полностью вытеснена из общественного пространства – Скандинавию и Японию.

- Чтобы предотвратить смуту и хаос, Путин должен сам назначить сильного «авторитарного» преемника, передать ему власть и поменять Конституцию, которая скрепит страну новой сильной идеологией.

- Новая Конституция России должна опираться не на традиционные религиозные ценности, а на светские. Закон должен быть выше религии и патриотизма: единство России должно строиться на гражданской, надрелигиозной основе; уроки патриотизма в школе нужно заменить на уроки правоведения, главным символом России должна стать статуя Справедливости, здания судов должны быть величественными и символически заменить храмы и соборы.

- Основа новой общероссийской гражданской идентичности — верховенство закона, защищающего права и достоинство человека, социальная справедливость и научное мировоззрение, которое означает светское мышление, основанное на науке, критическом мышлении и рационализме. Проявления религии в публичной сфере ограничиваются.

Перечитываю, и дух захватывает.

А теперь я постараюсь максимально лаконично раскрыть смысл, сказанного Владимиром Бортко. Перевести с либерально-политического на русский.

Начнем с того, что перед нами – политическая заявка на публичную легализацию темы о преемнике и о переделе государственного устройства после окончания президентства Путина. Говоря о необходимости «преемника при живом президенте», политик ведёт мысль к тому, что Путину пора уходить. Напомню, что сейчас идет изнурительная война России с НАТО, война на выживание, а в это время Бортко, прикрываясь патриотической риторикой, ставит вопрос о необходимости смены политического руководства страны до окончания СВО.

Бортко критикует политику Путина по укреплению церковно-государственных отношений. Если прямо не обвиняет, то подозревает элиты в скрытом сепаратизме и нелюбви к российскому государству.

Речь Бортко – это слегка закамуфлированная критика упоминания в Конституции «веры в Бога», критика Стратегии национальной безопасности и Указа № 809, где стабильность и процветание государства неразрывно связывается с традиционными ценностями и особой исторической ролью Церкви в жизни народа России.

Бортко призывает государство сменить вектор и больше не опираться на православие и традиционные конфессии в своей политике. Вместо этого Бортко призывает внедрить новую искусственную антирелигиозную тотальную идеологию в стране, по принципу радикальных реформ и религиозных гонений в духе французской революции и ранней советской власти.

Впервые в постсоветской России русское православие напрямую названо угрозой российской государственности. Этого не позволял себе даже бизнесмен Михаил Прохоров, предложивший в 2013 году Госдуме проект закона под названием «Религиозный кодекс Российской Федерации», который существенно ограничивал влияние Церкви на общество.

Весь пафос Бортко направлен, главным образом, против православия. Мусульмане упомянуты вскользь, иудеи и буддисты вовсе не рассматриваются.

Заметим, что программа вышла в эфир накануне Рождества Христова, а не накануне Курбан Байрама. Цель очевидна – нанести удар по Церкви, по всему православному народу. Бортко предлагает нам, православным, поклоняться языческим статуям Справедливости, вместо Христа. Прямая идеологическая и духовная перекличка с Зеленским, который назначил на 7 января День программиста в безумной попытке затмить алгоритмом и цифрой Рождество Христово.

Бортко торопится, очень торопится. Он призывает внедрить новую религиозную идеологию как можно скорее, ещё до окончания СВО, прекрасно понимая, что победа в войне многократно усилит патриотические и духовно-религиозные идеи в обществе. А это – ой как усложнит антирелигиозную борьбу.

Если следовать этой логике – необходимо прямо сейчас отозвать с передовой сотни военных священников, которые находятся рядом с нашими бойцами, поддерживают их духовно и морально. Запретить рассказывать школьникам о том, что Дмитрий Донской, Александр Невский, Федор Ушаков прославлены в лике святых как защитники православной веры.

Бортко пытается внести раздор между государством и Церковью, между Президентом Владимиром Путиным и Святейшим Патриархом Кириллом, разрушить стабильность выстроенных церковно-государственных отношений.

Неважно, что Бортко десять лет был депутатом фракции КПРФ в Госдуме, он публично лоббирует позицию либеральных антироссийских сил, которые лишились медийного влияния в российском обществе после начала СВО. Тезисы Бортко классическо-либеральные, болотные, бело-ленточные. Именно они использовались протестной несистемной оппозицией в 2011-2012 годах: критика любого присутствия Церкви в общественном пространстве, призыв запретить любые проявления религиозности и религиозных символов («религия – дело сугубо частное»), подрыв сотрудничества государства и Церкви через обвинения государства в «клерикализации», продолжение старых радикальных атеистических тезисов об отсталости и тёмности религии и её несовместимости с наукой, рационализмом, прогрессом.

Высказывания Бортко идеально встраиваются в русло западной политики по информационно-политической дискредитации Русской православной церкви, отмене Русского мира и русской культуры. Настолько идеально, что возникает вопрос – это действительно «Взгляд из Петербурга», а не из Брюсселя? Запад пытается бороться с влиянием и развитием Русской Церкви как с одной из исторических цивилизационных опор российской государственности. Нет русской культуры без православия, не существует. Нет русской государственности без православия, не существует.

Бортко отрицает особую роль православия в становлении и укреплении традиционных ценностей, которые являются одной из основ национальной безопасности, о чем говорится в Стратегии национальной безопасности, подписанной Путиным летом 2021 года.

По сути, Бортко подвергает критике всю внутреннюю политику, которую выстраивал Путин в течение четверти века.

Тезисы Бортко являются легальными по риторике, но весьма радикальными по содержанию, так как призывают государство не опираться на Церковь и традиционные конфессии в ключевой момент современной российской истории – борьбы с коллективным Западом за суверенитет страны.

Это не что иное, как попытка либерального идеологического реванша в России в преддверии победы в войне. Попытка подорвать конструкцию консенсуса власти и народа, одна из основ которого опирается на традиционные религии России, особенно на Православную Церковь.

С таких безответственных выступлений и начинаются эпохи больших религиозных гонений и преследований верующих.

Если раньше храмы взрывали или превращали в атеистические музеи и склады, то Бортко предлагает запретить публичные проявления религиозности, выкорчевать религиозные символы и смыслы, а, главное – убрать религиозную мотивацию из жизни наших людей, а российские суды превратить в языческие храмы, где будут совершаться службы богине Справедливости.

Итак, идеал преемника, его политическое и идеологическое лицо выписаны у Бортко весьма четко: авторитарен, технократичен, безбожен. Под этот портрет идеально подходят и Троцкий, и Пестель, и Робеспьер…

Нам остается лишь одно: предупредить общество об угрозе и использовать публичные средства для ее предотвращения.

В ситуации войны обеспечение тыла является важнейшим условием победы. Идеологические конструкции Владимира Бортко в нынешних обстоятельствах и есть подрыв тыла.