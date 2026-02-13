Кремлевские повара решили приготовить на Масленицу черные блинчики с крабом

Tекст: Дарья Григоренко

В этом году посетителей порадуют новинками: в меню впервые появятся черные блинчики с камчатским крабом и щучьим муссом. Также будут блинчики с тартаром из компрессионного огурца с мисо-сметаной, с лососем шеф-посола, а среди сладких – тыквенный блин с апельсиновым кремом и карамельной грушей, передает ТАСС.

«В ресторане комбината питания «Кремлевский» будет представлено уникальное блинное меню от шеф-повара: черные блинчики с камчатским крабом и тартаром из компрессионного огурца с мисо-сметаной, черные блинчики с лососем шеф-посола и щучьим муссом, а также тыквенный блин с апельсиновым кремом и карамельной грушей», – сообщили в пресс-службе Управделами.

Среди других новинок в этом году – овощные и гречневые блинчики, Московские блинчики с припеком из бекона, шоколадные блинчики и блинные роллы с солеными и сладкими начинками. При этом классические кружевные блинчики со сметаной, сгущенным молоком и красной икрой останутся в меню.

Кафе, рестораны и столовые комбината питания «Кремлевский» расположены в зданиях Администрации президента, правительства и парламента. На Масленицу в этих заведениях появятся тематические станции в русском стиле, где будут готовить блины с разнообразными начинками: слабосоленый лосось с крем-чизом, жульен с курицей и грибами, а также сладкие варианты – с творогом, бананом и шоколадом.

В прошлом году за праздничную неделю в заведениях «Кремлевского» испекли не менее 45 тыс. блинов.

Ранее сообщалось, что ингредиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Масленичная неделя в 2026 году начнется 16 февраля и закончится 22 февраля.