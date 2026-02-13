Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
Минобороны Финляндии заявило о появлении в стране подразделения связи НАТО
Подразделение системы связи и информации НАТО появится в Финляндии, в него войдут порядка 60 человек, сообщило минобороны республики.
Подразделение системы связи и информации НАТО будет создано в Финляндии, сообщает РИА «Новости». В подразделение войдут порядка 60 человек, а финансирование обеспечит общий бюджет альянса.
Как отмечает финское минобороны, решение о размещении Deployable CIS Module – развертываемого модуля связи и информации – было одобрено НАТО. Структура станет частью Группы систем связи и информации НАТО (NCISG).
Задача нового подразделения – предоставление систем связи и информации для поддержки управления силами альянса на территории Финляндии.
