Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Глава ЛНР почтил память освободителей Ворошиловграда
Глава ЛНР Пасечник почтил память освободителей Ворошиловграда
Памятный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков, прошел в сквере имени 9 Мая.
В мероприятии приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства, Народного совета, администрации города, священнослужители, военные и общественники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе митинга участники возложили цветы к братской могиле советских солдат, почтили память героев Великой Отечественной войны. Пасечник поздравил жителей с годовщиной освобождения. «От всей души поздравляю луганчан с праздником – 83-й годовщиной освобождения Ворошиловграда от оккупантов… Чтя память советских солдат, мы приносим клятву – повторить такой же подвиг и сохранить независимость и свободу нашей Родины», – заявил он.
Глава ЛНР также провел параллель между подвигом освободителей 1943 года и событиями 2014 года, подчеркнув, что сегодня жители региона продолжают отстаивать свободу с оружием в руках. По его мнению, нынешние поколения не подведут своих предков, и победа будет за народом ЛНР.
Участники мероприятия отметили, что память о подвигах прошлого помогает выдерживать испытания настоящего. Участник кадрового проекта «Герои Луганщины» Владимир Бобцов подчеркнул, что освобождение столицы в 1943 году стало одним из значимых событий для региона, а память о героях вдохновляет на победу в ходе спецоперации.
Валерий Татаренко, также участник проекта, рассказал о своем дедушке-фронтовике и о личном опыте участия в СВО на Украине. По его словам, именно память о предках мотивирует нынешнее поколение защищать свободу и независимость России.