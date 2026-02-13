  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    Пашинян превращает Армению в зону ядерного эксперимента
    Польша и Литва объявили о создании полигона НАТО в Сувалкском коридоре
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине
    Мерц признал преимущество России над ЕС
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Министр обороны Франции: Европа должна готовиться к интенсивному конфликту
    В Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    13 февраля 2026, 20:46

    Глава ЛНР почтил память освободителей Ворошиловграда

    Глава ЛНР Пасечник почтил память освободителей Ворошиловграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Памятный митинг, посвященный 83-й годовщине освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков, прошел в сквере имени 9 Мая.

    В мероприятии приняли участие глава ЛНР Леонид Пасечник, представители правительства, Народного совета, администрации города, священнослужители, военные и общественники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе митинга участники возложили цветы к братской могиле советских солдат, почтили память героев Великой Отечественной войны. Пасечник поздравил жителей с годовщиной освобождения. «От всей души поздравляю луганчан с праздником – 83-й годовщиной освобождения Ворошиловграда от оккупантов… Чтя память советских солдат, мы приносим клятву – повторить такой же подвиг и сохранить независимость и свободу нашей Родины», – заявил он.

    Глава ЛНР также провел параллель между подвигом освободителей 1943 года и событиями 2014 года, подчеркнув, что сегодня жители региона продолжают отстаивать свободу с оружием в руках. По его мнению, нынешние поколения не подведут своих предков, и победа будет за народом ЛНР.

    Участники мероприятия отметили, что память о подвигах прошлого помогает выдерживать испытания настоящего. Участник кадрового проекта «Герои Луганщины» Владимир Бобцов подчеркнул, что освобождение столицы в 1943 году стало одним из значимых событий для региона, а память о героях вдохновляет на победу в ходе спецоперации.

    Валерий Татаренко, также участник проекта, рассказал о своем дедушке-фронтовике и о личном опыте участия в СВО на Украине. По его словам, именно память о предках мотивирует нынешнее поколение защищать свободу и независимость России.

    13 февраля 2026, 00:57
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    Внешний долг России впервые за 20 лет превысил 61 млрд долларов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые за 20 лет сумма внешнего государственного долга России оказалась выше 61 млрд долларов, что отражено в новых данных Минфина.

    По состоянию на 1 февраля 2026 года, государственный внешний долг России составил 61,97 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина.

    Это произошло впервые с 2006 года, когда показатель составлял 76,5 млрд долларов. На 1 января 2007 года внешний долг снизился до 52 млрд долларов и с тех пор не превышал отметку в 60 млрд долларов, отмечается в материалах финансового ведомства.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что государственный долг России не должен превышать 20% от ВВП, называя это преимуществом национальной экономики.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года сообщалось, что долг России снизился до 14% от ВВП. Силуанов ранее пояснил зависимость курса рубля от размера процентных ставок. Президент России Владимир Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое.

    12 февраля 2026, 22:45
    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта

    В России изменятся правила заселения в гостиницы с 1 марта 2026 года

    Новые правила бронирования гостиниц в России вступят в силу 1 марта
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    С марта российские гостиницы, согласно постановлению правительства № 1912 от 27.11 2025 года, обязаны ждать заселения гостей сутки, а отмена брони до заезда позволит вернуть оплату полностью.

    Документ правительства России, представленный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает единые правила бронирования для гостиниц, баз отдыха и кемпингов.

    С 1 марта гостиницы обязаны сохранять бронь за гостем в течение суток с момента планируемого заселения до расчетного часа следующего дня, и только после этого могут отменить бронирование, сказано в документе.

    Ранее действовало «негарантированное бронирование», при котором туристу нужно было заехать до определенного часа, иначе бронь автоматически аннулировалась, напомнило РИА «Новости». Теперь отмена брони урегулирована в пользу клиента: при отказе до дня заезда деньги возвращаются полностью, а при позднем отказе или неявке удерживается стоимость только одних суток.

    Гостиницы могут отказать в предоставлении номера в одностороннем порядке только при условии полного возмещения убытков гостю. В договоре бронирования теперь указываются точная площадь номера, условия бронирования, сроки отмены и условия возврата предоплаты.

    С осени 2025 года россияне могли заселяться по загранпаспорту, а с января 2026 года – по водительским правам. Все средства размещения должны быть включены в специальный реестр, иначе забронировать номер через агрегатор будет невозможно. Это решение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Ульяна Никонова отметила, что сдача дачных домов в аренду посуточно или на длительный срок не запрещена. Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс. Путешествия». Финансовые организации стали чаще блокировать переводы граждан за туристические путевки с начала года, из-за того, что банки считают  такие операции подозрительными.


    12 февраля 2026, 14:44
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 22:40
    Мэр города в Пензенской области уволилась после скандала с сертификатами на жильё

    Мэр Сердобска уволилась после скандала c выдачей сертификатов на жильё мигрантам

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Сердобска Пензенской области Марина Ермакова объявила 12 февраля о решении уйти в отставку после скандала с выдачей сертификатов на жильё семьям мигрантов. Ранее глава города выложила в соцсетях фото с обладателями сертификатов и, по ее словам, не ожидала такой волны критики.

    «Считаю необходимым высказаться по поводу событий последних двух дней. Уровень давления на меня в соцсетях перешёл все мыслимые границы <...> Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», – сообщила она в Telegram-канале.

    Ермакова уточнила, что тысячи комментариев в её канале и их авторы, не имеют отношения ни к городу Сердобску, ни к региону. В личных сообщениях – оскорбления, угрозы, клевета.

    «Распространение заведомо ложных сведений, касающихся в том числе моей личной жизни. Всё это разлетелось по сети интернет», – добавила экс-мэр города.

    Она призналась, что ей стало страшно от травли, масштабы которой невозможно представить.

    «И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, – значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью  прокуратуры, следственных органов и суда», –  пообещала Ермакова.

    Ситуация в Сердобске заинтересовала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил проверить возможные нарушения при выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционной историей в Пензенской области.

    «В сети Интернет сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией двух жилищных сертификатов семьям мигрантов в городе Сердобск Пензенской области. Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую. В СУ СК России по Пензенской области организована процессуальная проверка», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю. Хуснуллин заявил о падении доли рыночной ипотеки до исторического минимума.

    13 февраля 2026, 00:15
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшее время окно переговоров о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться, так как американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборные игры и может даже передумать пытаться добиться мира в украинском конфликте, пишет The Atlantic.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает это и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца, пишет журнал  The Atlantic, представители которого побывали в офисе Зеленского.

    «Украинцы практически отказались от своих прежних требований о привлечении к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически где угодно, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области», – заявил один из сотрудников офиса Зеленского журналистам.

    При этом журнал отмечает главное качество Зеленского, которым он зачастую бравирует: «Зеленский демонстрировал качество, которое было неотъемлемой частью его характера на протяжении многих лет, даже десятилетий, его упрямую, порой капризную привычку сопротивляться внешнему давлению».

    Поэтому журнал отмечается, что при всем понимании ситуации и призывах к Трампу, Зеленский выступает за отсутствие договоренности, чем соглашение на плохих условиях.

    «Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую», – добавил источник журнала.

    13 февраля 2026, 16:52
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Умеров объявил состав украинской делегации на переговоры в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    13 февраля 2026, 02:45
    В Волгоградской области при атаке дронов ВСУ пострадали дети

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения ПВО отражают массовую террористическую атаку БПЛА на территорию Волгоградской области, которые атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры, приводит слова губернатора региона Андрея Бочарова пресс-служба администрации.

    «Отмечаются повреждения частных домовладений в Волгограде и прилегающих к городу муниципальных образованиях. Значительно пострадал жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, госпитализирован мальчик 12 лет. В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    По словам главы региона, он распорядился привести в готовность пункты временного размещения. Оперативные службы и муниципальные образованиям проведут работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий и помощи пострадавшим.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бочаров сообщал, что жителей Котлубани начали эвакуировать из-за угрозы детонации в связи с пожаром на объекте Минобороны. Возгорание произошло после ракетной атаки. Силами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией. Для жителей города Волжского Волгоградской области после атаки дрона развернули ПВР.


    12 февраля 2026, 21:04
    Бывшую дальневосточную чиновницу задержали за создание криптопирамиды

    Экс-заммэра города Арсеньева задержали за криптопирамиду на 25 млн рублей

    Бывшую дальневосточную чиновницу задержали за создание криптопирамиды
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшую заместительницу мэра Арсеньева в Приморье заключили под стражу по подозрению в обмане россиян на 25 млн рублей через финансовую криптопирамиду.

    В Приморье задержали бывшую заместительницу мэра города Арсеньева, которую подозревают в мошенничестве на сумму свыше 25 млн рублей, передает РИА «Новости». По данным правоохранительных органов, экс-чиновница организовала финансовую пирамиду под видом криптобиржи. «Бывшая заместитель мэра города Арсеньева задержана в Приморье по подозрению в мошенничестве и обмане россиян на более 25 млн рублей на мнимой криптобирже», – сообщил источник агентства.

    По версии следствия, схема действовала с 2015 по 2023 год, когда подозреваемая еще была муниципальной служащей. Она убеждала знакомых в наличии доступа к криптобирже, которая на деле оказалась финансовой пирамидой OneCoinLimited. Женщина знала, что вложенные средства нельзя конвертировать в реальную валюту.

    Получив от людей деньги, фигурантка открывала криптокошельки, но доступ к ним оставляла только себе. Таким образом она скрывала как сведения о реальном доходе, так и сам факт получения прибыли от вовлечения в пирамиду новых участников. На уловки мошенницы попались не менее 40 жителей региона.

    На данный момент официально потерпевшими признаны более 20 человек, а общий ущерб превысил 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил бывшую чиновницу под стражу на два месяца.

    Полиция просит других возможных пострадавших, которые еще не обращались с заявлениями, связаться с правоохранительными органами. Это можно сделать по телефонам: 8(42361)42578 и 8(42361)44503. Расследование продолжается. Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика задержали по делу о взятке.

    13 февраля 2026, 19:12
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    13 февраля 2026, 16:44
    Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме

    СК: Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявят обвинение в теракте

    Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обвинение в совершении теракта предъявят четверым участникам дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Петренко пояснила, что речь идет о Любомире Корбе, Викторе Васине и Павле Васине, а также о Зинаиде Серебрицкой, которой обвинение будет предъявлено заочно, передает РИА «Новости».

    «С учетом общей картины преступления и указанных обстоятельств следствие предъявляет обвинение в совершении террористического акта (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ) Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно», – сказала она.

    Во вторник Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую.

    Напомним, 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    В медицинских кругах рассказали, что Алексеев продолжает лечение под пристальным наблюдением специалистов, его здоровье остается стабильным.

    13 февраля 2026, 19:20
    Мерц признал преимущество России над ЕС

    Мерц заявил о военном и политическом превосходстве России над Евросоюзом

    Мерц признал преимущество России над ЕС
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что несмотря на экономическое превосходство, Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Россия превосходит Евросоюз, несмотря на значительную разницу в экономических возможностях, передает РИА «Новости».

    «ВВП Европейского союза почти в десять раз выше (по сравнению с Россией – ред.). И все же сегодня Европа не в десять раз сильнее России», – заявил Мерц на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

    Мерц подчеркнул, что Евросоюз недостаточно эффективно использует свои военные, политические, экономические и технологические ресурсы. По его мнению, для изменения ситуации европейским странам нужно изменить подход и «переключить сознание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц намерен отомстить французскому президенту Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации активов России.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что ни Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. До этого Мерц говорил о готовности к переговорам с Россией.

    13 февраля 2026, 18:27
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    Верховный муфтий России Таджуддин предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Сафа Таджуддин предложил перенести молельные комнаты из многоквартирных домов в общественные места, такие как торговые центры и магазины.

    «Во многих странах это решается так – в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4–5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают», – сказал он в беседе с РБК.

    По словам Таджуддина, жители домов обоснованно выражают недовольство по поводу молельных комнат в жилых зданиях, и подобные претензии он считает понятными. Он подчеркнул, что простыми ограничениями ситуацию решить не получится.

    Глава ЦДУМ считает, что власти и представители бизнеса должны предусмотреть создание небольших молельных комнат в общественных пространствах. Он отметил, что речь идет о помещениях на несколько человек, где не будет массовых собраний. Такая мера, по мнению религиозного лидера, поможет снизить напряженность среди жильцов, ведь сейчас верующие нередко используют квартиры для проведения молений.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий «молельные комнаты» в многоквартирных домах.

    Напомним, Таджуддин призвал избегать показного намаза на публике.

    12 февраля 2026, 23:03
    Силами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией
    Силами ПВО за три вечерних часа уничтожено более 65 дронов ВСУ над Россией
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны в мессенджере Max, силами ПВО за три вечерних часа четверга было уничтожено более 66 дронов ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 43 дрона было сбито над территорией Ростовской области, 20 беспилотников уничтожили над Курской областью, два БПЛА –над Белгородской и один дрон сбили над Волгоградской областью.

    Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили девять украинских БПЛА над тремя регионами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг над Россией уничтожили 106 дронов ВСУ.


    13 февраля 2026, 02:30
    Уволившаяся мэр Сердобска выдала жилищные сертификаты мигранту-двоеженцу

    Tекст: Катерина Туманова

    Экс-мэр Сердобска 10 февраля вручила «молодым семьям» сертификат на жильё: на фото с мэром – две женщины в окружении детей, одна – родом из Киргизии, другая – из Таджикистана, отца на фото нет, он на работе, он у детей и жён один.

    Оказалось, что сертификаты получили жены 34-летнего уроженца Таджикистана, который давно проживает в России и получил российское гражданство, выяснило ИА «Регнум».

    Женщины на фото – 32-летняя уроженка Киргизии и 30-летняя уроженка Таджикистана, тоже стали гражданками России и живут в Сердобске на соседних улицах. У обеих дети от мужчины, рожденные с разницей в месяц.

    Местные жители не раз замечали, как мужчина одновременно гуляет по городу с обеими женами и их детьми.

    Источник агентства добавил: согласно выпискам из электронных архивов, обе женщины числятся супругами уроженца Таджикистана, но состоят ли они в официальном браке по законодательству России – не известно.

    Есть данные, что одна из женщин переехала из Киргизии в Москву в 2017 году с целью поиска работы, а позже переехала в Пензенскую область, вторая переехала из Таджикистана в 2018 году. У одной из них минимум трое детей – два мальчика трех и пяти лет и девочка девяти лет. У всех детей одинаковые фамилии и отчества, которые совпадают с фамилией и именем мужчины.

    Уроженец Таджикистана живет в России с 2009 года, а с 2009 по 2012 годы он работал в администрации города Сердобска, как и его родственники. По последней информации, сейчас мужчина работает водителем такси, сообщил источник.

    После вручения жилищных сертификатов этим «молодым семьям» на экс-мэра Сердобска обрушилась волна гнева и оскорблений. В гневных замечаниях и вопросах жители Сердобска напоминали главе администрации о том, что в городе немало коренных жителей, которые годами стоят в очереди на улучшение жилищных условий, тогда как «новые россияне» проскакивают в этой очереди раньше.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить возможные нарушения при выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционной историей в Пензенской области.

    Напомним, ранее мэр города Сердобска в Пензенской области уволилась после скандала с сертификатами на жильё.

    13 февраля 2026, 16:04
    Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции

    Набиуллина: В 2025 году цены на жилье в России увеличились на 8,7%

    Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году цены на жилье в стране выросли на 8,7%, что оказалось выше уровня инфляции.

    Она добавила, что Банк России не зафиксировал значительного роста спроса на рыночную ипотеку в конце 2025 года, передает ТАСС. Ускорение отмечалось только по льготной ипотеке, отметила Набиуллина.

    Ранее эксперт спрогнозировал рост цен на жилье до 15% в 2027 году.

    В декабре глава Минстроя сообщил о падении продаж жилья в России.

    13 февраля 2026, 15:56
    Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas
    Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas
    @ IMAGO/JOERAN STEINSIEK/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas, ведомство заявило, что меры затронули только некоторые партии продукции бренда, для которых не были предоставлены необходимые документы.

    Росаккредитация опровергла сообщения ряда СМИ о полном запрете параллельного импорта продукции под брендом Adidas. В заявлении пресс-службы ведомства подчеркивается, что речь идет не о запрете импорта, а о блокировке отдельных партий товара. Причиной блокировки стало отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям.

    Ранее в пятницу Telegram-каналы сообщили, что Росаккредитация якобы аннулировала как минимум десять сертификатов на оригинальные обувь и одежду Adidas. В публикациях утверждалось, что под угрозой оказались также бренды Nike, Reebok и Puma.

    В Росаккредитации пояснили: «В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о запрете параллельного импорта в Россию продукции под брендом Adidas, Росаккредитация подчеркивает, что речь идет исключительно о блокировке отдельных партий товара, заявленного как продукция Adidas, причем по совершенно законным основаниям: на него отсутствовали документы подтверждения соответствия».

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, в России запретили продажу спортивных товаров Adidas из-за аннулирования сертификатов соответствия.

    Ранее Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия для двух марок веганских котлет. А премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации обозначил приоритет контроля за качеством товаров в электронной торговле.


    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики

    Сотни евро – десятки тысяч рублей – теперь ежемесячно платят жители Прибалтики за отопление своих скромных квартир. Но даже при этом холодно даже в государственных учреждениях – например, один из депутатов эстонского парламента жалуется, что «чувствует себя, как француз под Москвой». Такой стала цена, которую прибалтийские страны платят за отказ от российского топлива. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

