Hоссияне смогут заселяться в гостиницы через Max c 1 марта 2026 года

Tекст: Денис Тельманов

С 1 марта 2026 года россияне получат возможность заселяться в гостиницы, используя паспортные данные через платформу Max, передает РИА «Новости».

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина уточнила, что для идентификации будет использоваться цифровой ID, созданный на платформе Max, доступный для граждан старше 18 лет.

С 1 апреля 2026 года для заселения также можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги». В цифровом ID содержится электронная версия удостоверения личности, в которой отображаются только необходимые сведения: ФИО, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, место регистрации, биометрия. Сведения предъявляются выборочно в зависимости от ситуации.

«Скоро его можно будет предъявить в гостинице, а в перспективе это распространится на медицину и транспорт, где QR-код упростит идентификацию без риска потери документа», – рассказала депутат.

С конца 2025 года цифровой паспорт начали принимать для повторных визитов в банках, страховых компаниях и МФЦ, если не требуется оригинал бумажного паспорта.

QR-код можно использовать только в случаях, определенных постановлением правительства от 19 сентября 2025 года; в других случаях бумажный паспорт остается обязательным.

Цифровой документ не подойдет для первичного открытия банковских счетов, нотариальных действий, сделок с недвижимостью, выдачи доверенностей, наследственных дел, судебных процессов, получения загранпаспорта, трудоустройства с проверкой документов, выезда за границу и некоторых медицинских процедур.

