  • Новость часаЖителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против кого создают «мусульманское НАТО»
    13 февраля 2026, 08:44 Мнение

    Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Россия делает ставку на промышленных роботов
    Рютте ошибочно приписал США характеристику России
    В Нигере объявили о начале войны с Францией
    Москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе

    Три влиятельных государства Востока с мусульманским большинством – Турция, Пакистан и Саудовская Аравия – настолько сблизились, что готовы оформить отношения в виде оборонительного альянса. Во всяком случае, об этом со ссылкой на источники сообщало агентство Bloomberg. Факт переговоров по соглашению об обороне с Исламабадом и Эр-Риядом публично подтвердил и глава МИД Турции Хакан Фидан. Между тем мотивы сторон для объединения в военный блок требуют уточнения. Их разбор был бы полезен, чтобы понять, против кого собрались дружить эти страны и как эта дружба повлияет на регион.

    Подтверждая факт переговоров с пакистанской и саудовской сторонами о возможном оборонном соглашении, глава турецкой дипломатии не просто подтвердил тиражируемые в медиа слухи. Он привлек внимание к тому, как происходит перераспределение сил на Ближнем Востоке. Именно от этого будет зависеть общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    В любом случае зафиксируем: разговоры о «мусульманском НАТО» развиваются на фоне нескольких международных обстоятельств. Гарантии безопасности со стороны США явно представляются игрокам более чем условными, региональные конфликты остаются неразрешенными, а старые представления о сдерживании больше не работают. В этом Исламабад, Эр-Рияд и Анкара могли убедиться и по итогам 12-дневной войны Израиля с Ираном, и в результате тлеющего ближневосточного конфликта, затронувшего в разной степени, помимо Газы, Йемен, Ливан, Сирию, Египет, Иорданию. Да что там Ближневосточный регион – под угрозу была поставлена мировая торговля. Даже перечисленных поводов к объединению – более чем достаточно. По-настоящему масштабные задачи легче решать сообща.

    Для Анкары отправной точкой к переговорам стало саудовско-пакистанское соглашение об обороне, подписанное в сентябре 2025 года. Оно формализовало десятилетия тесного военно-технического сотрудничества Исламабада с Эр-Риядом. Пакт рассматривал агрессию против одной из сторон как общую угрозу, но, что особенно важно, избегал формулировок об автоматическом применении военной силы или о необходимости создания интегрированных структур командования. Иными словами, документ скорее отсылал к взаимной обороне в общих чертах, чем к инструкции с определенным порядком действий и расписанными ролями, как в НАТО.

    Тем временем потенциальное участие Турции, обладающей второй по величине армией в НАТО и развитым ВПК, расширило бы эту структуру от двустороннего измерения до трехстороннего. Как отмечает турецкое издание Daily Sabah, для Анкары смысл подключения к формату заключается не столько в юридических положениях, сколько в важном сигнале для региональных и внерегиональных игроков: три устойчивых государства с мусульманским большинством, каждое со своими преимуществами, изучают способы координации и соотнесения интересов безопасности, не отказываясь при этом от автономии по ряду вопросов.

    То есть для турок привлекательность идеи – в отсутствии сковывающих обязательств, как раз по саудовско-пакистанской модели. Присоединение к этой системе безопасности позволит Турции расширить свое региональное присутствие, усилить сдерживание и застраховаться от неопределенности, не ставя под угрозу свои позиции в НАТО. Ведь номинально от прорубания окна в Европу турки не отказываются. Они помнят, что подавляющее большинство стран Евросоюза, в который они стремятся, находятся под зонтиком блока. Львиная доля внешнеторгового оборота республики, по данным Евростата, приходится на Европу. Перспектива быть восточными аутсайдерами им не улыбается.

    Что же касается Пакистана, то он сегодня выглядит едва ли не самым заинтересованным в участии в мусульманском альянсе, поскольку тем самым усилит позиции в потенциальном конфликте со своим вечным противником – Индией. К тому же пакистанцы уже активно сотрудничают с Турцией в рамках военно-морских программ, модернизации самолетов, совместных учений и инициатив по совместному производству оружия. Пакистан для турок – привычный и испытанный партнер в сфере обороны. Будучи ядерной державой с развитыми вооруженными силами и растущим сектором экспорта оборонной продукции, Исламабад обеспечивает надежность сдерживания и то, что военные называют «оперативной глубиной». Его растущие география и масштабы экспорта вооружений на Ближнем Востоке и в Африке носят не только коммерческий, но и стратегический характер, укрепляя долгосрочные отношения с партнерами в сфере безопасности.

    Для Саудовской Аравии логика столь же прагматична. Эр-Рияд больше не довольствуется исключительно реактивной позицией в сфере безопасности. В рамках своей программы социально-экономических реформ «Видение 2030» королевство стремится к стратегической автономии, диверсифицированным партнерствам и возможности влиять на региональную конъюнктуру, а не зависеть от внешних гарантий. Укрепление оборонных связей с Пакистаном и потенциальное вовлечение Турции в эту орбиту служит этим целям. Показательно, что на международной выставке вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии Турция заявила о себе почти с тремя десятками концернов. В Эр-Рияд турки привезли целый портфель готовых решений – от авиации и дронов до ракетной техники.

    Надо сказать, за последние пять лет Турция практически полностью восстановила связи с Эр-Риядом после периода резкого похолодания и разрыва на фоне дела Джамаля Хашогги в 2018 году. Эта перезагрузка отражает горький урок десятилетия после Арабской весны: попытки игроков изолировать друг друга принесли им лишь значительные экономические и стратегические издержки. К слову, недавно турецкий лидер Эрдоган заявил то, что еще три года назад показалось бы сторонам немыслимым: едва ли не главный проект Турции в сфере ВПК – национальный истребитель пятого поколения TF-X KAAN – теперь будет производиться в рамках совместного проекта с Саудовской Аравией. По словам турецкого президента, сотрудничество предполагает не только экспорт, но и участие саудовской стороны в производственном процессе.

    Таким образом, судя по всему, речь идет о создании гибкой платформы безопасности, которую можно задействовать больше в политических, чем в военных целях. Критики же поспешили представить предполагаемое объединение как антиизраильскую или антиэмиратскую ось. Подобная интерпретация упускает из виду нюансы. Анкара, Эр-Рияд и Исламабад заинтересованы в сохранении рабочих отношений с широким кругом региональных игроков, включая Абу-Даби. Экономическая взаимозависимость, инвестиционные потоки и дипломатическое балансирование делают открытую конфронтацию маловероятной.

    Переговоры о формировании альянса больше напоминают попытки игроков защититься от нарастающей региональной нестабильности и стратегического вакуума. А ведь он точно будет нарастать, особенно при реализации американцами нежелательного и для России сценария по смене режима в Иране. Так или иначе, в сложившихся условиях важнее всего – политический посыл: региональные державы все чаще готовы координировать свои действия между собой, а не полагаться исключительно на внешних гарантов.

    Пока Анкара, Эр-Рияд и Исламабад изучают одну конфигурацию, другие державы незаметно формируют свою собственную. Индия и ОАЭ подписали соглашение о намерениях по углублению сотрудничества в области обороны и безопасности, включая промышленное сотрудничество и морскую безопасность.

    Вместо одного доминирующего альянса регион становится свидетелем появления параллельных систем безопасности, которые пересекаются, являются гибкими и формируются национальными интересами, а не идеологией. Время покажет, нейтрализуют ли эти механизмы друг друга или же будут сосуществовать, конкурировать или даже пересекаться во все более фрагментированном региональном ландшафте безопасности. Но однозначно общая тенденция отвечает ключевым нарративам российской политики.

    Другие материалы автора

    Главное
    На Московской железной дороге произошел сбой в движении поездов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Введение «белых списков» Starlink ударило по украинским военным
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    В СПЧ призвали Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата
    На Украине решили запретить печатную продукцию на русском языке
    Девочек из Петербурга начали искать в секте «Царская империя»

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков

    Российские правоохранители фиксируют участившиеся случаи социально опасных действий, диверсионно-террористических актов, совершаемых подростками. Эксперты отмечают, что за большинством инцидентов стоят украинские спецслужбы, ведущие обработку молодежи через соцсети и мессенджеры. При этом российским силовым структурам удается предотвращать кратно больше преступлений еще на стадии подготовки, поэтому громкие случаи остаются редкими исключениями. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас

    Проведение выборов на Украине в условиях боевых действий «определенно не является хорошим решением». Так глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Киеве якобы начали планировать электоральные процессы после требования США провести голосование до 15 мая. Когда же на Украине все-таки состоятся выборы и почему Каллас выступает против их проведения? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации