Турция прекратила расследование убийства Джамаля Хашогги

Стамбульский суд постановил прекратить слушания по делу расследования убийства журналиста Washington Post в Генеральном консульстве Саудовской Аравии Джамаля Хашогги и передать имеющиеся данные в судебные инстанции Саудовской Аравии.

В деле об убийстве саудовского журналиста в Стамбуле фигурирует 26 подсудимых. Фигуранты дела, в отношении которых был выдан ордер на арест, скрываются от правосудия. На последнем заседании 11-го суда Стамбула по особо тяжким преступлениям, ни один из 26 ответчиков не присутствовал. Обвиняемых в суде представляли адвокаты, назначенные Коллегией адвокатов Стамбула, передает агентство Anadolu.

Уточняется, что на слушании присутствовала истец – невеста журналиста Дженгиз и ее адвокат.

В начале марта в ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца Мухаммеда бен Салмана за его «причастность» к убийству Хашогги.

До этого пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN заявила, что США обладают «более эффективными способами», чем санкции против наследного принца Саудовской Аравии. При этом в 2018 году Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогги именно на саудовского принца.

Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашогги пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашогги задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.

Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогги к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашогги, назвала фарсом вынесенный приговор.