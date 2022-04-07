Турция прекратила расследование убийства Джамаля Хашогги

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7 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров: Киев отходит от стамбульских предложений, убрав из них Крым
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Сегодня Россия сражается не с Украиной или украинцами, а с идеологией «украинства». Что такое украинство? Это идея того, что в центре Европы существует народ, имеющий особые права. Этому народу все должны.
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После холодной войны Европа и США заняли для нас настолько доминирующее положение, что необходимые размеры дипломатического присутствия превысили любые разумные пределы.
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Жириновский оказался человеком с государственным мышлением, вполне взвешенным аналитиком, прагматиком политической жизни. Это было удивительно, поскольку слабо стыковалось с экранным образом.
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Турция прекратила расследование убийства Джамаля Хашогги
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Стамбульский суд постановил прекратить слушания по делу расследования убийства журналиста Washington Post в Генеральном консульстве Саудовской Аравии Джамаля Хашогги и передать имеющиеся данные в судебные инстанции Саудовской Аравии.
В деле об убийстве саудовского журналиста в Стамбуле фигурирует 26 подсудимых. Фигуранты дела, в отношении которых был выдан ордер на арест, скрываются от правосудия. На последнем заседании 11-го суда Стамбула по особо тяжким преступлениям, ни один из 26 ответчиков не присутствовал. Обвиняемых в суде представляли адвокаты, назначенные Коллегией адвокатов Стамбула, передает агентство Anadolu.
Уточняется, что на слушании присутствовала истец – невеста журналиста Дженгиз и ее адвокат.
В начале марта в ООН призвали США ввести санкции против саудовского принца Мухаммеда бен Салмана за его «причастность» к убийству Хашогги.
До этого пресс-секретарь президента США Джен Псаки в эфире телеканала CNN заявила, что США обладают «более эффективными способами», чем санкции против наследного принца Саудовской Аравии. При этом в 2018 году Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогги именно на саудовского принца.
Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашогги пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашогги задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.
Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогги к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашогги, назвала фарсом вынесенный приговор.
Блинкен заявил о «фундаментальной проблеме» СБ ООН из-за России
По версии госсекретаря США Энтони Блинкена, президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что с СБ ООН «есть проблема».
Блинкен заявил, что «есть фундаментальная проблема». По его утверждению, Россия, будучи постоянным членом СБ ООН, должна «поддерживать международные мир и безопасность», но якобы «грубо нарушает» их «своей агрессией в отношении Украины», передает ТАСС.
При этом Блинкен считает, что «ООН в целом мощно объединилась в поддержку Украины». По его мнению, «ООН как таковая активизируется», но «у самого СБ есть проблема, которая является настоящим вызовом». Блинкен заявил, что «проблема будет оставаться», пока «Россия не будет действовать как ответственный член этого совета».
Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет. Зеленский предложил ООН самораспуститься, если организация не примет меры для отстранения России от принятия решений, касающихся конфликта на Украине.
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Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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США приняли решение ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
Американская администрация вводит полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка, сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.
По его словам, США пытаются вызвать финансовые потрясения, отрезав крупнейшие банки России и ее ЦБ от ведения бизнеса с США, заморозив активы, передает ТАСС.
«И сегодня мы резко усиливаем финансовый удар, вводя полные блокирующие санкции против крупнейшего финансового института России Сбербанка и ее крупнейшего частного банка Альфа-банка», – сказал чиновник.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
Стало известно о планах новых санкций США против России
Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий, говорится в справке Белого дома.
США планируют ввести «полные блокирующие санкции в отношении имеющих жизненно важное значение крупных российских государственных предприятий», передает ТАСС со ссылкой на документ.
Американский минфин опубликует список 7 апреля.
Санкции вводятся в отношении не всех крупных госпредприятий России, они не распространяются на компании в энергетическом секторе, заявил представитель американской администрации высокого ранга.
«Речь не идет обо всех [крупных] российских принадлежащих государству предприятиях. <...> И речь не идет об энергетике. Это не будут принадлежащие государству предприятия энергетического сектора», – сказал он.
Ранее США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
Минюст США обвинил российского предпринимателя в обходе санкций
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Минюст США обвинил российского предпринимателя Константина Малофеева в нарушении санкций, заявил на брифинге генпрокурор США Меррик Гарланд.
По его словам, Малофеев находится под санкциями США с 2014 года в связи с Крымом. Американские власти называют его одним из главных источников финансирования пророссийских движений в Крыму и Донбассе. По оценке Минюста США, россиянин «пытался обойти санкции, прибегая к помощи сообщников для покупки и использования медиакомпаний в Европе», сообщает РИА «Новости».
Генпрокурор заявил, что в связи с вынесенными обвинениями власти США «экспроприировали миллионы долларов со счетов (Малофеева) в американском банке». Он пояснил, что средства являются доходами, якобы полученными в результате обхода введенных против него санкций.
Ранее сообщалось, что США введут санкции в отношении «взрослых детей» президента России Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также ряда членов Совета безопасности России.
США намерены мешать России обслуживать свой внешний долг
Администрация Соединенных Штатов предпринимает шаги, чтобы ограничить России доступ к долларам для осуществления выплат по долгам, сообщил представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном введению США новых санкций в отношении России.
«В понедельник мы лишили Россию возможности использовать замороженные средства ЦБ для осуществления выплат по долгам. И поэтому России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта. И России следует выбирать, как ей действовать дальше. Конечно, даже если Россия воспользуется другими источниками твердой валюты, чтобы сохранить [возможность оплаты] своих долговых обязательств, это приведет к сокращению ресурсов, доступных [президенту РФ Владимиру] Путину», – передает ТАСС его слова.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США при этом стыдят Европу рекордными доходами России.
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Посол России в США усомнился в готовности Украины к дипломатии
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Украинская кампания по дезинформации вызывает сомнения относительно готовности Киева к дипломатии, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса», учитывая, что Киев вбрасывает «бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях» российских военных. Антонов полагает, что властями Украины «движет не столько забота о мирном населении, сколько желание закрепить за собой образ «жертвы» и опорочить» Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.
Кроме того, он прокомментировал «статью The New York Times от 6 апреля с подтверждением подлинности видеоматериала, в котором украинские боевики хладнокровно убивают российских военнопленных». Антонов отметил «равнодушную реакцию американских властей со ссылкой на отсутствие подтверждения достоверности видеоролика». По его словам, «такой подход свидетельствует о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине». По мнению посла, отсутствие широкой огласки в США относительно публикации New York Times о видео с убийством военных России вызывает недоумение.
Антонов заявил, что американские санкции против «Сбербанка» и «Альфа-банка», «где большинство россиян хранят свои сбережения», являются прямым ударом по простым гражданам России. Кроме того, попытки США затруднить России обслуживание госдолга вызывают недоумение, сказал он. Посол «видит в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства».
Он отметил, что новыми санкциями Вашингтон «продолжает наносить ущерб мировой экономике», а также «подрывает возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству» с Россией и «оставляет иностранный бизнес без необходимых в нынешний период экономической турбулентности доходов».
Напомним, NYT признала, что видеозапись, на которой запечатлена расправа украинских военных над ранеными российскими солдатами, является подлинной. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова подтвердить подлинность видео.
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Китай пообещал «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань
В случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские власти нанесут «жесткий ответный удар», заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.
«Мы дадим жесткий ответный удар, будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», – передает ТАСС содержание распространенного заявления.
Политик подчеркнул, что прибытие Пелоси на Тайвань будет рассматриваться Пекином как нарушение принципа «одного Китая» и соответствующих китайско-американских договоренностей.
Ранее Минобороны Китая сделало строгое представление США из-за решения Белого дома одобрить поставку американского оружия Тайваню на сумму 95 млн долларов.
Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого он заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Байден предположил, что конфликт на Украине будет длительным
Происходящий на Украине конфликт может продолжаться долгое время, США и дальше будут поддерживать Киев, заявил президент США Джо Байден в среду, его выступление перед руководством американских профсоюзов транслировал Белый дом.
«Сегодня Киев все еще стоит, и это правительство [Украины] все еще руководит. Эта борьба еще далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время, но Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу. И я просто хочу, чтобы вы это знали. И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьезно», – цитирует его ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Байден подписал указ о запрете новых инвестиций в экономику России
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Глава американского государства Джо Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам, сообщил Белый дом.
Указ запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем». Услуги запрещено предоставлять «любым лицам», которые находятся в России. Также запрещаются «новые инвестиции» со стороны американских граждан, передает ТАСС.
Запрещены «одобрение, финансирование, оказание помощи или предоставление гарантий» со стороны лица из США для осуществляемых иностранцами транзакций в том случае, «если эти транзакции <…> были бы запрещены (указом) <…>, если бы осуществлялись лицом из США или на территории США».
Напомним, Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. В Белом доме сообщили, что США приняли решение ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Также США решили ввести санкции против членов Совбеза России. США намерены мешать России обслуживать свой внешний долг.
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США пообещали Киеву по 10 Javelin «на каждый российский танк»
Соединенные Штаты с союзниками планируют передать украинской стороне по 10 противотанковых комплексов Javelin на «каждый российский танк», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«США совместно со своими союзниками поставили или скоро поставят по 10 противотанковых комплексов на каждый российский танк, находящийся на Украине», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Борщ заявил, что украинским военным раздали гранатометы NLAW, но не показали, как ими пользоваться.
До этого сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
Эксперт объяснил рекордный рост антипатии к США среди россиян
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В последнее время США ведут себя как лидер той части западного мира, которая пытается разрушить нашу государственность, нашу экономику, превратить Россию в выжженную землю. Было бы странно, если бы русские в ответ выражали симпатию к США. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Шпунт, комментируя итоги соцопроса, согласно которым 71% россиян отрицательно относится к Соединенным Штатам.
«Обратите внимание, что ВЦИОМ задавал вопрос об отношении к США, а не к самим американцам, – так сказать, к простым «реднекам». Думаю, в таком случае цифра не была бы такой колоссальной», – считает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.
«США хотят уничтожить российскую экономику, сделать жизнь в России невыносимой, подчеркивает собеседник. Они намерены исключить Россию из мирового производства, из системы культурного и спортивного обмена. Короче говоря, согласно их планам, Россия должна превратиться в выжженную землю. Как же после этого русские должны относиться к Америке? Было бы странно, если бы они выражали ей симпатию», – отметил Шпунт.
«Я вообще удивлен, что о негативном отношении заявил только 71% опрошенных. Очевидно, пока обывателем это все еще не отрефлексировано», – предположил эксперт.
По мнению эксперта, большинство наших соотечественников видят, что США ведут атаку чуть ли не «на каждого русского человека». Среди вопиющих примеров русофобии Шпунт назвал отключение нашей страны от международной медицинской программы OncoAlert по оказанию срочной помощи детям из России с онкологическими заболеваниями, решение Международной федерации кошек запретить котам и кошкам из России участвовать в международных выставках и отмена курса о творчестве Достоевского в Миланском госуниверситете. «Чаще всего это происходит не по инициативе самих европейцев. Это происходит под давлением Вашингтона. США не скрывают этого, они подчеркивают этот факт с целью показать, что они по-прежнему управляют западным миром», – уверен собеседник.
Как следует из опроса ВЦИОМ, большинство россиян (71%) относятся к Соединенным Штатам плохо – и это рекордное количество с 1991 года. При этом почти половина (47%) относится к Штатам очень плохо, что также является наиболее высоким показателем за весь период мониторинга. О положительном отношении к США сообщили лишь 14% граждан. Наиболее позитивно к США россияне относились в начале 90-х годов (1991 г. – 83%).
Среди 14% респондентов, заявивших о симпатии к США, есть и «истеричная часть электората несистемной оппозиции», полагает Шпунт. «Это часть культурной и научной истероидной элиты, такие необольшевики. Эти люди неисправимы, для них Россия – это «совок» навсегда. Их логика примерно следующая: все, что плохо для «режима Путина», – хорошо для них. Все, кто против диктата США, должны исчезнуть с исторической сцены, а на этом месте потом возникнет новая «прекрасная Россия». К сожалению, такие люди есть в обществе всегда», – посетовал политолог.
США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа
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На отказ от закупки российских энергоносителей «потребуется время», заявил замдиректора национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
Сингх заявил, что американские власти «предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
По его словам, реализация подобных мер потребует времени, но «в конечном счете» Вашингтон собирается «лишить Россию любых доходов, которые она получает от поставок нефти и газа». Как заявил Сингх, эти доходы – «главные доходы, которые остались у России», передает РИА «Новости».
«Мы полагаем, что со временем нам удастся лишить Россию статуса ключевого поставщика энергоносителей. Мы работаем с Германией над тем, чтобы закрыть газопровод «Северный поток – 2», мы отрезали России доступ к необходимым технологиям в сфере энергетики», – заявил он.
Напомним, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в этом году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Байден: США собираются «задушить» развитие российской экономики
США при помощи своих санкций намерены задушить возможность российской экономики развиваться, заявил президент США Джо Байден на конференции по созданию торговых союзов.
«Мы собираемся задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы», – цитирует его РИА «Новости».
Как заявил Байден, санкционное давление на Россию продолжится.
Ранее стало известно, что Вашингтон планирует ввести ряд санкционных ограничений в отношении российских государственных предприятий.
Также США ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против России. Она заявила, что этот пакет не будет последним. Ранее США планировали ввести санкции в отношении РФ, ужесточив рестрикции в отношении Сбербанка.
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СМИ: США предприняли попытку использовать армию НАТО как свою
После заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, учитывающей кризис на Украине и влияние Китая, становится очевидным желание США использовать альянс в собственных целях.
Китайские СМИ утверждают, что Вашингтон пытается сделать любого своего соперника общим противником всего блока.
«НАТО глубоко разделено. Создание врагов извне создаст лишь мимолетную иллюзию единства и вряд ли устранит разногласия между ее членами. Например, соглашение AUKUS между США, Великобританией и Австралией заставило некоторые европейские страны не доверять американским Вооруженным силам и стратегическим предложениям», – заявил военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй в интервью Global Times, передает РИА «Новости».
Одним из примеров указан украинский кризис, когда НАТО, возглавляемая США, расширилась на восток пять раз с 1999 года, что стало причиной конфликтов между Россией и Украиной.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией по проблемам безопасности.
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