Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца

Ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи несет наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, заявил Сенат США. Кроме того, сенаторы призвали Эр-Рияд не сотрудничать с Москвой и Пекином.

Соответствующую резолюцию сенаторы приняли единогласно. Сенат призвал Эр-Рияд привлечь к ответственности всех причастных к убийству передает ТАСС со ссылкой на Reuters

Кроме того, Сенат призвал к прекращению военного участия США в коалиции Саудовской Аравии и ее действиям в Йемене, передает РИА «Новости».

За эту резолюцию проголосовали 58 сенаторов, 41 выступил против.

Сенаторы предупредили Саудовскую Аравию, что покупки военного оборудования и укрепление связей с Россией и Китаем вызывают риски как для Эр-Рияда, так и для Вашингтона.