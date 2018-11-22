Появились данные о наличии у ЦРУ улик против саудовского принца по делу Хашогджи

У ЦРУ есть запись телефонного разговора, в котором наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд якобы отдает приказ «как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогджи, заявил обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на свои источники.

По его данным, глава ЦРУ Джина Хэспел сообщила о наличии записи такого звонка саудовского принца своему брату, послу в США, во время визита в Анкару в прошлом месяце. В этом разговоре якобы обсуждался Хашогджи и высказывалось недовольство его публикациями и заявлениями, передает ТАСС.

«Говорят, что наследный принц дал указание «как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогджи». И это якобы было зафиксировано ЦРУ во время прослушивания», – сообщил обозреватель.

Во вторник президент США Дональд Трамп допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

Известно также о наличии аудиозаписи убийства Хашогджи. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американские власти не считают ее указанием на вину принца. В ЦРУ, однако, выражали уверенность, что бен Салман лично стоит за убийством оппозиционного журналиста.