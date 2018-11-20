Опубликована расшифровка аудиозаписи жестокого убийства Хашогджи

Турецкие СМИ опубликовали частичную расшифровку аудиозаписи жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Содержимое записей предоставлено турецким СМИ источником в турецких органах безопасности. Из первой записи следует, что саудовцы напали на Хашогджи сразу после того, как он вошел в консульство в Стамбуле 2 октября в 13.14 вечера. «Отпустите мою руку, что вы делаете?» – кричит на первой записи журналист, сообщает Hurriyet Daily News.

Это происходило в блоке A, где находится визовый отдел. На этой записи перепалка журналиста с четырьмя сотрудниками консульства продолжается в течение семи минут.

Затем саудовцы доставили Хашогджи в блок B консульства, в котором находятся административные департаменты. Здесь на протяжении четырех минут слышна уже не только словесная ссора, но и шум физической борьбы, избиения и пыток.

Турецкие источники безопасности пришли к выводу, что на записи слышен голос полковника саудовской разведки Махера Абдулазиза Мутреба, предполагаемого лидера команды. Другой человек – консул Саудовской Аравии Мохаммад аль-Отайби, личность третьего лица еще не установлена.

Мутреб, в частности, кричал: «Предатель! Ты будешь привлечен к ответственности!»

Также на записях слышны телефонные звонки – Мутреб впервые позвонил помощнику наследного принца Саудовской Аравии Сауду аль-Кахтани спустя 13 минут после того, как Хашогджи вошел в консульство.

Звуки избиений и пыток на записях продолжаются в течение 11 минут. Еще 15 минут продолжается полное молчание – предполагается, что в это время саудиты включили радиочастотные помехи. Затем можно услышать, как три представителя Саудовской Аравии спускаются по лестнице. Один из них блокирует дверь отдела А, другой удаляет кадры камеры безопасности и очищает жесткие диски (как именно турецкие спецслужбы это установили по аудиозаписи, не уточняется).

Спустя 20 минут после гибели журналиста слышно, как, предположительно, 57-летнего сотрудника саудовских спецслужб Мустафа аль-Мадани одевают в одежду Хашогджи, чтобы тот изобразил его выходящим живым. Аль-Мадани отмечает, что надевать одежду человека, которого убили 20 минут назад, жутко. При этом обувь убитого оказалась ему мала и ему разрешили оставить свои кроссовки, которые в итоге выдали убийц.

Записей из отдела С, где тело журналиста расчленили, у следователей нет.

Источник аудиозаписей не называется.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что офицер разведывательной службы Саудовской Аравии, прослушавший аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогджи, был шокирован ее содержанием.

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News описал аудиозапись убийства журналиста как «очень жестокую и страшную сцену». Описание он сделал со слов своих помощников, так как сам не стал слушать запись.

На записи в том числе можно было услышать последние слова журналиста: «Я задыхаюсь... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия».