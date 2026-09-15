Турция активизировала усилия по безопасности судоходства в Черном море

Анкара обсудила с Москвой и Киевом безопасность навигации в Черном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы активизировали наши усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и рассчитываем на прогресс в этом вопросе», – заявил министр на пресс-конференции в Баку, передает РИА «Новости».

Анкара стремится снизить риски для гражданских судов и поддержать стабильность в регионе.

Посол России в Турции Сергей Вершинин подтвердил, что Москва и Анкара продолжают контакты для выработки мер по защите торговой навигации. Турция уже подготовила ряд наработок, которые обсуждает с российской и украинской сторонами.

Глава МИД подчеркнул, что участившиеся атаки на суда наносят ущерб глобальной продовольственной безопасности. До согласования позиций со всеми участниками Турция не раскрывает деталей своих предложений.

Кроме того, Анкара продолжает непубличные дипломатические усилия для урегулирования конфликта на Украине. Министр призвал посредников искать конкретные формулы мира, чтобы избежать расширения кризиса и угроз энергетической безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое правительство согласовывает с Вашингтоном посреднические шаги по урегулированию украинского кризиса.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о постоянной связи с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности навигации.

Ранее Анкара передала сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия в Черном море.