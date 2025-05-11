Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
Wall Street Journal сообщил о нехватке ледоколов у США для Арктики
Американские власти столкнулись с нехваткой ледоколов, необходимых для обеспечения интересов США в Арктике и укрепления позиций в регионе, сообщает газета Wall Street Journal.
США нуждаются в новых ледоколах для доминирования в Арктическом регионе, сообщает Wall Street Journal. Президент Дональд Трамп считает, что Арктика станет зоной будущей торговли и возможных конфликтов, поэтому призвал американских производителей создать современный ледокольный флот. Однако газета отмечает, что у США возникают трудности с самостоятельным строительством таких судов, передает РИА «Новости».
Финляндия, обладающая значительным опытом в строительстве ледоколов, выразила готовность содействовать американской стороне. В частности, финская компания Aker Arctic предложила помощь США в разработке и строительстве новых ледоколов.
Издание подчеркивает, что опыт Финляндии в данной сфере высоко ценится среди членов НАТО, что усиливает ее востребованность в альянсе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали гонку ледокольных флотов с Россией, Китай пообещал пересмотреть свою арктическую стратегию из-за координации между Россией и США, а работа Арктического совета помогает налаживать контакты между странами, включая США.