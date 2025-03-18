США начинают гонку ледокольных флотов с Россией

Эксперты объяснили желание Дональда Трампа нарастить ледокольный флот США

Tекст: Андрей Резчиков

США планируют значительно усилить собственный ледокольный флот. По словам президента страны Дональда Трампа, Вашингтон уже в ближайшее время намерен заказать строительство 48 ледоколов. Он также подчеркнул, что Россия обладает 40 единицами кораблей данного типа, в то время как Штаты заметно от нее отстают.

Громкая инициатива Трампа уже привлекла внимание Канады. Так, Дэвид Харгривз, вице-президент компании морских перевозок Seaspan, в интервью для издания DefenseNews назвал планы Штатов «амбициозными». Он также предложил Вашингтону помощь в производстве заявленного числа судов. В частности, по его словам, фирма готова адаптировать под нужды США ледокол Polar Class 4.

В настоящий момент в распоряжении Вашингтона пребывают всего лишь два тяжелых ледокола: Polar Star и Healy. Их эксплуатация будет продолжаться до тех пор, пока судам не найдут замену. Однако, по данным Счетной палаты Штатов, оба корабля «вышли за рамки запланированных сроков службы и требуют обширного обслуживания».

При этом издание The Wall Street Journal отмечает, что создание новых ледоколов станет для США сложной задачей. Белый дом заключил контракт на строительство трех судов модели Polar Sentinel еще в 2019-м, однако первое из них будет готово лишь после 2030 года. Совокупная же стоимость строительства машин оценивается бюджетным управлением Конгресса в 5,1 млрд долларов (первоначальная смета превышена на 60%).

Не лучше с ледокольным флотом обстоят дела и у ближайших союзников Штатов. Например, Канада, протяженность арктических границ которой составляет около 160 тыс. км, обладает лишь двумя тяжелыми ледоколами, а все европейские страны в совокупности имеют лишь 13 кораблей данного типа.

На этом фоне показатели России выглядят особенно внушительно. В составе нашего флота находятся 34 дизельных ледокола и семь атомных. Осенью прошлого года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду пятый атомный ледокол проекта 22220 – «Чукотка». Работы планируется завершить уже в 2026 году.

А всего до 2030 года Объединенная судостроительная корпорация должна передать Росатому семь атомных ледоколов, включая уже построенные «Арктику», «Сибирь» и «Урал» и находящиеся в работе «Чукотку» и «Якутию». К ним в 2028 году добавится шестой ледокол «Ленинград», а в 2030 году серию должен завершить седьмой корабль «Сталинград». И это не считая более мелких судов, которые вот-вот начнут получать моряки.

В российской экспертной среде отмечают, что инициатива Дональда Трампа по развитию ледокольного флота вызвана осознанием значительного превосходства России над США по данному направлению. На фоне роста стратегической значимости Арктики, глава Белого дома попытается не просто достичь паритета с Москвой по данному показателю, но и перегнать ее.

«Не стоит недооценивать производственные мощности Америки и Евросоюза. Заказы будут размещаться в Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции, Нидерландах и других странах, где есть крупные верфи. При желании США могут самостоятельно заложить какое-то количество ледоколов», – считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

«Однако нагнать Россию Штатам будет непросто и вряд ли удастся.

У нас существуют многолетние научные и организационные традиции по строительству ледоколов. В Советском Союзе этому была посвящена целая национальная программа. Это в нашей исторической памяти. У американцев таких знаний практически нет», – напомнил собеседник.

Важно и то, что исторически США сделали ставку на строительство авианосных групп и военных баз по всему миру, а «на Арктику махнули рукой», так как после распада СССР не видели в России будущего конкурента, напоминает Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

«Сегодня по темпам строительства в гражданском судостроении лидерами являются Китай, Южная Корея и Япония. Поэтому в вопросе создания ледоколов США будут делать ставку не только на себя, но и на своих союзников в Европе и Азии. Трамп, конечно, заинтересован организовывать производства на территории Штатов, но в одиночку американцы эту задачу не потянут», – считает эксперт. При этом арктические амбиции Трампа понятны, так как по приблизительным оценкам

запасы природных ресурсов в Арктике оцениваются в 60 трлн долларов – и американцы хотят усилить свое присутствие в регионе.

«Сюда же можно отнести заявления Трампа про Гренландию – это конкуренция за Арктику. Ее значение будет лишь нарастать, в том числе политически», – пояснил Блохин. С тем, что в арктической гонке на первое место выходит политическая составляющая, согласен и Ордуханян: «Сам факт декларации программы по строительству ледоколов в США говорит о том, что они серьезно относятся к будущим перспективам конкуренции между Севморпутем и Северно-Западным проходом», – рассуждает он.

«Этим и объясняется их интерес к Гренландии. С приобретением острова зона влияния Штатов в Арктике заметно бы расширилась. Вполне возможно, что они и сами попытаются подчинить себе региональные торговые пути», – добавил собеседник. Ордуханян подчеркивает, что в арктическую программу уже вовлечены все ведущие державы планеты: Россия, Америка и Китай.

«В ответ на действия Вашингтона Москве необходимо выстраивать стратегическое партнерство с другими странами для совместной эксплуатации СМП. С другой стороны, Россия могла бы предложить определенное сотрудничество и США, чтобы не превращать Арктику в зону жесткой конфронтации.

«Американцы своими действиями подтверждают перспективность Севморпути. Я не исключаю, что после строительства ледоколов Штаты совместно с Россией захотят проводить караваны товаров из Китая в Европу, извлекая из этого прибыль», – заключил Ордуханян.