  • Новость часаТрамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СМИ: Многие американцы не знали о снятии Байдена с выборов
    Шольца обвинили в увеличении долга Германии под предлогом помощи Украине
    Гарика Сукачева лишили водительских прав
    Ганчев: Российские войска находятся в нескольких километрах от Купянска
    Макрон призвал Европу перестать полагаться на США в вопросах безопасности
    Система «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотник
    Грузинские суды признали честными выборы в парламент
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 17:50 • Общество

    Новые ледоколы изменят глобальную логистику в пользу России

    Новые ледоколы изменят глобальную логистику в пользу России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Анпилогов

    На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду пятый атомный ледокол проекта 22220 – «Чукотка». Это один из ключевых инструментов создания нового для всей планеты логистического маршрута – Северный морской путь. Чем данные ледоколы превосходят своих предшественников и почему они имеют для России такое принципиальное значение?

    Северный морской путь (СМП) – это кратчайший морской маршрут между Европой и Азией. Он в 2,5 раза короче, нежели самый короткий альтернативный морской маршрут через Суэцкий канал. Протяженность пути через Суэц составляет около 24 тыс. км, в то время как протяженность СМП – чуть меньше 10 тыс. км. И это не единственное преимущество СМП.

    Например, пропускная способность Суэцкого канала сильно ограничена, а стоимость его прохода – достаточно высока. Суэцкий маршрут сегодня перегружен – на входе в канал практически всегда стоит очередь и провести в ней можно от двух до шести дней.

    А в последний год на стабильность транзита через Суэц негативно воздействует фактор необъявленной войны Израиля с арабскими странами, который привел к частичной блокаде Баб-эль-Мандебского пролива, связанного с проходом через Суэц, йеменскими хуситами. Действия хуситов уже вызвали масштабную переориентацию морского трафика на еще более длинный и затратный маршрут между Европой и Азией, пролегающий вокруг всего Африканского континента и огибающий мыс Доброй Надежды в ЮАР. Маршрут вокруг Африки добавляет к Суэцкому варианту еще 13 тыс. км пути.

    Тем не менее у СМП есть и естественные недостатки, диктуемые той же географией. Этот маршрут проходит через воды, большую часть года покрытые льдами. Даже суда усиленного ледового класса не могут ходить по СМП самостоятельно – для прохода арктическим маршрутом им необходимо дополнительное сопровождение ледоколом – так называемая ледовая проводка.

    Освоение СМП уже многие годы остается приоритетом российской арктической политики. С ростом объемов грузоперевозок и новых промышленных проектов в Арктике роль ледоколов в ней становится критически важной. Главная задача этих мощных и современных судов – обеспечивать круглогодичное судоходство, проводя торговые суда сквозь тяжелые льды Северного Ледовитого океана и окружающих его морей.

    Назначение и задачи ледоколов проекта 22220

    Собственно, именно проект 22220 был создан для преодоления природных барьеров на Севере, где стандартные суда не справляются. При этом новая серия ледоколов имеет целый ряд технических и эксплуатационных преимуществ, которые выгодно отличают ее от ледоколов предыдущего поколения – кораблей проекта 10520 типа «Арктика» и проекта 10580 типа «Таймыр». Новые ледоколы проекта 22220 представляют собой настоящие инженерные чудеса, сочетающие мощь, надежность и инновации. Главные преимущества проекта заключаются в следующих аспектах:

    Универсальность и мощность. Ледоколы проекта 22220 работают на двух ядерных реакторах РИТМ-200 тепловой мощностью по 175 МВт каждый. Их предшественники проекта 10520 использовали два реактора ОК-900А схожей мощности, по 171 МВт каждый, но у новых РИТМов гораздо более высокий электрический КПД, который позволяет почти на треть поднять электрическую мощность реактора – с 28 до 36 МВт на каждую реакторную установку.

    С усиленной энергетической установкой новые «Арктики» могут располагать 60 МВт мощности на гребных валах против 49 МВт у старых ледоколов одноименного проекта 10520. Это позволяет судам развивать скорость до 22 узлов по чистой воде, а дополнительная мощность на валах поднимает максимальную ледопроходимость новых ледоколов до трех метров – против 2,5 метра у их предшественников.

    Кроме того, новые «Арктики» на четыре метра шире старых (34 метра против 30), что позволяет им обеспечивать проводку судов большего водоизмещения и ширины, включая самые современные и вместительные газовозы и нефтяные танкеры.

    Двухосадочное исполнение. Одна из главных особенностей ледоколов проекта 22220 – это возможность работы как в глубоководных, так и в мелководных районах. Специальная конструкция балластных танков позволяет им изменять осадку, что крайне важно для арктических рек и мелководья прибрежной зоны. В результате они могут эффективно работать в различных акваториях – от Северного Ледовитого океана до устьев основных судоходных сибирских рек.

    До появления ледоколов проекта 22220 задачу прибрежной и речной проводки приходилось решать специальными мелкосидящими ледоколами – кораблями проекта 10580 «Таймыр». Такое «разделение труда» было не особо удобным – мелокосидящие ледоколы обладают ограниченной мореходностью и меньшей ледопроходимостью (до 1,77 м).

    Кроме того, согласование линейной и прибрежно-речной ледовых проводок между двумя ледоколами вызывало задержки в движении судов.

    Экономичность и экологичность. Новые реакторы РИТМ-200 требуется перегружать свежим ядерным топливом один раз в семь лет, тогда как ОК-900А требовали аналогичной процедуры каждые четыре года. Это позволяет минимизировать стоимость эксплуатации новых кораблей, уменьшить ремонтные и эксплуатационные простои и снизить экологическую нагрузку.

    Значение спуска «Чукотки» для России

    Спуск на воду «Чукотки» – важный этап в развитии российской арктической инфраструктуры. Этот ледокол станет не просто рабочей единицей, но очередным, уже пятым по счету стратегическим элементом для обеспечения арктических проектов. По мере освоения СМП растет потребность в проведении как газовозов, так и других судов, от которых зависит развитие арктических регионов.

    С появлением нового ледокола Россия получает дополнительные возможности для обеспечения бесперебойного судоходства по СМП.

    В условиях, когда другие страны, часто настроенные враждебно против России, также проявляют интерес к арктическим ресурсам и маршрутам, наша страна должна быть уверена, что способна контролировать обширную территорию Арктики и гарантировать в ней безопасность торгового и военного судоходства. И ледоколы проекта 22220 играют в этом решающую роль.

    Работы на «Чукотке» завершены в 2026 году, пока строительство идет по графику. Всего до 2030 года «Объединенная судостроительная корпорация» должна передать Росатому семь атомных ледоколов, включая уже построенные «Арктику», «Сибирь» и «Урал» и находящиеся в работе «Чукотку» и «Якутию». К ним в 2028 году добавится шестой ледокол «Ленинград», а в 2030 году серию должен завершить седьмой корабль, получивший название «Сталинград». Это и позволит гарантировать превращение СМП в мощный торговый маршрут, способный изменить глобальную логистику на благо России.

    Главное
    Певец Данко вступил в добровольческое подразделение «Барс-Крым»
    В ФРГ задержали американца за шпионаж в пользу Китая
    Стало известно о сотне раненых польских военных на границе с Белоруссией
    Под Черкассами решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам
    В Геленджике более десяти человек отравились грибами
    Российскому каноисту вернули золото ЧМ после разбирательства
    Австрийские ученые открыли квантовые вихри в сверхтвердых телах

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп должен поблагодарить за свою победу пять человек

    Правящей партии США осталось править два месяца: демократы разгромно проиграли не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. У этого триумфа есть творцы: пусть не всегда осознанно и добровольно, они обеспечили победу Дональда Трампа в значительно большей степени, чем сам Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский оставил Украину без детей

    На Украине продолжается массовый отток школьников – теперь не только с очной формы обучения, но и дистанционной. Причем доля старшеклассников, которые не планируют поступать в украинские вузы, местами достигает 90%. В чем заключаются причины этой тенденции и что она означает на практике для будущего Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: От победы Трампа больше всех потеряет Украина

    «Первым порывом Трампа будет выполнить предвыборное обещание и урегулировать конфликт на Украине за 24 часа», – полагают американские СМИ. Британская пресса считает, что «если Трамп заключит с Россией сделку, которая не устроит Украину, это может привести к серьезному разрыву в отношениях между Европой и США». Однако, по общим оценкам западных медиа, президентство Трампа не принесет Киеву ничего хорошего. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............