Путин спрогнозировал рост грузопотока по Севморпути до 2030 года

Путин: Грузопоток по Северному морскому пути превысит 100 млн тонн к 2030 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин, выступая на церемонии спуска на воду универсального ледокола «Чукотка», отметил, что грузопоток по Северному морскому пути будет только увеличиваться. По данным президента, в позапрошлом году по этому маршруту было перевезено 34 млн тонн, в 2023 году – 36 млн тонн, а в текущем году этот показатель составит приблизительно 38 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что к 2030 году планируется перевезти более 100 млн тонн грузов, что внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России. «Это большие планы, их реализация позволит сделать Северный морской путь привлекательным не только для российских перевозчиков, но и для зарубежных партнеров», – подчеркнул он на церемонии.

Президент также добавил, что развитие Северного морского пути будет продолжаться в том числе благодаря российскому ледокольному флоту. «Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота», – заявил Путин.

Ранее Путин по видеосвязи дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка». Безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути предстоит заметно нарастить, заявил президент России во время этой церемонии.

Он также заявил о критической важности укрепления ледокольного флота для успешной реализации планов по развитию Северного морского пути.